د Open Metadata په اړه څه دي؟

په خپل وروستیو انټرنېټونو کې، زه د د Apache Iceberg د د Apache Kafka او Apache ښه دا له دې امله چې زه فکر کوم چې په دې فضا کې د څیړنې لپاره یو ګټور پراختیا وي، کوم چې زما په اړه فکر کوي چې د عصري ډاټا اکوسیسټمونو پیچیدو ته لارښوونه وکړي. د میټاډاټونو مدیریت اغیزمنه ډاټا ډاټا ډاټا، حکومت او همکارۍ تضمین کوي. Enter د OpenMetadata په دې بلاګ کې، موږ به د OpenMetadata تخنیکي بنسټونو ته وده ورکړي، د دې جوړولو، کلیدي ځانګړتیاوو، او د کارولو په صورتونو کې وده ورکړي، او د بصری مددونه وړاندې کوو ترڅو تاسو د معلوماتو د انجنیري ټولنې کې څنګه پوه شئ چې څنګه دا په پام کې وده ورکړي. د دې مخکښ سره، موږ به د دې تخنیکي جوړښت، کلیدي ځانګړتیاوو او د کارولو په صورتونو کې وده ورکړي.

د OpenMetadata یو واحد، د خوندي سرچینو میټاباټ پلیټ فارم دی چې سازمانونو ته د خپل ډاټا اټکلونو په اغیزمنه توګه مدیریت کولو وړاندیز کوي. په 2021 کال کې پیل شوی او د Uber د میټاباټ انټرنېټ څخه د زده کړې له امله د میټاباټونو لپاره یو مرکزي ذخیره وړاندې کوي، د ډاټا کشف، lineage tracking، کیفیت څارنه، او ټیم همکارۍ وړاندیز کوي. د 300 څخه زيات ګډون کوونکي او په مختلفو صنعتونو کې تصویب کولو سره، د OpenMetadata د ساده، پراختیا، او ښکلا ټولنیز له امله شتون لري. دا د ډاټاټا اټکلونو د ستونزو حل کولو لپاره جوړ شوی دی، په کوم کې میټاباټ اغیزمنتیا او حکومت

د روښانه میټاټاټاټ آلهونو په پرتله چې د پیچلي ګرافی ډاټا بیسونو یا د مالکیت سیسټمونو پر بنسټ دي، د OpenMetadata سره د schema-first لارښوونې سره د سټیکول شوي آرکټیکټیکټ جوړوي. دا د میټاټاټاټونو د ډاټاټا بیسونو، ډاټا سټاکونه، پایپینونو او ډیزاین بورډونو څخه راټولولو لپاره د 90 څخه زيات کنیکټرونو ملاتړ کوي، دا د ډاټا ډیزاین جوړولو لپاره یو پراخ انتخاب دی. د دې کاروونکي دوستانه انټرنېټ د تخنیکي او غیر تخنیکي کاروونکو ته وده ورکوي، د ډاټا ډیزاین ثقافت ته وده ورک

د ډاټا ډیزاین کولو او د راپور تولید په قدیم وختونو کې خورا ساده دی. تاسو ځینې جالۍ، ځینې فلټر کولو، ځینې فارمیټ کولو، او بون، تاسو کولی شئ ترسره کړئ. اوس تاسو د ډاټا ډیزاینونه لري چې د مختلفو سرچینو او ډولونو څخه ډاټا لیږدوي. کله چې، نه که، د پایلو سره یو څه دی، دا آسان نه ده چې څیړئ چې دا غلط کړ، او دا دا دی چې د OpenMetadata وارد کیږي. دا د ډاټا لګښت درک، کیفیت تضمین، او د همکارۍ وړاندیز کولو لپاره د ډیری درد پټونو حل کولو لپاره یو مهم ګټور دی:

د وخت په اساس، دا ښکاري چې د OpenMetadata د چار اصلي برخو څخه جوړ شوی دی:

د سیسټم آسانه کول د اپلوز کولو په پرتله کموي. د مثال په توګه، د محلي چاپیریال جوړول د دقیقې کچه کولی شي، او د پلیټ فارم د AWS، Azure، او Google Cloud پر د بادل اپلوزونو ملاتړ کوي.

OpenMetadata وړاندیز کوي چې د ځانګړتیاوو په پراخه کچه چې زما په فضا کې تجربه پر بنسټ، په حقیقت کې د هغه څه پوښښ کوي چې خلک اړتيا لري / غواړم. دلته د ټولو اغیزمنو څخه یو تفصيل دی چې زه د سند څخه راټول کړم:

Data Discovery The full-text search engine, powered by Elasticsearch, indexes entity names, descriptions, tags, and even conversation threads. Users can refine searches with filters or use advanced queries to explore tables, dashboards, pipelines, and more.



Data Lineage Lineage tracking provides column-level visibility into data flows across pipelines and tools. For example, you can trace how data moves from a PostgreSQL table through a dbt transformation to a Power BI dashboard. Lineage can be exported as PNG or PDF for documentation.



Data Quality and Profiling Includes no-code data quality tests and profiling tools. Users can define test suites, monitor data health, and view results in an interactive dashboard. AutoPilot, an AI-driven feature, automates metadata extraction and profiling for new services, reducing onboarding time.



Collaboration The platform fosters collaboration through conversation threads, task creation, and event notifications. Data producers and consumers can communicate directly on data assets, reducing silos.



Governance Supports metadata versioning, tagging, and ownership assignment, enabling compliance with data governance policies. Its two-way metadata synchronization pushes enriched metadata (e.g., tags) back to source systems like Snowflake, ensuring consistency.