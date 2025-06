¿Qué es Open Metadata?

En mis últimos trabajos, he estado mirando El iceberg de Apache , de Apache Kafka , y Apache muy bueno Esto me llevó a pensar en lo que podría ser una extensión útil en ese espacio para mirar, lo que me llevó a pensar en navegar por las complejidades de los ecosistemas de datos modernos. OpenMetadata , una plataforma de código abierto diseñada para simplificar la gestión de metadatos, ofreciendo una robusta solución de descubrimiento de datos, observabilidad y gobernanza. En este post de blog, nos sumergiremos en las bases técnicas de OpenMetadata, exploraremos su arquitectura, características clave y casos de uso, y proporcionaremos herramientas visuales para ayudarle a entender por qué está ganando atracción en la comunidad de ingeniería de datos.

OpenMetadata es una plataforma unificada de metadatos de código abierto que permite a las organizaciones gestionar sus activos de datos de manera eficiente. Lanzado en 2021 e inspirado en las lecciones de la infraestructura de metadatos de Uber, ofrece un repositorio centralizado de metadatos, permitiendo el descubrimiento de datos, el seguimiento de lineajes, el seguimiento de la calidad y la colaboración en equipo. Con más de 300 colaboradores y adopción en diversas industrias, OpenMetadata se destaca por su simplicidad, extensibilidad y vibrante comunidad.

A diferencia de las herramientas tradicionales de metadatos que se basan en bases de datos complejas de gráficos o sistemas propietarios, OpenMetadata adopta una arquitectura simplificada con un enfoque de esquema primero. Soporta más de 90 conectores para la ingestión de metadatos de bases de datos, almacenes de datos, tuberías y dashboards, lo que lo convierte en una elección versátil para las pilas de datos modernas.

La lectura de una base de datos y la producción de un informe fue bastante sencilla en los viejos días. Hiciste algunas juntas, algunas filtraciones, algunas formataciones, y estallaste. Ahora tienes tuberías complejas que atrapan datos de diferentes fuentes y tipos. Cuando, no si, algo va al sur con los resultados, no es fácil rastrear dónde se ha ido mal, y aquí es donde entra OpenMetadata. Es un activo crítico para comprender la línea de datos, asegurar la calidad y permitir la colaboración, abordando varios puntos dolorosos:

Basado en el tiempo que pasé, parece que OpenMetadata se compone de cuatro componentes principales:

Por ejemplo, la configuración de un entorno local tarda minutos y la plataforma soporta las implementaciones en la nube en AWS, Azure y Google Cloud.

OpenMetadata ofrece un rico conjunto de características que, basado en mi experiencia en el espacio, realmente cubren lo que las personas necesitan / quieren hacer.

Data Discovery The full-text search engine, powered by Elasticsearch, indexes entity names, descriptions, tags, and even conversation threads. Users can refine searches with filters or use advanced queries to explore tables, dashboards, pipelines, and more.



Data Lineage Lineage tracking provides column-level visibility into data flows across pipelines and tools. For example, you can trace how data moves from a PostgreSQL table through a dbt transformation to a Power BI dashboard. Lineage can be exported as PNG or PDF for documentation.



Data Quality and Profiling Includes no-code data quality tests and profiling tools. Users can define test suites, monitor data health, and view results in an interactive dashboard. AutoPilot, an AI-driven feature, automates metadata extraction and profiling for new services, reducing onboarding time.



Collaboration The platform fosters collaboration through conversation threads, task creation, and event notifications. Data producers and consumers can communicate directly on data assets, reducing silos.



Governance Supports metadata versioning, tagging, and ownership assignment, enabling compliance with data governance policies. Its two-way metadata synchronization pushes enriched metadata (e.g., tags) back to source systems like Snowflake, ensuring consistency.