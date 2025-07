Block3 mendedahkan enjin AI prompt-to-game sebagai pelancaran presale

**SF, CA, 1 Julai, 2025/Chainwire/--**AI secara berterusan membuat kemasukan yang lebih mendalam ke dalam industri teknologi utama, dan lompatan terkini ke dalam sektor permainan menandakan perubahan yang ketara.

Ribuan telah menyokong Pandangan Block3 : untuk membina enjin prompt-to-play yang paling canggih di dunia, yang akan membolehkan sesiapa sahaja mencipta dunia yang boleh dimainkan dalam beberapa minit daripada prompt teks yang mudah. Akhir daripada studio gaming tradisional .

Ia telah dipanggil “The ChatGPT daripada permainan Block3 mempunyai penyelesaian kepada salah satu cabaran AI yang sedang berlangsung, iaitu bagaimana untuk mendapatkan data yang mencukupi untuk LLM untuk belajar dan berkembang.

Dengan memperkenalkan elemen create2earn, di mana pengguna dibayar untuk menyumbang, Block3 telah menemui laluan praktikal untuk mempercepatkan pembangunan produk.

Token BL3 akan dijual pada 9AM UTC hari ini, 1 Julai, dengan token pada mulanya boleh didapati pada hanya $0.01. Harga meningkat sebanyak 5% setiap 72 jam, menawarkan keuntungan kepada pelabur awal sebanyak 312% pada masa ia menjejaskan bursa utama. official website .

Apa itu Block3 dan Prompt-to-Play Gaming

Block3 terdiri daripada pasukan pengembang yang berhadapan dengan industri permainan, menggunakan AI untuk meletakkan kuasa kreatif ke dalam tangan gamer dan bukan studio permainan.

Pikirkan tentang ia seperti chatbot AI, di mana pengguna meletakkan petunjuk dan mendapat jawapan balik daripada AI. Dengan Block3, mekanisme adalah sama, kecuali output adalah permainan video yang sepenuhnya terbentuk, atau pada asasnya dunia merangkumi yang disesuaikan dengan apa sahaja yang orang yang mengetik boleh bayangkan.

Konsep ini mendorong semakin banyak pengguna untuk meneroka platform pertukaran terdesentralisasi (DEX). aplikasi potensial untuk teknologi ini adalah pelbagai.

Secara teknikal, yang Block3 whitepaper Ini adalah di mana skala projek itu dinyatakan, melalui serangkaian landmark yang ambisius yang boleh melihat Block3 burgeon dari pangkalan penggemar fanatik kepada Unicorn selama berbulan-bulan pembangunan intensif.

Ancaman kepada perjudian: Menyelamatkan industri $ 665 bilion

Boom perjudian telah kurang bersemangat dalam tahun-tahun kebelakangan ini, dengan berulang-ulang kegagalan AAA dan penurunan penglibatan penonton yang meletakkan tand besar dalam industri yang bertujuan untuk $665 bilion penilaian sehingga 2030 Studi telah tersesat dan hanya keluar daripada hubungan dengan apa yang dikehendaki oleh pengguna, dan masih mengeluarkan $ 100 juta. for games that are played by just 100 people every month .

Dan kini, masa blockbuster beliau mungkin telah tiba.

Blok 3 menangani isu ini secara langsung dan telah melemparkan spanner dalam kerja-kerja. walaupun bahagian 0.16% daripada pendapatan pasaran yang dijangka akan menghasilkan lebih daripada $ 1 bilion.

Dalam satu kenyataan daripada pasukan, mereka berkata: "Pembangunan permainan tradisional telah mati. untuk kali pertama, sesiapa sahaja boleh membina permainan, bukan sahaja studio dengan pasukan bengkak dan pita merah.Kami di sini untuk membebaskan imajinasi gamer, dan jika kita memecahkan beberapa konglomerat korporat di sepanjang jalan, maka jadi begitu."

The BL3 Presale kini boleh didapati

Industri permainan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan permainan AI secara khusus mengalami peningkatan yang mengesankan. Pertumbuhan tahunan 42.3% .

Block3 berada dalam kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada mega-trend ini, dan dengan $ 665 bilion pendapatan potensial untuk mengambil, terdapat banyak insentif bagi pengembang untuk meluaskan ini seberapa besar dan cepat mereka boleh.

Konsep ini telah menarik komuniti yang aktif, menghasilkan perhatian yang ketara dalam talian.Dengan pra jualan yang ditetapkan pada harga pelancaran $0.01, peserta awal menempatkan diri mereka di hadapan pelancaran rasmi.

Kedua-dua sektor kripto dan AI dikenali dengan inovasi yang cepat, dan projek ini mewakili salah satu usaha yang lebih luas yang muncul baru-baru ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan membeli token BL3, pengguna boleh melawat Laman web rasmi Block3 .

Mengenai Block3

Blok 3 telah memulakan era baru dalam permainan dengan membina platform prompt-to-play pertama di dunia yang dihasilkan oleh AI. Direka untuk membolehkan sesiapa sahaja mencipta dunia permainan yang boleh dimainkan sepenuhnya dari prompt yang mudah, Block3 menghapuskan halangan tradisional kepada penciptaan permainan.Dengan menggabungkan AI generatif dengan logik permainan masa nyata dan persekitaran yang boleh digunakan, ia mengubah cara permainan dibina dan siapa yang boleh membina mereka.

Blok 3

Rangkaian permainan Block3.

