Le strategie di prodotto insolite che hanno scalato un gigante EdTech

Potrebbe non essere ovvio come una rivoluzione dell'apprendimento a livello nazionale inizia con un dinosauro, una competizione e una telefonata sorpresa di mezzanotte da parte di un insegnante.





Questa è la storia di come abbiamo trasformato la comunità, la concorrenza e le mascotte dei cartoni animati in uno dei prodotti più potenti e motori di marketing nell'educazione K-12.

Olympiads as a Trojan Horse

Quando mi sono unito a Uchi.ru per guidare ciò che diventerebbe il Dipartimento Olimpiadi, avevamo bisogno di un modo per raggiungere le scuole che non coinvolgevano squadre di vendita costose o diffusione fredda.Ecco dove è venuta l'idea di trasformare le Olimpiadi in competizioni online mensili in STEM e scienze umane.Al momento, eravamo pionieri nel settore.Oggi, Uchi è una delle più grandi aziende EdTech in Europa orientale.





Le competizioni erano gratuite, ben progettate e allineate ai programmi scolastici.Ma non erano solo strumenti di apprendimento.EventiI bambini li trattavano come le vacanze. Gli insegnanti li usavano per energizzare le loro aule. i genitori stampavano i certificati e li incisero sulle pareti della cucina.





EdTech è un campo multi-stakeholder. se non si può soddisfare le aspettative di ogni decisore nella catena - leader distrettuali, insegnanti, genitori e studenti - non si rompe attraverso. Non si può entrare in una scuola con un corso a pagamento.





Ciò che sembrava una bella attività extracurricolare era in realtà un cavallo di Troia per la crescita della piattaforma.

Milioni di leads generati ogni mese

Parola di bocca creata a livello scolastico, distrettuale e regionale

Posizionare la piattaforma come leader orientato alla missione, non solo come fornitore di contenuti

Ci ha fornito dati di prima parte in tutte le regioni, diventando effettivamente uno dei più grandi database scolastici del paese

Una volta che gli insegnanti hanno visto i loro studenti godere dell'esperienza, hanno esplorato il resto della piattaforma. Una volta che i genitori hanno visto i certificati, hanno cliccato su giochi educativi.Moneta.

That Time My Phone Number Went Viral

Qualcuno ha commesso un piccolo errore: accidentalmente hanno incluso il mio numero di telefono diretto.





E’ uscito a livello nazionale.





Per il mese successivo, il mio telefono non smise di suonare per un secondo. gli insegnanti di tutto il paese mi chiamavano personalmente - per ringraziarci, per chiedere aiuto, per chiarire le istruzioni, per condividere le storie degli studenti.





Sì, naturalmente, a un certo punto ho dovuto spegnere il telefono e dare ai miei genitori un numero diverso per raggiungermi.Ma mi ha anche dato una profonda intuizione: gli insegnanti non erano solo utenti.ambassadorsQuando trattati con rispetto e chiarezza, andrebbero fuori dal loro modo di sostenere il tuo prodotto.





Ho parlato con centinaia di insegnanti quel mese. ho ascoltato. ho imparato. e nel processo, ho ottenuto l'esperienza di ricerca utente più veloce e onesta della mia vita.





Quella esperienza mi ha insegnato più sul successo del cliente di qualsiasi dashboard mai riuscito.

The Mascot Strategy: How a Dinosaur Became a National EdTech Icon

La piattaforma era piena di personaggi affascinanti, ma una mascotte li governava tutti:Grisha the Dino.





Grisha è apparso in concorsi, ha applaudito i bambini e ha firmato certificati con il mio nome. Nel corso del tempo, i bambini hanno iniziato a associare i loro successi con lui. ci hanno inviato lettere, fan art e disegni di Grisha con medaglie.





Ci siamo resi conto che Grisha non era solo una mascotte: era unbridgeUn volto familiare che ha reso i temi complessi divertenti e accessibili.





Quindi, abbiamo raddoppiato. Abbiamo costruito storie intorno a lui. Abbiamo progettato nuove animazioni. E alla fine, ho lanciato un account Instagram dedicato a Grisha. Ha cresciuto a più di 50.000 follower – per lo più bambini e genitori. È anche diventato un canale inaspettato di ricerca e coinvolgimento.





Hai bisogno di feedback su una nuova funzionalità? Pubblichi una storia. Hai bisogno di migliaia di risposte alle indagini in due ore? vai su Instagram di Grisha. Rimanere in contatto con i tuoi utenti più giovani – la loro lingua, il loro tono, la loro curiosità – è diventato un superpotere del prodotto.





Certamente ho dimenticato di nascondere il mio numero sul mio account Instagram.





Un giorno, ho ricevuto una chiamata. un gruppo di bambini entusiasti stavano urlando al ricevitore: “ARE YOU GRISHA??”

Mascots and Metrics: Why It Worked

Questi prodotti e le scelte di GTM non sono state casuali. hanno sfruttato il comportamento umano fondamentale - in particolare come le persone, e i bambini in particolare, sono collegati per rispondere all'apprendimento, al riconoscimento e ai segnali emotivi.





I bambini desiderano il riconoscimento e il divertimento → Questa è la dopamina. Questo senso di realizzazione è ciò che fa tornare i bambini.

Gli insegnanti hanno bisogno di strumenti di cui possono fidarsi e condividere → Questa è l’ossitocina e la serotonina.Quando si dà agli educatori uno strumento che funziona semplicemente – uno che non hanno bisogno di spiegare o correggere – diventano i vostri alleati più forti.

I genitori rispondono all’orgoglio e al progresso visibile → Queste sono le endorfine e la serotonina.Un certificato sul frigorifero, un messaggio orgoglioso dell’insegnante del loro bambino – questi momenti creano una connessione emotiva.





Le mascotte hanno costruito una connessione emotiva.Le Olimpiadi hanno costruito una comunità.I certificati hanno creato loop virali.

Insieme, hanno formato un motore di crescita multi-stakeholder che ha trasformato Uchi in una delle piattaforme EdTech più visitate a livello globale, classificata al secondo posto in termini di traffico in tutto il mondo secondo SimilarWeb nel 2020.

Final Thoughts: The Product-Growth Equation in EdTech

In EdTech, la grande strategia di prodotto e il grande go-to-market sono inseparabili.I migliori risultati non provengono da tattiche uniche, ma dall'orchestrazione di un ecosistema in cui il prodotto delizia, gli utenti si connettono e la crescita fluisce naturalmente dall'esperienza.

Uno studente riceve un gioco di matematica che celebra la sua prima risposta corretta

Un insegnante riceve un dashboard che traccia il progresso di ogni studente

Un genitore riceve un diploma stampabile con il nome del figlio in oro

E da qualche parte dietro le quinte, un product manager ottiene un altro all-nighter attraverso i 7 fusi orari.

In un battito di cuore.Ma questa volta, avrei usato un telefono bruciatore.