Rain lanza su protocolo de mercado de predicción descentralizado, cualquiera puede crear su propio mercado

, un protocolo descentralizado de mercados de predicción, lanza su plataforma beta, introduciendo el primer mercado de predicción totalmente descentralizado donde tanto los mercados públicos como, por primera vez, los privados pueden ser creados e explorados a escala. La plataforma permite a cualquiera crear mercados de predicción personalizados para una amplia gama de eventos globales y escenarios de nicho, sin necesidad de aprobación de un gateway central. A medida que los mercados de predicción se vuelven cada vez más prevalentes, los modelos centralizados populares como Polymarket a menudo se enfrentan a limitaciones en el alcance del mercado, la accesibilidad y la flexibilidad. Además, los mercados centralizados sufren de una falta de transparencia, confianza y liquidez, ya que se basan en la gobernanza y la liquidez manual que introducen retrasos. En muchos sentidos, esta estructura se parece al modelo curado de Netflix, donde se controla la participación y se filtra el contenido, en comparación con YouTube, que es abierto y sin permiso, permitiendo a cualquiera subir contenido y participar. Rain aborda estos desafíos con un oráculo basado en la IA diseñado para verificar los resultados de los eventos públicos, respaldado por un mecanismo de disputa que asegura que los resultados sean precisos, transparentes y resistentes a la manipulación. Si los participantes cuestionan el resultado, un "juez" de IA lo revisará y emitirá una sentencia inicial. Si la sentencia es desafiada, la disputa se escalará a oráculos humanos descentralizados que entregan una decisión final y vinculante. En los mercados privados, los creadores son responsables de resolver los resultados, pero se aplica un proceso similar de disputa y escalada. El token nativo $RAIN apoya la gobernanza y la transparencia de DAO. Mientras que los mercados de predicción se ejecutan en USDT, la posesión del token se requiere para participar en los mercados y las opciones de comercio, un diseño que refuerza la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema. las tokenomicas de Rain combinan un modelo de compra y combustión deflacionario, asignando el 2,5 por ciento del volumen de comercio de los mercados a la quema, con una emisión inflacionaria que apoya el crecimiento y recompensa a los contribuyentes, con el objetivo de alinear los incentivos manteniendo la economía equilibrada. "Nuestro lanzamiento beta es un emocionante siguiente paso en el viaje de Rain para convertirse en el protocolo de mercado de predicción descentralizado más accesible disponible hoy en día", dice Muhammad Wasif, CTO de Rain. "Hemos construido una plataforma en la que cualquiera puede crear un mercado para cualquier cosa. Sobre la lluvia: Rain introduce un protocolo innovador que permite a cualquiera crear y comerciar opciones personalizadas en casi cualquier cosa. Al aprovechar la tecnología blockchain, Rain garantiza la transparencia, reduce los riesgos de las contrapartes y abre el acceso global sin restricciones geográficas. https://www.rain.one/