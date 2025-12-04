Dane SpyCloud pokazują, że użytkownicy korporacyjni są 3 razy bardziej narażeni na phishing niż malware

Austin, TX, USA, 4 grudnia 2025/CyberNewsWire/--Fishing wzrósł o 400% w stosunku do roku, podkreślając potrzebę widoczności w czasie rzeczywistym w ekspozycjach na tożsamość. Lider w dziedzinie ochrony przed zagrożeniami tożsamości, Apple, opublikował dzisiaj nowe dane pokazujące gwałtowny wzrost ataków phishingowych, które nieproporcjonalnie kierują się do użytkowników korporacyjnych. SpyCloud SpyCloud Firma śledziła wzrost o 400% w porównaniu z rokiem w odniesieniu do pomyślnie zainfekowanych tożsamości, z prawie 40% z 28+ milionów odzyskanych plików zainfekowanych zawierających adres e-mail biznesowy – w porównaniu z zaledwie 11,5% w odzyskanych danych złośliwego oprogramowania. Wyniki badań potwierdzają rosnącą zmianę strategii cyberprzestępców: phishing jest obecnie preferowaną bramą do środowisk korporacyjnych. Aktorzy zagrożeń korzystają z tego dostępu jako platformy uruchamiania dla ataków śledzących, a SpyCloud zgłasza w swojej aplikacji. Phishing jest obecnie wiodącym punktem wejścia dla ransomware, odpowiadającym za 35% wszystkich infekcji ransomware. SpyCloud widzi ten trend kontynuowany w 2026 roku Raport o zagrożeniu tożsamości 2025 SpyCloud widzi ten trend kontynuowany w 2026 roku Raport o zagrożeniu tożsamości 2025 \n \n „Phishing jest obecnie jednym z najbardziej skalowalnych narzędzi wykorzystywanych przez cyberprzestępców do łamania środowisk korporacyjnych” – powiedział Trevor Hilligoss, szef badań nad bezpieczeństwem SpyCloud. „Phishing jest obecnie jednym z najbardziej skalowalnych narzędzi wykorzystywanych przez cyberprzestępców do łamania środowisk korporacyjnych” – powiedział Trevor Hilligoss, szef badań nad bezpieczeństwem SpyCloud. \n \n „Usługi umożliwiające cyberprzestępczość, takie jak zestawy typu phishing-as-a-service, które automatyzują przekonujące oszustwa i taktyki przeciwnika w środku, które przechwytują tokeny MFA i pliki cookie sesji, wprowadzają zaawansowane taktyki w ręce mało wykwalifikowanych podmiotów, co ułatwia niż kiedykolwiek kompromitowanie użytkowników na skalę. „Usługi umożliwiające cyberprzestępczość, takie jak zestawy typu phishing-as-a-service, które automatyzują przekonujące oszustwa i taktyki przeciwnika w środku, które przechwytują tokeny MFA i pliki cookie sesji, wprowadzają zaawansowane taktyki w ręce mało wykwalifikowanych podmiotów, co ułatwia niż kiedykolwiek kompromitowanie użytkowników na skalę. SpyCloud jest jedynym dostawcą, który odzyskuje i automatycznie naprawia pomyślnie zainfekowane dane tożsamości i ukierunkowuje listy na skalę przed następnymi atakami, takimi jak ransomware, oszustwa i przejęcie konta. \n \n „Wiele organizacji opiera się na tradycyjnych środkach obronnych, takich jak filtrowanie poczty e-mail, ochrona punktów końcowych i edukacja pracowników, aby powstrzymać phishing i próby złośliwego oprogramowania, ale te narzędzia idą tylko tak daleko” – powiedział Damon Fleury, Chief Product Officer SpyCloud. „Wiele organizacji opiera się na tradycyjnych środkach obronnych, takich jak filtrowanie poczty e-mail, ochrona punktów końcowych i edukacja pracowników, aby powstrzymać phishing i próby złośliwego oprogramowania, ale te narzędzia idą tylko tak daleko” – powiedział Damon Fleury, Chief Product Officer SpyCloud. \n \n "Zamachowcy wciąż przechodzą - a kiedy to robią, to ujawnione dane tożsamości umożliwiają dalsze szkody. zespoły bezpieczeństwa muszą być czujne na temat tego, co już zostało zagrożone i krąży w przestępczym podziemiach. Zapobieganie jest ważne, ale bez widoczności w czasie rzeczywistym i naprawy po kompromisie nie wystarczy." "Zamachowcy wciąż przechodzą - a kiedy to robią, to ujawnione dane tożsamości umożliwiają dalsze szkody. zespoły bezpieczeństwa muszą być czujne na temat tego, co już zostało zagrożone i krąży w przestępczym podziemiach. Zapobieganie jest ważne, ale bez widoczności w czasie rzeczywistym i naprawy po kompromisie nie wystarczy." Podczas gdy phishing stał się dominującym punktem wejścia, złośliwe oprogramowanie pozostaje krytycznym wektorem zagrożeń.W erze pracy zdalnej i polityki przynoszenia własnego urządzenia, osobiste ekspozycje są coraz częściej wykorzystywane do kompromitowania środowisk korporacyjnych. Ostatnim przykładem jest , gdzie złośliwe oprogramowanie na urządzeniu osobistym doprowadziło do naruszenia wrażliwych danych korporacyjnych. W 2025 r. złamał Nikkei W 2025 r. złamał Nikkei Pomimo tego, że tylko 11,5% zakażeń złośliwym oprogramowaniem przechwyciło bezpośrednio adresy e-mail biznesowych, dane SpyCloud pokazują, że były ofiarą infostealer zakażenia złośliwym oprogramowaniem w swojej historii cyfrowej, czy to na zarządzanym lub niezarządzanym urządzeniu – silny wskaźnik, że gracze zagrożeń przenoszą się bocznie z osobistych do korporacyjnych kont. prawie 1 na 2 użytkowników korporacyjnych prawie 1 na 2 użytkowników korporacyjnych \n \n "Ochrona przedsiębiorstwa oznacza spojrzenie poza rachunki korporacyjne" - dodał Fleury. "Ochrona przedsiębiorstwa oznacza spojrzenie poza rachunki korporacyjne" - dodał Fleury. \n \n "Dzięki ciągłemu ponownemu wykorzystywaniu haseł i udostępnianiu danych tożsamości na kontach pracy i osobistych, takich jak numery telefonów komórkowych, granica między osobistą historią cyfrową użytkownika a jego dostępem zawodowym już nie istnieje. "Dzięki ciągłemu ponownemu wykorzystywaniu haseł i udostępnianiu danych tożsamości na kontach pracy i osobistych, takich jak numery telefonów komórkowych, granica między osobistą historią cyfrową użytkownika a jego dostępem zawodowym już nie istnieje. SpyCloud jest liderem w dziedzinie holistycznej ochrony tożsamości, wykrywania i ochrony organizacji przed phishingem, złośliwym oprogramowaniem i narażeniem pracowników, wykonawców i dostawców na tożsamość osobistą i zawodową. Aby dowiedzieć się więcej. tutaj tutaj Informacje o SpyCloud: Automatyczne rozwiązania ochrony przed zagrożeniami tożsamości wykorzystują zaawansowane technologie analityczne i sztuczną inteligencję do proaktywnego zapobiegania przejęciom oprogramowania ransomware i kont, wykrywania zagrożeń ze strony osób wewnętrznych, ochrony tożsamości pracowników i konsumentów oraz przyspieszenia dochodzeń w sprawie cyberprzestępczości. SpyCloud SpyCloud Dane SpyCloud z naruszeń, urządzeń zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem i udanych phishów również napędzają wiele popularnych ofert monitorowania ciemnej sieci i ochrony przed kradzieżą tożsamości. SpyCloud, z siedzibą w Austin, TX, jest domem dla ponad 200 ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, których misją jest ochrona przedsiębiorstw i konsumentów przed kradzionymi danymi tożsamości, których obecnie wykorzystują przestępcy. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać wgląd w narażone dane swojej firmy, użytkownicy mogą odwiedzić . spyware.com spyware.com kontaktów Pan Dyrektor rachunkowy Emily Brown REQ w imieniu SpyCloud Włocławek@req.co \n \n Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy Cybernewswire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy Cybernewswire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Programu Programu