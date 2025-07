Block3 enthüllt Prompt-To-Game AI-Engine als Pre-Sale-Launch

**SF, CA, 1. Juli 2025/Chainwire/--** AI macht stetig tiefer Eindringen in die großen Technologie-Industrien, und sein jüngster Sprung in den Gaming-Sektor markiert eine bemerkenswerte Verschiebung.

Tausende haben bereits unterstützt Die Vision von Block3 : um die weltweit fortschrittlichste Prompt-to-Play-Engine zu bauen, die es jedem erlaubt, spielbare Welten in Minuten von einer einfachen Text-Prompt zu generieren. Ende der traditionellen Gaming-Studios .

bereits als „die ChatGPT von Gaming Block3 hat eine Lösung für eine der laufenden Herausforderungen der KI, nämlich wie man genug Daten für seinen LLM erhält, um zu lernen und zu wachsen.

Durch die Einführung eines create2earn-Elements, bei dem Benutzer für ihre Beiträge bezahlt werden, hat Block3 einen praktischen Weg gefunden, um die Produktentwicklung zu beschleunigen.

Der BL3-Token wird heute am 1. Juli um 9 Uhr UTC verkauft, mit Token, die zunächst bei nur 0,01 US-Dollar verfügbar sind.Die Preise steigen um 5% alle 72 Stunden an und bieten frühen Anlegern einen Gewinn von 312% bis zum Zeitpunkt, an dem er die großen Börsen trifft. Offizielle Website .

Was ist Block3 und Prompt-to-Play Gaming

Block3 besteht aus einem Team von Entwicklern, die sich mit der Gaming-Industrie auseinandersetzen, indem sie KI verwenden, um die kreative Macht in die Hände von Spielern zu legen, anstatt von Gaming-Studios.

Denken Sie darüber nach wie ein AI-Chatbot, in dem der Benutzer Anrufe eingibt und eine Antwort von der KI erhält.Mit Block3 ist der Mechanismus der gleiche, außer der Ausgang ist ein vollständig gebildetes Videospiel oder im Wesentlichen eine immersive Welt, die auf alles angepasst ist, was sich die Person beim Tippen vorstellen kann.

Dieses Konzept fordert eine wachsende Anzahl von Nutzern auf, dezentrale Austauschplattformen (DEX) zu erkunden.

Umso technischer ist die Block3 Weißpapier Hier wird der Umfang des Projekts aufgedeckt, über eine Reihe von ehrgeizigen Meilensteinen, die Block3 über Monate intensiver Entwicklung von fanatischer Fanbase bis hin zu Unicorn sehen können.

Die Bedrohung für das Glücksspiel: Eine $ 665 Milliarden-Industrie sparen

Der Boom von Gaming ist in den letzten Jahren mangelhaft gewesen, mit einer Folge von AAA-Flops und sinkendem Publikumseinsatz, die eine große Belastung in einer Branche setzen, die auf eine 665 Milliarden US-Dollar Bewertung bis 2030 Studios haben sich geirrt und sind gerade aus dem Kontakt mit dem, was die Verbraucher wollen, und immer noch 100 Millionen Dollar ausgeben für Spiele, die monatlich von nur 100 Personen gespielt werden .

Und jetzt kann sein Blockbuster-Moment gekommen sein.

Block 3 Diese Frage wird direkt angegangen und hat einen Spanner in die Arbeiten geworfen. Selbst ein Anteil von 0,16% an den prognostizierten Marktumsätzen würde über 1 Milliarde US-Dollar generieren.

In einer Erklärung des Teams sagten sie: "Traditionelle Spieleentwickler sind tot. Zum ersten Mal kann jeder Spiele bauen, nicht nur Studios mit aufgeblähten Teams und rotem Band.

Der BL3 Presale ist jetzt live

Die Gaming-Industrie zeigt keine Anzeichen eines Stopps, und AI-Gaming erlebt speziell eine beeindruckende 42,3 % jährliches Wachstum .

Block3 ist gut positioniert, um von diesen Mega-Trends zu profitieren, und mit potenziellen Einnahmen in Höhe von 665 Milliarden US-Dollar gibt es genügend Anreize für die Entwickler, dies so groß und schnell wie möglich zu skalieren.

Das Konzept hat bereits eine aktive Community angezogen und erzeugt bemerkenswerte Online-Aufmerksamkeit.Mit dem Pre-Sale-Satz zu einem Startpreis von 0,01 US-Dollar positionieren sich die ersten Teilnehmer vor dem offiziellen Launch.

Sowohl die Krypto- als auch die KI-Sektoren sind für ihre schnelle Innovation bekannt, und dieses Projekt stellt eine der expansiveren Bemühungen dar, die in letzter Zeit auftauchen.

Um mehr zu erfahren und BL3-Token zu kaufen, können Benutzer die official Block3 website .

Über Block3

Block 3 Block3 ist der Pionier einer neuen Ära im Gaming, indem es die weltweit erste KI-native Prompt-to-Play-Plattform baut.Entworfen, um es jedem zu ermöglichen, vollständig spielbare Spielwelten aus einem einfachen Prompt zu generieren, beseitigt Block3 die traditionellen Barrieren für die Spieleerstellung.Durch die Fusion von generativer KI mit Echtzeit-Spiellogik und implementierbaren Umgebungen verändert es, wie Spiele gebaut werden und wer sie baut.

Block 3

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht.

