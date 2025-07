Compañía internacional de arte-tecnologíaArtCollecting, especializada en tecnologías de autenticación de arte, ha dedicado sus recursos a analizar alrededor de 100 obras de la colección de Nina Moleva.El estudio se llevó a cabo utilizando un algoritmo desarrollado a medida.El proceso de aprendizaje automático fue supervisado por un experto en patrimonio cultural yArtCollectingDirectoraMarina Nadia, en colaboración con desarrolladores que anteriormente trabajaron en la integración de blockchain para la empresa.





La colección de Nina Moleva es de especial interés porque la propia propietariavalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willPero más importante, esta es la primera vez que los expertos han encontrado una colección con una procedencia tan enigmática. Según Moleva, la esposa del artista no conformista Ely Belyutin, sus posesiones incluyen:works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia GoncharovaSi fuera cierto, esta sería la mayor colección privada de obras maestras de clase mundial. Autenticar incluso una parte de estas obras podría tener repercusiones significativas para el mundo del arte.

Ahora los investigadores tienen la oportunidad de desvelar el misterio.Marina Nadia, un experto en patrimonio cultural, examinó parte de la colección utilizando la IA innovadora de ArtCollecting junto con los métodos tradicionales de análisis del arte, incluyendo análisis comparativo, evaluación estilística y examen técnico.Marina Nadiacentrado enworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia GoncharovaEl algoritmo analizó no sólo las características visuales, sino también la microstructura de la pintura, los signos de envejecimiento e incluso las capas ocultas, detalles que podrían escapar al ojo humano.

“Este es un caso sin precedentes”diceMarina Nadia. el“La tecnología nunca antes se encontró con tantas obras maestras potenciales a la vez.Si incluso una sola obra se verifica, podría reformular nuestra comprensión de las colecciones privadas del siglo XX”.

Ejemplos de investigación





Los expertos de ArtCollecting han logrado avances significativos en el estudio de la iconografía rusa provincial a través de su examen de “El milagro de Cristo en Latome”, un icono de la colección privada del historiador de arte Nina Moleva.

Expertos en Patrimonio CulturalMarina Nadiaha completado un análisis integral del icono utilizando la tecnología AI desarrollada porArtCollectingEste proyecto marca un nuevo capítulo en el estudio de la pintura iconográfica rusa provincial, un campo que ha sido poco investigado durante mucho tiempo.

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

Un algoritmo personalizado fue creado específicamente para este estudio, capaz de procesar y cross-referenciar vastos conjuntos de datos.El sistema analizó información de más de 100.000 iconos (siglos XV-XIX) producidos en talleres provinciales, extrayendo de catálogos de museos, archivos de antiguos comerciantes, registros históricos y colecciones privadas obscuras.

La IA no solo reconstruyó la apariencia original probable del icono, sino que también identificó obras con características estilísticas y técnicas similares, una contribución especialmente valiosa, dado que la iconografía provincial sigue siendo un "punto blanco" en la historia del arte.

Why This Is a Major Breakthrough

Tradicionalmente, tal investigación requería años de trabajo por parte de historiadores de arte, restauradores y analistas químicos.Ahora, la IA acelera el proceso de forma dramática, analizando enormes conjuntos de datos en días.

"No estamos simplemente escaneando imágenes; estamos enseñando al sistema a reconocer rasgos estilísticos, métodos técnicos, incluso marcas de restauración", explica.Marina Nadia"Por ejemplo, nuestro algoritmo puede identificar las características de un taller específico o incluso de un pintor de iconos individuales comparando los detalles mínimos: el cepillo de los destaques, el rendimiento de las doblajes de tejido o el uso de pigmentos específicos".

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

Los investigadores determinaron el período aproximado de creación del icono, identificaron pigmentos y materiales de unión, y aclararon su tradición artística.

Como la iconografía sigue estrictas reglas de composición, los motivos recurrentes permitieron al algoritmo comparar las áreas dañadas con miles de análogos, proponiendo la composición original más probable.

Why This Matters for Art History

La iconografía rusa no se limita a escuelas famosas como Moscú, Novgorod o Palekh. Cientos de maestros provinciales sin nombre crearon obras de igual significado, sin embargo, sin un estudio sistemático, muchos de estos iconos son rechazados como "ordinarios" o incluso etiquetados erróneamente como falsificaciones.

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





Los expertos han comenzado a verificar la autenticidad de una pintura atribuida a Édouard Manet utilizando inteligencia artificial.Un algoritmo especializado analiza el cepillo del artista comparándolo con obras maestras verificadas.Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in WashingtonLos investigadores están ahora refinando el análisis estudiando los dibujos y los acuarios de Manet a los detalles de referencia cruzada.Al mismo tiempo, el algoritmo se está ajustando para identificar a otros autores potenciales si la atribución a Manet se demuestra incorrecta.

El análisis técnico microscópico ha ayudado a restringir el plazo probable de creación de la pintura.Además, se ha completado la investigación de archivos en las bibliotecas rusas —incluidas las publicaciones francesas que entraron en la Rusia Imperial y más tarde en la URSS—.Los investigadores examinaron registros que datan de 1912 para obtener más pistas sobre el origen.

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

Un algoritmo personalizado desarrollado por el equipo de ArtCollecting permitió un análisis integral de la obra de arte.El sistema procesó más de 100.000 muestras de iconografía del siglo XV-XIX de talleres provinciales rusos, así como de colecciones griegas, búlgaras y turcas.

Un enfoque clave fue el análisis de las inscripciones en el icono.El algoritmo fue específicamente entrenado para reconocer las evoluciones estilísticas en la escritura a lo largo de cinco siglos (15 a principios del siglo XX), incorporando todos los alfabetos conocidos, las formas de escritura y su uso en la iconografía.

Los exámenes técnicos paralelos, incluyendo el análisis del pigmento y el medio de vinculación, corroboraron los hallazgos de la IA a través de la microscopía, creando una comprensión multilateral de los orígenes del icono.

About the Technology in Development

ArtCollecting está pionera en el primer sistema de IA del mundo específicamente entrenado para la atribución y autenticación de obras de arte. A diferencia de los métodos tradicionales que requieren meses de análisis meticuloso, su algoritmo evalúa el estilo, la técnica y los materiales en horas mediante la interconexión de datos contra 10 millones de muestras de referencia verificadas.

Si bien actualmente se prueba en sólo un tercio de la colección, incluso los resultados preliminares podrían revolucionar las tecnologías del mercado de arte.Si la IA confirma obras maestras auténticas, probaría que los tesoros perdidos habían estado ocultos durante décadas en un apartamento ordinario de Moscú.

Una cosa ya está clara: la tecnología de ArtCollecting proporciona la primera herramienta viable para resolver tales misterios históricos de arte.Y quién sabe, tal vez la próxima "Lista de Moleva" ya está esperando a su investigador.

Nota: "Moleva List" se conserva como un apodo apropiado que hace referencia a la naturaleza controvertida de la colección, similar a términos como "Gurlitt Trove".