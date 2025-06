OpenAI chce zaprojektować, jak żyjesz z AI

Teraz firma chce kontrolować to, co wpisujesz i rozmawiasz z nim, dotykasz, nosisz lub nawet nosisz.





W maju OpenAI zgodziła się na przejęcie Jony Ive's hardware startup, IO, za 6,5 miliarda dolarów w akcji. Około 55 inżynierów i projektantów, z których wielu byłych pracowników Apple, dołączają do OpenAI.





Umowa sygnalizuje zmianę w strategii OpenAI: od dostawcy oprogramowania backend do pełnoprawnej firmy z doświadczeniem AI.





Umowa wywołuje również wiele pytań.Jaki rodzaj urządzeń OpenAI planuje zbudować? Dlaczego teraz ryzykujesz skoki w sprzęt?Oto, co się dzieje i co to oznacza.





From AI Engine to AI Ecosystem

Do tej pory OpenAI odgrywało rolę infrastruktury.Jego modele obsługują program Microsoft Copilot, obsługują programistów zewnętrznych za pośrednictwem API i działają w aplikacjach i przeglądarkach internetowych.Ale wiele platform, na których użytkownicy mają dostęp do tych narzędzi, takich jak ekosystem Microsoft, urządzenia Apple i przeglądarki, takie jak Google Chrome, są kontrolowane przez innych.





Dzięki posiadaniu sprzętu, OpenAI zyskuje kontrolę nad całym przepływem interakcji. Już nie musi się osadzać w czyimś interfejsie. Może zaprojektować doświadczenie od końca do końca. To jest okazja. OpenAI chce zbudować nowy rodzaj urządzenia, zbudowany od podstaw wokół AI. Nie telefon z aplikacją chatbot; coś całkowicie przemyślane dla świata, w którym AI jest punktem wyjścia, a nie dodatkiem.





The Potential Upside: Experience, Data, and Revenue

Pierwszą korzyścią jest doświadczenie. Hardware daje OpenAI swobodę definiowania, jak AI zachowuje się w kontekście.To obejmuje interakcje głosowe, sterowania oparte na gestach lub funkcje obliczeniowe środowiska, które wykraczają poza ekrany i klawiatury.OpenAI może dyktować, jak szybko model reaguje, jaki rodzaj interfejsu owija się wokół niego i jak osobisty lub uporczywy staje się agent.





Gdy OpenAI posiada urządzenie, otrzymuje on pierwszy dostęp do sygnałów behawioralnych, które są trudne do zebrania w inny sposób: ton, czas, obserwacje i nawyki w wielu sesjach.





Po trzecie, monetyzacja.Dziś OpenAI zarabia pieniądze za pośrednictwem API dla przedsiębiorstw i subskrypcji ChatGPT Plus. Jedno urządzenie otwiera drzwi do więcej: usług premium, aplikacji zasilanych przez sztuczną inteligencję i być może nawet nowego rodzaju sklepu z aplikacjami skupionym wokół autonomicznych agentów.





Tak więc tak, chodzi o produkt, ale chodzi również o rurociąg i model biznesowy.

Tak więc tak, chodzi o produkt, ale chodzi również o rurociąg i model biznesowy.





The Risks: Hardware Is a High-Stakes Game

Pomimo tego wszystkiego, istnieje powód, dla którego większość firm oprogramowania nie produkuje urządzeń. Urządzenia są drogie, powolne w rozwoju i trudne do skalowania. Marże są niższe. Logistyka jest gorsza. Stopa awarii jest wysoka. Amazon Fire Phone zawiódł. Meta nadal szuka hitów poza Quest.





OpenAI nie ma doświadczenia w tej dziedzinie. Budowanie sprzętu na skalę oznacza poruszanie się po łańcuchach dostaw, obsłudze klientów i problemach z oprogramowaniem stałym, które nie są dokładnie powiązane z inżynierią prompt. Wtedy istnieje ryzyko reputacji. Zepsute uruchomienie może uszkodzić markę OpenAI. Udane uruchomienie, które nadużywa danych użytkowników, może wywołać kontrolę regulacyjną lub reakcję konsumentów.





The Role of Design: Framing the Future of AI

Jednym z powodów, dla których OpenAI może być gotowy, aby zrobić skok w sprzęcie, jest przywództwo w projektowaniu, które zyskuje. Jony Ive i jego zespół są znani z tworzenia pięknych produktów, a oni są znani z tego, że technologia znika.





To ma znaczenie, ponieważ dzisiejsza sztuczna inteligencja wciąż czuje się jak oprogramowanie: modalne, reaktywne i często niewygodne. Wzywasz ją, reaguje. Jest potężna, ale brakuje jej przepływu. Dobrze zaprojektowane urządzenie AI może wyobrazić sobie tę dynamikę poprzez zmniejszenie tarcia. Celem nie jest uczynienie sztucznej inteligencji widoczną, ale życiową.





To tutaj projekt produktu i projekt doświadczenia użytkownika łączą się. Chodzi o to, jak działa, gdy go używasz. Dobry projekt tworzy affordances lub subtelne wskazówki, które pomagają Ci zrozumieć, co możesz zrobić z urządzeniem. Przycisk zachęca do naciśnięcia go. Świetły impuls sygnalizuje, że system słucha.





Są to budulce intuicyjnej interakcji. kształtują, czy AI czuje się pomocnym towarzyszem, czy frustrującym interfejsem. Jeśli OpenAI otrzymuje te sygnały poprawnie, jego urządzenia mogą sprawić, że praca z AI będzie bezproblemowo i naturalnie.





Stawką OpenAI jest to, że następny skok do przodu nie będzie pochodził tylko z architektury modelu. Pochodzi to z tworzenia właściwych ram (fizycznie, wizualnie i behawioralnie), aby AI mogło stać się częścią codziennego życia bez wymagania uwagi.





To jest wartość projektowania na tym poziomie: systemowe myślenie stosowane do ludzkiego zachowania.A w erze sztucznej inteligencji ten rodzaj projektowania definiuje, czym jest doświadczenie.

To jest wartość projektowania na tym poziomie: systemowe myślenie stosowane do ludzkiego zachowania.A w erze sztucznej inteligencji ten rodzaj projektowania definiuje, czym jest doświadczenie.





The Data Question: More Than a Side Effect

Oczywiście, każda dyskusja o sztucznej inteligencji musi uwzględniać aspekt prywatności.Kiedy OpenAI buduje własne urządzenie, nie tylko dowie się więcej o tym, jak ludzie używają sztucznej inteligencji.





Szkolenie dużych modeli staje się coraz trudniejsze w miarę zaostrzania ograniczeń dotyczących danych. Wydawcy opierają się na skrapaniu. Trybunały mierzą obawy dotyczące praw autorskich. Regulatorzy wkraczają. Urządzenie pierwszej strony odrzuca wiele z tego. Pozwala OpenAI zbudować własny zestaw danych za pomocą zgody użytkownika, w kontrolowanych środowiskach, z sygnałami o wyższej jakości.





Ale to również wywiera presję na OpenAI, aby odpowiedzialnie obsługiwać te dane. Jakiekolwiek postrzeganie nadmiernego zasięgu, a nawet obojętności, może wywołać poważny cios.





Why Now? And What Comes Next?

Więc po co robić ten ruch teraz? Krótka odpowiedź to czas. AI wchodzi w nową fazę. Hype dojrzało w wyścig platformowy. Google wysyła wyszukiwania AI i asystentów. Apple pieczy GenAI do iOS. Meta sieje Llama w całym swoim ekosystemie. Wszyscy rywalizują o własność interfejsu.





OpenAI ma prawdopodobnie najsilniejsze jądro AI. Ale nie posiada platformy. Ta umowa ma na celu to zmienić. Z zespołem Ive na pokładzie, OpenAI ma szansę stworzyć pierwsze urządzenie konsumpcyjne, które jest naprawdę AI-native, nie dostosowane.





The Big Picture

Jest to sygnał, że OpenAI postrzega projektowanie, doświadczenie i zaufanie jako równie ważne jak wydajność modelu.





Firma zakłada, że przyszłość sztucznej inteligencji będzie żyć w obiekcie, z którym się rozmawiasz, w głosie, z którym się rozmawiasz, i w momencie, w którym dotrzesz po pomoc.





Jest za wcześnie, aby powiedzieć, ale logika jest jasna.Jeśli przyszłość sztucznej inteligencji leży w codziennej, osobistej interakcji, OpenAI chce zaprojektować tę przyszłość.