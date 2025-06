OpenAI quiere diseñar cómo vivir con AI

OpenAI es más conocido por ChatGPT, una herramienta en la que las personas escriben llamadas.Ahora, la compañía quiere controlar lo que escribe y habla, toca, lleva o incluso usa.





En mayo, OpenAI acordó adquirir la startup de hardware AI de Jony Ive, IO, por 6.500 millones de dólares en acciones.Alrededor de 55 ingenieros y diseñadores, muchos de ellos ex empleados de Apple, se unen a OpenAI.La firma de diseño de Ive, LoveFrom, seguirá siendo independiente pero supervisará el desarrollo de los primeros productos de hardware de OpenAI.





El acuerdo señala un cambio en la estrategia de OpenAI: de proveedor de software de backend a empresa de experiencia de IA completa.





El acuerdo también plantea muchas preguntas.¿Qué tipo de dispositivos está planeando construir OpenAI? ¿Por qué correr el riesgo de saltar al hardware ahora? ¿Y qué sucede cuando una compañía de IA comienza a pensar como una plataforma?Aquí está lo que está sucediendo y lo que significa.





From AI Engine to AI Ecosystem

Hasta ahora, OpenAI ha desempeñado el papel de infraestructura. Sus modelos alimentan a Microsoft Copilot, apoyan a desarrolladores de terceros a través de API y funcionan dentro de aplicaciones y navegadores web.Pero muchas de las plataformas donde los usuarios acceden a estas herramientas, como el ecosistema de Microsoft, los dispositivos de Apple y los navegadores como Google Chrome, son controlados por otros.OpenAI construye la inteligencia, pero el entorno alrededor de esa inteligencia a menudo pertenece a alguien más.





Esta adquisición se trata de cambiar eso. Al poseer hardware, OpenAI gana control sobre todo el flujo de interacción. Ya no tiene que incorporarse a la interfaz de otra persona. Puede diseñar la experiencia de fin a fin. Esa es la oportunidad. OpenAI quiere construir un nuevo tipo de dispositivo, uno construido desde el principio alrededor de AI. No un teléfono con una aplicación de chatbot; algo completamente reimaginado para un mundo donde la IA es el punto de partida, no el add-on.





The Potential Upside: Experience, Data, and Revenue

El primer beneficio es la experiencia. El hardware da a OpenAI la libertad de definir cómo se comporta la IA en el contexto. Esto incluye interacciones por voz, controles basados en gestos o características de computación ambientales que van más allá de las pantallas y los teclados. OpenAI puede dictar cuán rápido responde el modelo, qué tipo de interfaz se envuelve alrededor de él, y cuán personal o persistente se vuelve el agente.





Cuando OpenAI posee el dispositivo, obtiene acceso de primera parte a señales de comportamiento que son difíciles de recopilar de otro modo: tono, timing, seguimiento y hábitos a través de múltiples sesiones.





El tercer es la monetización. Hoy en día, OpenAI gana dinero a través de las APIs empresariales y las suscripciones de ChatGPT Plus.Un dispositivo abre la puerta a más: servicios premium, aplicaciones alimentadas por IA y tal vez incluso un nuevo tipo de tienda de aplicaciones centrada en agentes autónomos.





Así que sí, esto se refiere al producto, pero también se refiere al gasoducto y al modelo de negocio.

The Risks: Hardware Is a High-Stakes Game

A pesar de todo eso, hay una razón por la que la mayoría de las compañías de software no fabrican dispositivos. El hardware es caro, lento en desarrollarse y difícil de escalar. Los márgenes son más bajos. La logística es más miserable. La tasa de fracaso es alta. El Fire Phone de Amazon fracasó. Meta todavía está buscando un hit fuera de Quest.





OpenAI no tiene experiencia en este espacio. Construir hardware a escala significa navegar por las cadenas de suministro, el soporte al cliente y los problemas de firmware, que no están exactamente adyacentes a la ingeniería prompt. Entonces hay el riesgo de reputación. Un lanzamiento fallido podría dañar la marca de OpenAI. Un lanzamiento exitoso que manipula mal los datos de los usuarios podría desencadenar una revisión regulatoria o una reacción de los consumidores. Así que esto no es un juego de bajo riesgo. Es un salto calculado a un dominio completamente nuevo.





The Role of Design: Framing the Future of AI

Una de las razones por las que OpenAI puede estar listo para dar el salto al hardware es el liderazgo en el diseño que está ganando.Jony Ive y su equipo son conocidos por hacer productos hermosos, y son conocidos por hacer desaparecer la tecnología.





Eso es lo que importa. Porque la IA de hoy todavía se siente como software: modal, reactiva y a menudo incómoda. Lo pides, responde. Es potente, pero carece de flujo. Un dispositivo de IA bien diseñado puede reimaginar esa dinámica reduciendo la fricción. El objetivo no es hacer que la IA sea visible, sino viable.





Aquí es donde el diseño del producto y el diseño de la experiencia del usuario se unen. Se trata de cómo funciona cuando lo usas. El buen diseño crea affordances, o señales sutiles que te ayudan a entender lo que puedes hacer con un dispositivo. Un botón te invita a presionarlo. Un pulso de luz señala que el sistema está escuchando. Una leve vibración te permite saber que te ha oído.





Estos son los bloques de construcción de la interacción intuitiva. Ellos forman si una IA se siente como un compañero útil o una interfaz frustrante. Si OpenAI obtiene estas señales correctamente, sus dispositivos podrían hacer que trabajar con IA se sienta suave y natural. Si se equivoca, la tecnología se sentirá incómoda, no importa lo inteligente que sea el modelo dentro.





La apuesta de OpenAI es que el siguiente salto hacia adelante no vendrá solo de la arquitectura del modelo.Vendrá de la creación del marco correcto (físicamente, visualmente y comportamentalmente) para que la IA pueda convertirse en parte de la vida cotidiana sin requerir atención.





Ese es el valor del diseño en este nivel: el pensamiento de sistemas aplicado al comportamiento humano.Y en la era de la IA, ese tipo de diseño define lo que es la experiencia.

The Data Question: More Than a Side Effect

Por supuesto, cualquier discusión sobre la IA debe tener en cuenta el ángulo de privacidad.Cuando OpenAI construye su propio dispositivo, no solo aprenderá más sobre cómo las personas usan la IA.





El entrenamiento de modelos grandes se está volviendo más difícil a medida que se aprietan las restricciones de datos. Los editores están empujando atrás en el rascado. Los tribunales están pesando las preocupaciones de derechos de autor. Los reguladores están entrando. Un dispositivo de primera parte pone de lado mucho de eso. Permite a OpenAI construir su propio conjunto de datos a través del consentimiento del usuario, en entornos controlados, con señales de mayor calidad. Esto podría dar a la compañía una ventaja en el entrenamiento de modelos de próxima generación.





Pero también pone presión sobre OpenAI para manejar esos datos de manera responsable.Cualquier percepción de sobreacceso, o incluso indiferencia, podría desencadenar un golpe serio.





Why Now? And What Comes Next?

Así que ¿por qué hacer este movimiento ahora? La respuesta corta es el timing. AI está entrando en una nueva fase. El hype ha madurado en una carrera de plataformas. Google está enviando búsqueda de AI y asistentes. Apple está cocinando GenAI en iOS. Meta está sembrando Llama a través de su ecosistema. Todo el mundo está corriendo para poseer la interfaz.





Con el equipo de Ive a bordo, OpenAI tiene la oportunidad de crear el primer dispositivo de consumo que es verdaderamente nativo de la IA, no adaptado. El primer producto se espera que se envíe en 2026.





The Big Picture

Es una señal de que OpenAI ve el diseño, la experiencia y la confianza tan importantes como el rendimiento del modelo.





La compañía está apostando que el futuro de la IA vivirá en el objeto que lleva, la voz a la que habla, y el momento en el que llegue para pedir ayuda.





¿Funciona?Es demasiado pronto para decirlo.Pero la lógica es clara.Si el futuro de la IA está en la interacción personal diaria, OpenAI quiere diseñar ese futuro.Y ahora, por primera vez, tiene el equipo y la visión para intentarlo.