De ongebruikelijke productstrategieën die een EdTech-gigant schaalden

Het is misschien niet duidelijk hoe een landelijke leerrevolutie begint met een dinosaurus, een wedstrijd en een verrassende telefoontje van een leraar.





Dit is het verhaal van hoe we gemeenschap, concurrentie en cartoon mascots hebben veranderd in een van de krachtigste producten en go-to-market-motoren in K-12 onderwijs.

Olympiads as a Trojan Horse

Toen ik bij Uchi.ru kwam om te leiden wat de afdeling Olympische Spelen zou worden, hadden we een manier nodig om scholen te bereiken die geen dure verkoopteams of koude outreach betrof. Dat is waar het idee om de Olympische Spelen om te zetten in maandelijkse online wedstrijden in STEM en geesteswetenschappen kwam.





De wedstrijden waren gratis, prachtig ontworpen en in lijn met schoolcurricula. maar ze waren niet alleen leerhulpmiddelen.EvenementenKinderen behandelden ze als feestdagen. leerkrachten gebruikten ze om hun klaslokalen energie te geven. ouders drukten de certificaten af en plakten ze op de keukenwanden.





EdTech is een multi-stakeholder veld. als je niet kunt voldoen aan de verwachtingen van elke besluitvormer in de keten - districtsleiders, leraren, ouders en studenten - je zult niet doorbreken.





Wat leek op een leuke buitenschoolse activiteit was eigenlijk een Trojaanse paard voor platformgroei.

Miljoenen leads per maand

Gemaakt mond-tot-mond op school, district en regionaal niveau

Plaats het platform als een missie-gedreven leider, niet alleen een content provider

Geef ons gegevens van de eerste partij in alle regio's - effectief een van de grootste schoolgerelateerde databases in het land

Zodra de leraren hun leerlingen zagen genieten van de ervaring, verkenden ze de rest van het platform.Zodra de ouders de certificaten zagen, klikten ze door naar educatieve spellen.De Olympische Spelen waren niet alleen leuk – ze warenValuta.

That Time My Phone Number Went Viral

Eerst werkten we met een externe partner aan een persbericht.Iemand maakte een kleine fout: ze hebben per ongeluk mijn directe telefoonnummer opgenomen.





Het ging nationaal uit.





Leraren uit het hele land belden me persoonlijk - om ons te bedanken, om hulp te vragen, om instructies te verduidelijken, om studentenverhalen te delen.





Het was vermoeiend, maar verbazingwekkend.Ja, natuurlijk moest ik op een gegeven moment de telefoon uitschakelen en mijn ouders een ander nummer geven om me te bereiken.Maar het gaf me ook een diepgaand inzicht: leraren waren niet alleen gebruikers.ambassadorsWanneer ze met respect en duidelijkheid worden behandeld, gaan ze hun weg uit om uw product te ondersteunen.





Ik sprak met honderden leraren die maand. ik luisterde. ik leerde. en in het proces, ik kreeg de snelste en meest eerlijke gebruikersonderzoek ervaring van mijn leven.





Die ervaring leerde me meer over het succes van klanten dan elk dashboard ooit kon.

The Mascot Strategy: How a Dinosaur Became a National EdTech Icon

Het platform was vol met charmante personages, maar één mascot regeerde ze allemaal:Grisha the Dino.





Grisha verscheen in wedstrijden, verheugde kinderen en tekende certificaten met mijn naam.Na verloop van tijd begonnen kinderen hun prestaties met hem te associëren.





We realiseerden ons dat Grisha niet alleen een mascotte was – hij was eenbridgeEen bekend gezicht dat complexe onderwerpen speels en toegankelijk maakte.





Dus verdubbelden we. We bouwden verhalen rond hem. Ontworpen nieuwe animaties. En uiteindelijk lanceerde ik een Instagram-account gewijd aan Grisha. Het groeide tot meer dan 50.000 volgers – voornamelijk kinderen en ouders. Het werd ook een onverwacht onderzoek en engagement kanaal.





Heeft u feedback nodig over een nieuwe functie? Post een verhaal. Heeft u duizenden antwoorden op enquêtes nodig in twee uur? Ga naar Grisha's Instagram. Blijf in contact met uw jongste gebruikers - hun taal, hun toon, hun nieuwsgierigheid - werd een supermacht van het product.





Natuurlijk ben ik vergeten om mijn nummer op mijn Instagram-account te verbergen.





Op een dag kreeg ik een telefoontje. een groep opgewonden kinderen schreeuwde naar de ontvanger:ARE YOU GRISHA??”

Mascots and Metrics: Why It Worked

Deze producten en GTM-keuzes waren niet willekeurig. ze gebruikten fundamenteel menselijk gedrag - vooral hoe mensen, en in het bijzonder kinderen, zijn aangesloten om te reageren op leren, erkenning en emotionele aanwijzingen.





Kinderen verlangen naar erkenning en plezier → Dat is dopamine. dat gevoel van prestatie is wat kinderen terughoudt.

Leraren hebben hulpmiddelen nodig die ze kunnen vertrouwen en delen → Dat is oxytocine en serotonine. Wanneer je leraren een hulpmiddel geeft dat gewoon werkt - een die ze niet hoeven uit te leggen of te repareren - ze worden je sterkste bondgenoten.

Ouders reageren op trots en zichtbare vooruitgang → Dat zijn endorfines en serotonine. Een certificaat op de koelkast, een trotse boodschap van de leraar van hun kind – deze momenten creëren een emotionele verbinding.





Mascots hebben een emotionele verbinding opgebouwd. Olympische Spelen hebben een gemeenschap opgebouwd. Certificaten creëren virale circuits.

Samen vormden ze een multi-stakeholder groei motor die Uchi tot een van de meest bezochte EdTech-platforms wereldwijd - gerangschikt top 2 door verkeer wereldwijd volgens SimilarWeb in 2020.

Final Thoughts: The Product-Growth Equation in EdTech

In EdTech zijn goede productstrategieën en goede go-to-market onlosmakelijk.De beste resultaten komen niet uit eenmalige tactieken, maar uit het orchestreren van een ecosysteem waar het product plezier geeft, de gebruikers verbinden en groei van nature vloeit uit ervaring.

Een student krijgt een wiskundig spel dat zijn eerste juiste antwoord viert

Een leraar krijgt een dashboard dat de voortgang van elke student volgt

Een ouder krijgt een afdrukbaar diploma met de naam van hun kind in goud

En ergens achter de schermen krijgt een productmanager een andere all-nighter over 7 tijdzones.

Zou ik het allemaal opnieuw doen?In een hartslag.Maar deze keer zou ik een brander telefoon gebruiken.