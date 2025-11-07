Rainが分散型予測市場プロトコルを立ち上げ、誰でも独自の市場を作ることができる

分散型予測市場プロトコルとして、ベータプラットフォームを立ち上げ、世界初の完全に分散型予測市場を導入し、公共市場と、初めての民間市場の両方を規模で作成し、探索することができます。 Panama, November 65, 2025 — 雨 雨 予測市場がますます普及するにつれて、ポリマーケットのような人気のある集中モデルは、市場の範囲、アクセシビリティ、および柔軟性の限界に直面します。さらに、中央市場は、遅延を導入する政府と手動決済に依存しているため、透明性、信頼性、流動性の欠如に苦しんでいます。 Rain は、これらの課題に対応し、公開イベントの結果を検証するために設計された AI ベースのオラクルで、結果が正確で透明で、操作に抵抗できるようにする紛争メカニズムによってサポートされています。 参加者が結果に異議を唱えると、AIの「裁判官」がそれを検討し、初期判決を出す。判決に異議を唱えると、紛争は、最終的かつ拘束力のある決定を下す分散型人間のオラクルにまで拡大する。 ネイティブの$RAINトークンはDAOのガバナンスと透明性をサポートします。予測市場はUSDTで動作する一方で、トークンの保有は市場と取引オプションに参加するために必要であり、生態系の長期的な持続可能性を強化する設計です。Rain's tokenomicsは、市場の取引量の2.5パーセントを燃焼に割り当て、成長をサポートし、貢献者に報酬を与え、経済をバランスを保ちながらインセンティブを調和させることを目指しています。 \n \n 「我々のベータ版の発売は、今日利用可能な最もアクセス可能な分散型予測市場プロトコルになるためのレインの旅のエキサイティングな次のステップです」と、RainのCTOであるMuhammad Wasif氏は述べています。 「我々のベータ版の発売は、今日利用可能な最もアクセス可能な分散型予測市場プロトコルになるためのレインの旅のエキサイティングな次のステップです」と、RainのCTOであるMuhammad Wasif氏は述べています。 雨について: Rainは、ほぼ何でもカスタムオプションを作成し、取引できる革新的なプロトコルを導入します。ブロックチェーン技術を活用することで、Rainは透明性を確保し、相手方リスクを軽減し、地理的制限なしにグローバルなアクセスを開きます。 https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム