Block3 Unveils Prompt-to-Game AI Engine ໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນການ Pre-Sale

**SF, CA, 1st July, 2025/Chainwire/--**AI ໄດ້ຮັບການເຂົ້າລະຫັດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃຫມ່ຂອງຕົນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
ມິຖຸນາ 17, 2019
ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງພວກເຮົາ
ໂດຍການນໍາສະເຫນີ element create2earn, ທີ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, Block3 ໄດ້ຊອກຫາການຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ. ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ສວຍງາມນີ້, Block3 ໄດ້ເປີດ pre-sale token ໃນເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ 90 ມື້.
BL3 token ຈະໄດ້ຮັບການຂາຍໃນ 9AM UTC ໃນມື້ນີ້, July 1st, ມີ tokens ທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໃນພຽງແຕ່ $ 0.01. ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ໃນແຕ່ລະ 72 ຊົ່ວໂມງ, ການສະຫນອງຜູ້ລົງທຶນຕົ້ນຕໍການປະຫຍັດຂອງ 312% ໃນເວລາທີ່ມັນໄດ້ປັບປຸງທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເປັນຫຍັງ Block3 ແລະ Prompt-to-play Gaming
Block3 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍທີມງານຂອງຜູ້ພັດທະນາທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອຸດສາຫະກໍາເກມ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ AI ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມເຂັ້ມແຂງສ້າງສັນໃນຂະນະທີ່ gamers rather than gaming studios.
ມີ Block3, ການກໍ່ສ້າງແມ່ນດຽວກັນ, ລວມທັງ output ເປັນເກມວິດີໂອທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຫຼືໃນຖານະເປັນໂລກ immersive customized ກັບສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ເຂົ້າລະຫັດສາມາດຊອກຫາ.
ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບຂອງພວກເຮົາ.
ສໍາລັບວິຊາການຫຼາຍກ່ວາ, ການ
The Threat to Gaming: ການເກັບຮັກສາອຸດສາຫະກໍາ $ 665 billion
ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວຂອງການປິ່ນປົວ
ແລະໃນປັດຈຸບັນ, ວັນ blockbuster ຂອງຕົນອາດຈະມາ.
ລະຫັດ QR
ໃນຄໍາສັ່ງຂອງທີມງານ, ພວກເຮົາມີຄໍາສັ່ງ: “ການພັດທະນາເກມປົກກະຕິແມ່ນມີຊີວິດ. ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດສ້າງເກມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຖານີທີ່ມີຄອບຄົວແລະ tape ສີຂາວ. ພວກເຮົາມີຢູ່ເພື່ອຕັດສິນໃຈຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງ gamers, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາມີການຕັດສິນໃຈຫຼາຍກ່ວາຄອບຄົວຂອງບໍລິສັດໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີ. ”
The BL3 Presale ໃນປັດຈຸບັນ Live
ອຸດສາຫະກໍາເກມສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍ່ມີຕົວຢ່າງຂອງການປິ່ນປົວ, ແລະ AI gaming ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະສົບການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
Block3 ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ mega-trends ນີ້, ແລະມີ $ 665 billion ຂອງການປະໂຫຍດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສໍາລັບການ grabs, ມີປະໂຫຍດທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາເພື່ອຂະຫຍາຍຕົວນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ພວກເຂົາສາມາດ.
ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍອິນເຕີເນັດໂດຍອິນເຕີເນັດ. ມີການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ $ 0,01, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ແທ້ຈິງ.
ທັງຫມົດຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ແລະ AI ແມ່ນຮູ້ຈັກສໍາລັບການສ້າງສັນຢ່າງໄວ້ວາງໃຈ, ແລະໂຄງການນີ້ເປັນຫນຶ່ງໃນຄວາມຊ່ຽວຊານຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້.
ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະຊື້ tokens BL3, users can visit the
ກ່ຽວກັບ Block3
ລະຫັດ QR
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ທີ່ຜ່ານມາ: Block3.game
ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.
ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging