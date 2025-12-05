Paribu、MENA最大のローカル仮想通貨取引所CoinMENAを買収

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n イスタンブール – トルコの主要なデジタル資産プラットフォームであるParibuは本日、中東・北アフリカ（MENA）最大のローカル仮想通貨取引所であるCoinMENAを買収したことを発表しました。この取引での同社の評価額は最大2億4,000万米ドルです。 この買収は、トルコ史上最大のフィンテック取引であり、同国初のデジタル資産プラットフォームのクロスボーダー買収となります。また、確立された地域プレーヤーが規模の拡大、規制上の強み、そしてより広範な市場リーチを求める中で、グローバルなデジタル資産業界における継続的な統合を浮き彫りにしています。 この買収により、Paribuはトルコの国内市場から仮想通貨の採用率が高い地域へと事業を拡大します。ドバイの仮想資産規制局（VARA）およびバーレーン中央銀行からライセンスを受けている地域法人であるCoinMENAを通じて、Paribuは2つのアクティブなデジタル資産ライセンスにアクセスできるようになります。この拡大された規制上のフットプリントにより、Paribuは地域で数少ない規制された複数管轄区域のオペレーターの1つとしての地位を確立し、コンプライアンス主導の成長による新市場への参入戦略をサポートします。 Paribuは、トルコのデジタル資産およびフィンテックセクターの主要企業の一つであり、規制遵守、製品革新、地理的拡大に焦点を当てた成長ロードマップを追求しています。2024年には、Paribuは独自の多層セキュリティ技術であるColdShield®を搭載した、トルコ初かつ唯一のデジタル資産カストディプロバイダーであるParibu Custodyを導入しました。2025年10月には、資本市場委員会（CMB）がParibuに証券会社を設立する認可を与え、資本市場への参入を果たしました。CoinMENAの買収により、Paribuは地域フィンテックリーダーとしての役割をさらに強化します。 2020年にTalal TabbaaとDina Sam’anによって設立されたCoinMENAは、バーレーンおよびドバイの規制当局の監督下で運営されているライセンスを受けた仮想通貨資産サービスプロバイダーです。CoinMENAは、BECO、Arab Bank Switzerland、Circle、Bunat Venturesなどの投資家から、総額約2,000万米ドルの資金調達を行ってきました。同プラットフォームは現在、45カ国以上に150万人以上のユーザーを抱え、50以上の仮想通貨へのアクセスを提供し、MENA地域全体で複数の現地通貨をサポートしています。 Paribuの創設者兼CEOであるYasin Oralは次のように述べています。 \n \n 「この取引は、Paribuだけでなく、トルコおよびMENA地域のデジタル資産およびより広範な金融エコシステムにとって、転換点となります。この買収により、ライセンスされた事業をより広範な地理的範囲に拡大し、世界で最も仮想通貨を採用している市場の1つで規制されたプレーヤーとなりました。トルコ最大のフィンテック買収と初の国際デジタル資産プラットフォーム取引を主導できることを誇りに思います。」 \n \n 「MENA地域で最も先進的なローカル仮想通貨取引所であるCoinMENAは、当社の地域展開における理想的なパートナーです」とOral氏は続けています。「この一歩により、Paribuの成長ジャーニーに新たな章を開き、MENA地域への進出を拡大し、トルコで確立した強固な基盤の上に、グローバルなデジタル資産業界の継続的な統合に貢献していきます。」 CoinMENAの共同創設者であるTalal TabbaaとDina Sam’anは共同声明で次のように述べています。 \n \n 「MENA地域のデジタル資産市場は成長と成熟を続けており、Paribuとの提携は、その勢いを加速させるのに役立ちます。CoinMENAの地域専門知識とParibuのテクノロジーを組み合わせることで、トルコおよびMENA地域のユーザー向けの包括的なデジタル資産製品スイートを開発する態勢が整いました。この買収は、CoinMENAの歴史における最も変革的なマイルストーンです。Paribuからの投資は、私たちが築き上げてきたものの強さを裏付けるものであり、私たちは共に、この地域のデジタル資産分野におけるアクセスとイノベーションの新しい基準を設定することを目指します。」 Paribuについて Paribuはトルコを代表するデジタル資産プラットフォームであり、同国のフィンテックエコシステムにおける主要プレイヤーです。同社は、規制遵守、製品革新、および複数の地理的地域への拡大に焦点を当てた成長戦略を追求しています。2024年、Paribuは、独自の多層セキュリティ技術であるColdShield®を搭載した、トルコ初かつ唯一のデジタル資産カストディプロバイダーであるParibu Custodyを立ち上げました。2025年10月、資本市場委員会（CMB）はParibuに証券会社を設立する認可を与え、資本市場への参入を果たしました。CoinMENAの買収により、ParibuはトルコからMENA地域へと規制された事業を拡大します。 CoinMENAについて MENA地域をリードするプレーヤーであるCoinMENAは、アクセスしやすい仮想通貨資産投資オプションを提供し、新旧の投資家が新しいデジタル経済に参加できるようにすることで、彼らに力を与えることを目指しています。バーレーン王国に本社を置くCoinMENA B.S.C.（c）は、バーレーン中央銀行（CBB）から仮想通貨資産サービスプロバイダー（カテゴリー3）としてライセンスを受けています。アラブ首長国連邦に本社を置くCoinMENA FZEは、ドバイの仮想資産規制局（VARA）から、ブローカーディーラー仮想資産サービスプロバイダー（VASP）としてライセンスを受けています。競争力のある手数料、高い流動性、教育的なアプローチにより、CoinMENAは、この地域のデジタル資産において最もシンプルで信頼できるプラットフォームとなることを目指しています。詳細については、 をご覧ください。 www.coinmena.com メディア連絡先 Eray Dengiz シニアマネージャー、グローバルマーケティング | Paribu eray.dengiz@paribu.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で、Btcwireによってプレスリリースとして公開されました。いかなる財務上の決定を下す前にも、ご自身で調査を行ってください。