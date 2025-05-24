OpenAI希望设计如何与AI生活

OpenAI 最为为人所知的是 ChatGPT,它是人们输入提示的工具,现在,该公司希望控制你输入和交谈的内容,触摸,携带,甚至佩戴。





今年5月,OpenAI同意以65亿美元的股票收购Jony Ive的AI硬件初创公司IO,其中大约55名工程师和设计师,其中许多是前苹果员工,正在加入OpenAI。





该交易标志着OpenAI战略的转变:从后端软件提供商到全套AI体验公司,毕竟,当你拥有平台时,你拥有体验。





协议也提出了很多问题。OpenAI计划建造什么类型的设备?为什么现在要冒着跳入硬件的风险?当一家AI公司开始像平台一样思考时,会发生什么?这里是发生了什么,它意味着什么。





From AI Engine to AI Ecosystem

到目前为止,OpenAI一直发挥着基础设施的作用,其模型支持Microsoft Copilot,通过API支持第三方开发人员,并在应用程序和Web浏览器中运行,但许多用户访问这些工具的平台,如微软的生态系统,苹果的设备和谷歌Chrome等浏览器,由其他人控制。





通过拥有硬件,OpenAI获得了对整个交互流程的控制。它不再需要嵌入到别人的界面中。它可以设计端到端的体验。这就是机会。OpenAI想要构建一种新型设备,一个从头到尾构建的AI。





The Potential Upside: Experience, Data, and Revenue

第一种好处是经验. 硬件为OpenAI提供了定义人工智能在背景下行为的方式的自由,包括语音第一交互,基于手势的控制或环境计算功能,这些功能超越了屏幕和键盘。





其次是数据.当OpenAI拥有设备时,它获得了第一方访问其他方式难以收集的行为信号:语音,时间,跟踪和习惯在多个会话中。





第三是货币化,今天,OpenAI通过企业API和ChatGPT Plus订阅赚钱,一个设备为更多服务打开了大门:高级服务,人工智能驱动的应用程序,甚至可能是一个以自主代理为中心的新型应用商店。





所以是的,这是关于产品,但也是关于管道和商业模式。

所以是的,这是关于产品,但也是关于管道和商业模式。





The Risks: Hardware Is a High-Stakes Game

尽管如此,大多数软件公司都没有制造设备的原因,硬件昂贵,开发缓慢,规模难以扩展,利润率较低,物流更糟糕,失败率较高,亚马逊的Fire Phone失败,Meta仍在寻找Quest之外的成功。





OpenAI在这个领域没有任何经验。在规模上构建硬件意味着导航供应链、客户支持和固件问题,而这些问题并不完全接近即时工程。然后有声誉风险。错误的推出可能会损害OpenAI的品牌。成功的推出误处理用户数据可能会引发监管审查或消费者反击。





The Role of Design: Framing the Future of AI

OpenAI可能准备向硬件迈进的一个原因是它正在获得的设计领导力。Jony Ive和他的团队以制造美丽的产品而闻名,他们以使技术消失而闻名。





这是重要的,因为今天的AI仍然像软件一样感觉:模拟,反应和常常尴尬。你促使它,它响应了。它强大,但缺乏流量。一个精心设计的AI设备可以通过减少摩擦来重新想象这种动态。





这就是产品设计和用户体验设计相聚的地方。当你使用它时,它是如何工作的。好的设计会创建 affordances或微妙的线索,帮助你了解你可以用设备做什么。一个按钮邀请你按下它。





这些是直观互动的组成部分,它们塑造了人工智能是否感觉像是一个有用的伴侣或令人沮丧的界面,如果OpenAI正确地获得这些信号,其设备可以使与人工智能合作感到无缝和自然。





OpenAI的赌注是,下一步的进步不会仅仅来自模型架构,它将来自创造正确的框架(物理,视觉和行为),以便人工智能可以成为日常生活的一部分,而不需要注意。





这就是在这个层面设计的价值:系统思维应用于人类行为,而在人工智能时代,这种设计定义了体验是什么。

这就是在这个层面设计的价值:系统思维应用于人类行为,而在人工智能时代,这种设计定义了体验是什么。





The Data Question: More Than a Side Effect

当然,任何关于人工智能的讨论都必须从隐私角度考虑。当OpenAI构建自己的设备时,它不仅会了解更多人们如何使用人工智能。





随着数据限制的紧缩,大型模型的培训变得越来越困难,出版商正在反击扫描,法院正在衡量版权问题,监管机构正在采取行动,一款第一方设备将这一点阻碍,它允许OpenAI通过用户同意,在受控的环境中,以更高质量的信号来构建自己的数据集,这可能会为公司在培训下一代模型方面带来优势。





但它也给OpenAI施加压力,以负责任地处理这些数据。任何对过度接触的感知,甚至是漠不关心,可能会引发严重的挫折。





Why Now? And What Comes Next?

那么,为什么现在做出这一举动呢? 简短的答案是时间。 人工智能正在进入一个新的阶段。 狂欢已经成熟成为一个平台竞赛。 谷歌正在发送人工智能搜索和助手。 苹果正在将GenAI烘焙到iOS中。





OpenAI可能拥有最强大的AI核心,但它没有平台,这项交易旨在改变这一点,随着Ive的团队在船上,OpenAI有机会创建第一个真正AI本土的消费设备,而不是适应。





The Big Picture

这是一个信号,OpenAI认为设计,经验和信任与模型性能一样重要。





该公司正在赌注,人工智能的未来将生活在你携带的对象,你说话的声音,以及你寻求帮助的时刻。





如果人工智能的未来在于日常的个人互动,OpenAI希望设计这个未来,现在,第一次,它有团队和愿景来尝试。