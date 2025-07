Międzynarodowa firma art-techArtCollecting, specjalizująca się w technologiach uwierzytelniania sztuki, poświęciła swoje zasoby na analizę około 100 prac z kolekcji Nina Moleva.Badanie przeprowadzono przy użyciu dostosowanego algorytmu.ArtCollectingDyrektorzyMarina Nadia, we współpracy z deweloperami, którzy wcześniej pracowali nad integracją blockchain dla firmy.





![Manet? c) ArtCollecting

](https://cdn.hackernoon.com/images/2Tt2A52YmFPgzIYQUhOJEwFt4D23-2025-07-10T04:44:30.959Z-zwu7alwf2x6dquu8jc9e3qii)

Kolekcja Nina Moleva jest szczególnie interesująca, ponieważ sama właścicielkavalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willAle co ważniejsze, to po raz pierwszy eksperci spotkali się z kolekcją o tak zagadkowym pochodzeniu. Według Molewy, żony niekonformistycznego artysty Ely Belyutin, ich posiadania obejmują:works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia GoncharovaJeśli to prawda, byłaby to największa prywatna kolekcja arcydzieł światowej klasy.Uwierzytelnianie nawet części tych dzieł mogłoby mieć znaczące konsekwencje dla świata sztuki.

Naukowcy mają szansę rozwikłać tajemnicę.Marina Nadia, ekspert ds. dziedzictwa kulturowego, zbadał część kolekcji za pomocą innowacyjnej sztucznej inteligencji ArtCollecting wraz z tradycyjnymi metodami analizy sztuki, w tym analizą porównawczą, oceną stylistyczną i badaniem technicznym.Marina NadiaSkupiamy się naworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia GoncharovaAlgorytm analizował nie tylko cechy wizualne, ale także mikrostrukturę farby, oznaki starzenia się, a nawet ukryte warstwy – szczegóły, które mogą uciec przed ludzkim okiem.

„To bezprecedensowy przypadek”mówiMarina Nadia..."Technologia nigdy wcześniej nie spotkała się z tak wieloma potencjalnymi arcydziełami naraz.Jeśli nawet jedna praca zostanie zweryfikowana, może zmienić nasze zrozumienie prywatnych kolekcji XX wieku."

Przykłady badań





Eksperci ArtCollecting osiągnęli znaczące przełomy w badaniu prowincjonalnej rosyjskiej ikonografii poprzez ich inteligentne badanie „Cudu Chrystusa w Latomie”, ikony z prywatnej kolekcji historyka sztuki Nina Moleva.

Ekspert ds. dziedzictwa kulturowegoMarina Nadiaukończył kompleksową analizę ikony przy użyciu technologii AI opracowanej przezArtCollectingTen projekt oznacza nowy rozdział w badaniu prowincjonalnego malarstwa ikonicznego w Rosji, dziedziny, która od dawna jest niedostatecznie badana.

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

Specjalnie dla tego badania został stworzony niestandardowy algorytm, zdolny do przetwarzania i przekierowywania ogromnych zbiorów danych.System analizował informacje z ponad 100 000 ikon (15-19 wieków) wyprodukowanych w warsztatach prowincji, czerpiąc z katalogów muzealnych, archiwów sprzedawców starożytności, rekordów historycznych i niejasnych prywatnych kolekcji.

AI nie tylko odtworzyła prawdopodobny oryginalny wygląd ikony, ale również zidentyfikowała prace o podobnych cechach stylistycznych i technicznych - szczególnie cenny wkład, biorąc pod uwagę, że prowincjonalna ikonografia pozostaje "pustką" w historii sztuki.

Why This Is a Major Breakthrough

Tradycyjnie takie badania wymagały lat pracy historyków sztuki, restauratorów i analityków chemicznych. Teraz AI dramatycznie przyspiesza proces, analizując ogromne zestawy danych w ciągu kilku dni.

"Nie tylko skanujemy obrazy; nauczamy system rozpoznawać cechy stylistyczne, metody techniczne, a nawet znaki przywracania" - wyjaśnia.Marina Nadia"Na przykład nasz algorytm może określić cechy konkretnego warsztatu lub nawet indywidualnego malarza ikon, porównując drobne szczegóły - szczotkowanie akcentów, renderowanie składanych tkanin lub użycie określonych pigmentów."

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

Naukowcy określili przybliżony okres tworzenia ikony, zidentyfikowali pigmenty i materiały wiążące, a także wyjaśnili jej tradycję artystyczną.

Ponieważ ikonografia przestrzega rygorystycznych zasad kompozycji, powtarzające się motywy pozwoliły algorytmowi porównać uszkodzone obszary z tysiącami analogów – proponując najprawdopodobniejszą oryginalną kompozycję.

Why This Matters for Art History

Rosyjska ikonografia nie ogranicza się do słynnych szkół, takich jak Moskwa, Nowogrod lub Palekh. Setki nieznanych mistrzów prowincji stworzyły dzieła o równym znaczeniu – jednak bez systematycznego badania wiele takich ikon jest odrzucanych jako „zwykłe” lub nawet błędnie oznaczone jako fałszerstwa.

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





Eksperci zaczęli weryfikować autentyczność obrazu przypisanego Édouardowi Manetowi za pomocą sztucznej inteligencji.Specjalizowany algorytm analizuje szczotki artysty, porównując je do sprawdzonych arcydzieł.Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in WashingtonNaukowcy teraz udoskonalają analizę, badając rysunki i akwarele Maneta do szczegółów krzyżowych.W tym samym czasie algorytm jest dostosowywany, aby zidentyfikować innych potencjalnych autorów, jeśli przypisanie do Maneta okaże się nieprawidłowe.

Mikroskopijna analiza techniczna przyczyniła się do ograniczenia prawdopodobnego okresu tworzenia obrazu. Ponadto zakończono badania archiwalne w rosyjskich bibliotekach – w tym w publikacjach francuskich, które weszły do Cesarskiej Rosji, a później do ZSRR.

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

System przetwarzał ponad 100 000 próbek ikonografii z XV i XIX wieku z rosyjskich warsztatów prowincjonalnych, a także z kolekcji greckich, bułgarskich i tureckich.

Algorytm został specjalnie przeszkolony, aby rozpoznać stylistyczne ewolucje w pisowni w ciągu pięciu wieków (od 15 do początku XX wieku), włączając wszystkie znane alfabety, czcionki i ich użycie w ikonografii.

Równoległe badania techniczne - w tym analiza pigmentu i mediów wiążących - potwierdziły wyniki AI za pomocą mikroskopii, tworząc wielowarstwowe zrozumienie pochodzenia ikony.

About the Technology in Development

ArtCollecting jest pionierem pierwszego na świecie systemu sztucznej inteligencji specjalnie przeszkolonego do przypisywania i uwierzytelniania dzieł sztuki.W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które wymagają miesięcy dokładnej analizy, jego algorytm ocenia styl, technikę i materiały w ciągu kilku godzin, odsyłając dane do 10 milionów zweryfikowanych próbek referencyjnych.

Chociaż obecnie testowane są tylko na jednej trzeciej kolekcji, nawet wstępne wyniki mogą zrewolucjonizować technologie rynku sztuki.Jeśli AI potwierdzi autentyczne arcydzieła, udowodni, że utracone skarby były ukryte przez dziesięciolecia w zwykłym moskiewskim mieszkaniu.

Jedno jest już jasne: technologia ArtCollecting zapewnia pierwsze możliwe narzędzie do rozwiązywania takich historycznych tajemnic sztuki.Kto wie – być może kolejna „Lista Molewa” już czeka na swojego badacza.

Uwaga: „Lista Molewy” jest zachowywana jako właściwe określenie odnoszące się do kontrowersyjnego charakteru kolekcji, podobnie jak terminy takie jak „Gurlitt Trove”.