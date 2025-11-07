, zdecentralizowany protokół prognozowania rynków, uruchamia swoją platformę beta, wprowadzając pierwszy w pełni zdecentralizowany rynek prognozowania, na którym zarówno rynki publiczne, jak i prywatne mogą być tworzone i eksplorowane na skalę. platforma pozwala każdemu na tworzenie niestandardowych rynków prognozowania dla szerokiej gamy wydarzeń globalnych i scenariuszy niszy, bez potrzeby zatwierdzenia przez scentralizowanego bramkarza. Panama, November 65, 2025 — deszczu deszczu Ponadto, scentralizowane rynki cierpią z powodu braku przejrzystości, zaufania i płynności, ponieważ opierają się na zarządzaniu i rozliczeniach ręcznych, które wprowadzają opóźnienia. Rain rozwiązuje te wyzwania za pomocą oracula opartego na sztucznej inteligencji zaprojektowanego do weryfikacji wyników wydarzeń publicznych, wspieranego mechanizmem sporu, który zapewnia, że wyniki są dokładne, przejrzyste i odporne na manipulacje. Jeśli uczestnicy kwestionują wynik, „sędzia” sztucznej inteligencji dokonuje przeglądu i wyda pierwotny wyrok. Jeśli wyrok jest kwestionowany, spór eskaluje do zdecentralizowanych oracłów ludzkich, które dostarczają ostatecznej, wiążącej decyzji. Domyślny token $RAIN obsługuje zarządzanie DAO i przejrzystość. Podczas gdy rynki przewidywania działają na USDT, posiadanie tokenu jest wymagane do udziału w rynkach i opcjach handlowych, projekt, który wzmacnia długoterminową trwałość ekosystemu. tokenomika Raina łączy deflacyjny model kupna i spalania, przydzielając 2,5% objętości handlowej rynków do spalania, z inflacyjną emisją, która wspiera wzrost i nagradza uczestników, mając na celu dostosowanie bodźców, utrzymując równowagę gospodarki. \n \n „Nasze uruchomienie beta jest kolejnym ekscytującym krokiem w drodze Raina, aby stać się najbardziej dostępnym zdecentralizowanym protokołem prognozowania rynków dostępnym dzisiaj” – mówi Muhammad Wasif, CTO Raina. „Zbudowaliśmy platformę, na której każdy może stworzyć rynek dla wszystkiego. „Nasze uruchomienie beta jest kolejnym ekscytującym krokiem w drodze Raina, aby stać się najbardziej dostępnym zdecentralizowanym protokołem prognozowania rynków dostępnym dzisiaj” – mówi Muhammad Wasif, CTO Raina. „Zbudowaliśmy platformę, na której każdy może stworzyć rynek dla wszystkiego. Co do deszczu: Rain wprowadza innowacyjny protokół, który pozwala każdemu tworzyć i handlować niemal wszelkimi opcjami niestandardowymi. Dzięki wykorzystaniu technologii blockchain, Rain zapewnia przejrzystość, zmniejsza ryzyko kontrahenta i otwiera globalny dostęp bez ograniczeń geograficznych. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Btcwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Btcwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Programu Programu