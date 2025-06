Niezwykłe strategie produktów, które rozszerzyły gigant EdTech

Może nie być oczywiste, jak rewolucja uczenia się w całym kraju zaczyna się od dinozaura, konkurencji i niespodziewanego rozmowy telefonicznej od nauczyciela o północy.





Jest to opowieść o tym, jak przekształciliśmy społeczność, konkurencję i maskotki z kreskówek w jeden z najpotężniejszych produktów i silników wprowadzania na rynek w edukacji K-12.

Olympiads as a Trojan Horse

Kiedy dołączyłem do Uchi.ru, aby prowadzić to, co stanie się Wydziałem Olimpijskim, potrzebowaliśmy sposobu dotarcia do szkół, które nie wiązały się z drogimi zespołami sprzedaży ani zimnym outreachem.





Konkursy były bezpłatne, pięknie zaprojektowane i dostosowane do programów nauczania.Ale nie były to tylko narzędzia uczenia się.WydarzeniaDzieci traktowały je jak święta. Nauczyciele wykorzystywali je do pobudzenia swoich klas. Rodzice wydrukowali certyfikaty i nakryli je na ścianach kuchni.





EdTech to pole wielostronne.Jeśli nie możesz spełnić oczekiwań każdego decydenta w łańcuchu - liderów dzielnic, nauczycieli, rodziców i studentów - nie przełamasz.Nie możesz wejść do szkoły z płatnym kursem.





To, co wydawało się ładną działalnością pozalekcyjną, było w rzeczywistości koniem trojańskim dla rozwoju platformy.

Każdego miesiąca generowane miliony leads

Stworzone słowo ustne na poziomie szkolnym, okręgowym i regionalnym

Pozycjonowanie platformy jako lidera kierowanego misją, a nie tylko dostawcy treści

Dał nam dane pierwszej strony we wszystkich regionach – skutecznie stając się jedną z największych baz danych dotyczących szkół w kraju

Gdy nauczyciele zobaczyli, że uczniowie cieszą się tym doświadczeniem, odkryli resztę platformy. Gdy rodzice zobaczyli certyfikaty, kliknęli na gry edukacyjne.Waluta.

That Time My Phone Number Went Viral

Ktoś popełnił mały błąd: przypadkowo uwzględnili mój bezpośredni numer telefonu.





To wyszło na szczeblu krajowym.





Nauczyciele z całego kraju dzwonią do mnie osobiście – aby podziękować, poprosić o pomoc, wyjaśnić instrukcje, podzielić się historiami studentów.





Było to wyczerpujące, ale niesamowite.Tak, oczywiście, w pewnym momencie musiałem wyłączyć telefon i dać rodzicom inny numer, aby do mnie dotrzeć.ambassadorsKiedy są traktowane z szacunkiem i jasnością, wyjdą z drogi, aby wesprzeć Twój produkt.





Rozmawiałem z setkami nauczycieli tego miesiąca. słuchałem. nauczyłem się. I w tym procesie, dostałem najszybsze i najbardziej uczciwe doświadczenie badań użytkowników w moim życiu.





To doświadczenie nauczyło mnie więcej o sukcesie klientów niż jakakolwiek tabela kontrolna kiedykolwiek mogła.

The Mascot Strategy: How a Dinosaur Became a National EdTech Icon

Platforma była pełna uroczych postaci, ale jeden maskot rządził nimi wszystkimi:Grisha the Dino.





Grisha pojawiła się w konkursach, zachwyciła dzieci i podpisała certyfikaty pod moim imieniem. Z biegiem czasu dzieci zaczęły kojarzyć swoje osiągnięcia z nim.





Zrozumieliśmy, że Grisha nie był tylko maskotką – byłbridgeZnajoma twarz, która sprawiła, że skomplikowane tematy wydawały się zabawne i dostępne.





Więc podwoiliśmy. zbudowaliśmy historie wokół niego. Zaprojektowaliśmy nowe animacje. I ostatecznie uruchomiłem konto na Instagramie poświęcone Grisze. Rozrosło się do ponad 50 000 obserwatorów – głównie dzieci i rodziców. Stało się również niespodziewanym kanałem badań i zaangażowania.





Potrzebujesz informacji zwrotnych na temat nowej funkcji? Opublikuj historię. Potrzebujesz tysięcy odpowiedzi na ankiety w ciągu dwóch godzin? Przejdź do Instagrama Griszy. Pozostawanie w kontakcie z najmłodszymi użytkownikami – ich językiem, tonem, ciekawością – stało się supermocą produktu.





Oczywiście zapomniałem ukryć swój numer na koncie na Instagramie.





Pewnego dnia zadzwoniłem, a grupa podekscytowanych dzieci krzyczała do odbiornika:ARE YOU GRISHA??”

Mascots and Metrics: Why It Worked

Te produkty i wybory GTM nie były losowe.Zastosowali się do fundamentalnego ludzkiego zachowania – zwłaszcza do tego, jak ludzie, a w szczególności dzieci, reagują na uczenie się, rozpoznanie i sygnały emocjonalne.





Dzieci pragną rozpoznawania i zabawy → To jest dopamina. To poczucie osiągnięcia jest tym, co utrzymuje dzieci wracając.

Nauczyciele potrzebują narzędzi, którym mogą ufać i dzielić się → To jest oksytocyna i serotonina.Kiedy dajesz nauczycielom narzędzie, które po prostu działa – którego nie muszą wyjaśniać ani naprawiać – stają się twoimi najsilniejszymi sojusznikami.

Rodzice reagują z dumą i widzialnym postępem → To są endorfiny i serotonina. certyfikat na lodówce, dumne przesłanie od nauczyciela ich dziecka – te momenty tworzą emocjonalne połączenie.





Maskotki budują emocjonalne połączenie. Olimpiady budują społeczność. Certyfikaty tworzą wirusowe łańcuchy.

Razem utworzyli wielostronny silnik wzrostu, który uczynił z Uchi jedną z najczęściej odwiedzanych platform EdTech na całym świecie – w rankingu Top 2 pod względem ruchu na całym świecie według SimilarWeb w 2020 roku.

Final Thoughts: The Product-Growth Equation in EdTech

W EdTech świetna strategia produktu i świetne wejście na rynek są nierozłączne.Najlepsze wyniki nie pochodzą z jednorazowej taktyki, ale z orkiestracji ekosystemu, w którym produkt cieszy się, użytkownicy łączą się, a wzrost płynie naturalnie z doświadczenia.

Uczeń otrzymuje grę matematyczną, która świętuje swoją pierwszą poprawną odpowiedź

Nauczyciel otrzymuje tablicę kontrolną, która śledzi postęp każdego ucznia

Rodzice otrzymują wydrukowany dyplom z imieniem dziecka w złotym kolorze

A gdzieś za kulisami, menedżer produktu dostaje kolejnego wszechstronnego w 7 strefach czasowych.

Czy zrobiłbym to wszystko ponownie?W uderzeniu serca.Ale tym razem, użyłbym telefonu palnika.