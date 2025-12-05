Paribu membeli CoinMENA, pertukaran kripto tempatan terbesar MENA

Platform aset digital terkemuka Turki, Paribu, hari ini mengumumkan bahawa ia telah membeli CoinMENA, pertukaran kripto tempatan terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), dalam transaksi yang nilai syarikat itu sehingga USD 240 juta. Kesepakatan ini mewakili transaksi fintech terbesar di Turki sehingga kini dan pembelian antarabangsa pertama negara platform aset digital.Ia juga menekankan konsolidasi yang berterusan dalam industri aset digital global, kerana pemain serantau yang ditubuhkan mencari skala yang lebih besar, kekuatan peraturan dan jangkauan pasaran yang lebih luas. Melalui CoinMENA, entiti tempatan yang dilesenkan oleh Pihak Berkuasa Pengawal Aset Virtual Dubai (VARA) dan Bank Pusat Bahrain, Paribu akan mengakses dua lesen aset digital aktif. Paribu adalah antara syarikat-syarikat terkemuka di Turki dalam sektor aset digital dan fintech, mengejar laluan pertumbuhan yang memberi tumpuan kepada pematuhan peraturan, inovasi produk, dan ekspansi geografi. Pada tahun 2024, Paribu memperkenalkan Paribu Custody, penyedia penyelenggaraan aset digital pertama dan satu-satunya di Turki yang didorong oleh teknologi keselamatan pelbagai lapisan miliknya, ColdShield®. Pada bulan Oktober 2025, Majlis Pasaran Kapital (CMB) mengesahkan Paribu untuk menubuhkan firma perantara, menandakan kemasukannya ke pasaran modal. Ditubuhkan pada tahun 2020 oleh Talal Tabbaa dan Dina Sam’an, CoinMENA adalah pembekal perkhidmatan aset kripto yang dilesenkan yang beroperasi di bawah pihak berkuasa pengawal Bahrain dan Dubai. CoinMENA telah mengumpulkan hampir 20 juta USD dalam pembiayaan keseluruhan daripada pelabur, termasuk BECO, Arab Bank Switzerland, Circle, dan Bunat Ventures. Platform kini berkhidmat kepada lebih daripada 1.5 juta pengguna di 45 negara, menawarkan akses kepada lebih daripada 50 cryptocurrency dan menyokong beberapa mata wang tempatan di seluruh rantau MENA. Yasin Oral, Pengasas dan CEO Paribu, berkata: "Transaksi ini merupakan titik balik bukan sahaja untuk Paribu tetapi juga untuk aset digital dan ekosistem kewangan yang lebih luas di Türkiye dan kawasan MENA. Dengan pengambilalihan ini, kami telah memperluaskan operasi berlisenkan kami ke kawasan geografi yang lebih luas, menjadi pemain yang diatur di salah satu pasaran yang paling mengadopsi kripto di dunia." "CoinMENA, bursa kripto tempatan terkemuka di rantau MENA, adalah rakan kongsi yang ideal untuk pengembangan serantau kami," lanjut Oral. "Dengan langkah ini, kami membuka bab baru dalam perjalanan pertumbuhan Paribu, memperluaskan kehadiran kami di rantau MENA dan menyumbang kepada konsolidasi berterusan industri aset digital global, membina di atas asas yang kukuh yang kami telah menubuhkan di Turki." Talal Tabbaa dan Dina Sam'an, pendiri bersama CoinMENA, berkata dalam satu kenyataan bersama: "Pasar aset digital MENA terus berkembang dan matang, dan bersatu dengan Paribu akan membantu mempercepatkan momentum itu. Dengan menggabungkan kepakaran kawasan CoinMENA dengan teknologi Paribu, kami bersedia untuk membangunkan rangkaian produk aset digital yang komprehensif untuk pengguna di seluruh Türkiye dan kawasan MENA. Pengambilalihan ini merupakan tonggak yang paling transformatif dalam sejarah CoinMENA. Investasi Paribu mengesahkan kekuatan apa yang telah kami bina, dan bersama-sama kami bertujuan untuk menetapkan piawaian baru untuk akses dan inovasi dalam ruang aset digital rantau ini." About Paribu Paribu adalah platform aset digital terkemuka di Turki dan pemain utama dalam ekosistem fintech negara. Syarikat mengejar strategi pertumbuhan yang memberi tumpuan kepada pematuhan peraturan, inovasi produk, dan pengembangan ke pelbagai wilayah. Pada tahun 2024, Paribu melancarkan Paribu Custody, penyedia penyimpanan aset digital pertama dan satu-satunya di Turki yang didorong oleh teknologi keselamatan pelbagai lapisan miliknya, ColdShield®. Pada bulan Oktober 2025, Majlis Pasaran Kapital (CMB) membenarkan Paribu untuk menubuhkan firma perantara, menandakan kemasukannya ke pasaran modal. Dengan pengambilalihan CoinMENA, Paribu memperluaskan operasi yang diatur dari Turki ke rantau MENA. About CoinMENA Tentang CoinMena CoinMENA, pemain terkemuka di rantau MENA, bertujuan untuk memberdayakan pelabur baru dan berpengalaman dengan menyediakan pilihan pelaburan aset kripto yang boleh diakses dan membolehkan mereka mengambil bahagian dalam ekonomi digital yang muncul. Beribu pejabat di Kerajaan Bahrain, CoinMENA B.S.C. (c) dilesenkan oleh Bank Pusat Bahrain (CBB) sebagai pembekal perkhidmatan aset kripto (Kategori-3). CoinMENA FZE, yang beribu pejabat di Emiriah Arab Bersatu, dilesenkan sebagai pembekal perkhidmatan aset virtual broker-dealer (VASP) oleh Pihak Berkuasa Pengawal Aset Virtual Dubai (VARA). Dengan yuran kompetitif, keseimbangan yang tinggi, dan pendekatan pendidikan, CoinMENA bertujuan untuk menjadi platform yang paling mudah dan paling dipercayai untuk aset digital di rantau.