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Block3 Unveils Prompt-to-Game AI Engine ໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນການ Pre-Sale

ໂດຍ Chainwire3m2025/07/01
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Block3 ແມ່ນສ້າງເຄື່ອງມື prompt-to-play ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ລະຫັດ token BL3 ໄດ້ຖືກຂາຍໃນ 9AM UTC ໃນມື້ນີ້, 1 ມີນາ, ມີ tokens ທີ່ມີຢູ່ໃນເລີ່ມຕົ້ນໃນ $ 0.01.
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**SF, CA, 1st July, 2025/Chainwire/--**AI ໄດ້ຮັບການເຂົ້າລະຫັດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃຫມ່ຂອງຕົນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

ມິຖຸນາ 17, 2019ການທົບທວນຄືນ Block3ການກໍ່ສ້າງເຄື່ອງມື prompt-to-play ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງໂລກທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໃນແຕ່ລະ ນາທີຈາກການຢັ້ງຢືນເອກະສານພຽງພໍ. ຂະຫນາດຂອງຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ປິ່ນປົວຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານວ່າມັນອາດຈະເປັນຜົນກະທົບທີ່ດີທີ່ສຸດ.ດາວນ໌ໂຫລດ The End of Traditional Gaming Studios.

ການທົບທວນຄືນ Block3ດາວນ໌ໂຫລດ The End of Traditional Gaming Studios

ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາChatGPT ຂອງເກມ”, Block3 ມີການປິ່ນປົວສໍາລັບຫນຶ່ງຂອງຄວາມປອດໄພທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງ AI, ທີ່ແມ່ນວິທີການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບ LLM ຂອງຕົນເພື່ອຊອກຫາແລະພັດທະນາ.

ChatGPT ຂອງເກມ

ໂດຍການນໍາສະເຫນີ element create2earn, ທີ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, Block3 ໄດ້ຊອກຫາການຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ. ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ສວຍງາມນີ້, Block3 ໄດ້ເປີດ pre-sale token ໃນເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ 90 ມື້.

BL3 token ຈະໄດ້ຮັບການຂາຍໃນ 9AM UTC ໃນມື້ນີ້, July 1st, ມີ tokens ທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໃນພຽງແຕ່ $ 0.01. ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ໃນແຕ່ລະ 72 ຊົ່ວໂມງ, ການສະຫນອງຜູ້ລົງທຶນຕົ້ນຕໍການປະຫຍັດຂອງ 312% ໃນເວລາທີ່ມັນໄດ້ປັບປຸງທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່.ຫນ້າທໍາອິດ.

ຫນ້າທໍາອິດ

ເປັນຫຍັງ Block3 ແລະ Prompt-to-play Gaming

Block3 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍທີມງານຂອງຜູ້ພັດທະນາທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອຸດສາຫະກໍາເກມ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ AI ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມເຂັ້ມແຂງສ້າງສັນໃນຂະນະທີ່ gamers rather than gaming studios.

ມີ Block3, ການກໍ່ສ້າງແມ່ນດຽວກັນ, ລວມທັງ output ເປັນເກມວິດີໂອທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຫຼືໃນຖານະເປັນໂລກ immersive customized ກັບສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ເຂົ້າລະຫັດສາມາດຊອກຫາ.

ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບຂອງພວກເຮົາ.

ສໍາລັບວິຊາການຫຼາຍກ່ວາ, ການຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Block3 whitepaperນີ້ແມ່ນທີ່ຂະຫນາດຂອງໂຄງການໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ໃນໄລຍະຊຸດສະຖາບັນທີ່ສວຍງາມທີ່ສາມາດເບິ່ງ Block3 burgeon ຈາກສະຖາບັນ fans fanatical ກັບ Unicorn ໃນໄລຍະເດືອນຂອງການພັດທະນາ intensive.

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Block3 whitepaper

The Threat to Gaming: ການເກັບຮັກສາອຸດສາຫະກໍາ $ 665 billion

ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ $ 665 billion ໃນປີ 2030ອັດຕະໂນມັດອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນສໍາ ລັບເກມທີ່ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 100 ຊົ່ວໂມງ.

ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ $ 665 billion ໃນປີ 2030ສໍາ ລັບເກມທີ່ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 100 ຊົ່ວໂມງ

ແລະໃນປັດຈຸບັນ, ວັນ blockbuster ຂອງຕົນອາດຈະມາ.

ລະຫັດ QRການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວ.

ລະຫັດ QR

ໃນຄໍາສັ່ງຂອງທີມງານ, ພວກເຮົາມີຄໍາສັ່ງ: “ການພັດທະນາເກມປົກກະຕິແມ່ນມີຊີວິດ. ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດສ້າງເກມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຖານີທີ່ມີຄອບຄົວແລະ tape ສີຂາວ. ພວກເຮົາມີຢູ່ເພື່ອຕັດສິນໃຈຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງ gamers, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາມີການຕັດສິນໃຈຫຼາຍກ່ວາຄອບຄົວຂອງບໍລິສັດໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີ. ”

The BL3 Presale ໃນປັດຈຸບັນ Live

ອຸດສາຫະກໍາເກມສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍ່ມີຕົວຢ່າງຂອງການປິ່ນປົວ, ແລະ AI gaming ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະສົບການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່42.3% annual growth.

42.3% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ

Block3 ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ mega-trends ນີ້, ແລະມີ $ 665 billion ຂອງການປະໂຫຍດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສໍາລັບການ grabs, ມີປະໂຫຍດທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເພື່ອຂະຫຍາຍຕົວນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ພວກເຂົາສາມາດ.

ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອິນເຕີເນັດໂດຍອິນເຕີເນັດ. ມີການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ $ 0,01, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ແທ້ຈິງ.

ທັງຫມົດຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ແລະ AI ແມ່ນຮູ້ຈັກສໍາລັບການສ້າງສັນຢ່າງໄວ້ວາງໃຈ, ແລະໂຄງການນີ້ເປັນຫນຶ່ງໃນຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້.

ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະຊື້ tokens BL3, users can visit theຫນ້າທໍາອິດ Block3.

ຫນ້າທໍາອິດ Block3

ກ່ຽວກັບ Block3

ລະຫັດ QRBlock3 ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານໄອທີ.

ລະຫັດ QR

ລະຫັດ QR

ລະຫັດ QR

ທີ່ຜ່ານມາ: Block3.game

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire under HackerNoon’s Business Bloggingພາສາລາວ.

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