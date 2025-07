Block3 svela il motore AI prompt-to-game come i lanci pre-vendita

**SF, CA, 1 luglio, 2025/Chainwire/--**L'IA sta costantemente facendo ingressi più profondi nelle principali industrie tecnologiche, e il suo ultimo salto nel settore dei giochi segna un cambiamento notevole.

Centinaia di migliaia hanno già sostenuto La visione di Block3 : per costruire il motore prompt-to-play più avanzato del mondo, che permetterà a chiunque di generare mondi giocabili in pochi minuti da una semplice prompt di testo. La fine degli studi di gioco tradizionali .

Già chiamato il “ ChatGPT of gaming Block3 ha una soluzione a una delle sfide in corso dell'IA, che è come ottenere dati sufficienti per il suo LLM per imparare e crescere.

Con l’introduzione di un elemento create2earn, in cui gli utenti vengono pagati per contribuire, Block3 ha trovato un percorso pratico per accelerare lo sviluppo del prodotto.

Il token BL3 è in vendita alle 9AM UTC oggi, 1 luglio, con i token inizialmente disponibili a soli $0.01. I prezzi aumentano del 5% ogni 72 ore, offrendo agli investitori iniziali guadagni del 312% al momento in cui colpisce le principali borse. Sito ufficiale .

Che cosa è Block3 e Prompt-to-Play Gaming

Block3 è composto da un team di sviluppatori che stanno andando di fronte all'industria dei giochi, usando l'IA per mettere il potere creativo nelle mani dei giocatori piuttosto che negli studi di gioco.

Con Block3, il meccanismo è lo stesso, tranne che l'uscita è un videogioco completamente formato, o in sostanza un mondo immersivo personalizzato a tutto ciò che la persona che digitano può immaginare.

Questo concetto sta spingendo un numero crescente di utenti a esplorare le piattaforme di scambio decentralizzato (DEX).

Per quanto più tecnico, il Blocca il whitepaper Questo è il punto in cui la scala del progetto viene rivelata, attraverso una serie di ambiziose tappe che potrebbero vedere Block3 burgeon da fan base fanatica a Unicorn nel corso di mesi di sviluppo intensivo.

La minaccia per il gioco d'azzardo: risparmiare un'industria da 665 miliardi di dollari

Il boom dei giochi è stato insignificante negli ultimi anni, con una successione di fallimenti AAA e un declino dell'impegno del pubblico che ha messo a repentaglio un'industria che mira a 665 miliardi di dollari di valutazione entro il 2030 Gli studi sono andati storti e sono semplicemente fuori contatto con ciò che i consumatori vogliono, e stanno ancora guadagnando 100 milioni di dollari per i giochi che vengono giocati da soli 100 persone ogni mese .

E ora, il suo momento blockbuster potrebbe essere arrivato.

Blocco 3 Questo problema è stato affrontato in prima persona e ha gettato una spina nelle opere. Anche una quota dello 0,16% dei ricavi di mercato previsti genererebbe oltre 1 miliardo di dollari.

Per la prima volta, chiunque può costruire giochi, non solo studi con squadre gonfie e nastri rossi.Siamo qui per sbloccare l'immaginazione dei giocatori, e se rompiamo alcuni conglomerati aziendali lungo il percorso, allora sia così".

La BL3 Presale è ora in arrivo

L'industria dei giochi non mostra segni di fermarsi, e il gioco AI in particolare sta vivendo un'impressionante crescita. 42.3% annual growth .

Block3 è ben posizionato per trarre beneficio da queste mega-tendenze, e con 665 miliardi di dollari di potenziali ricavi, ci sono abbondanti incentivi per gli sviluppatori per scalare questo il più grande e veloce possibile.

Il concetto ha già attirato una comunità attiva, generando notevole attenzione online.Con la pre-vendita imposta a un prezzo di lancio di 0,01 dollari, i primi partecipanti si stanno posizionando prima del lancio ufficiale.

Sia i settori della cripto che dell’IA sono noti per la loro rapida innovazione, e questo progetto rappresenta uno degli sforzi più espansivi da emergere di recente.

Per saperne di più e acquistare token BL3, gli utenti possono visitare il Sito ufficiale Block3 .

A proposito di Block3

Blocco 3 Progettato per consentire a chiunque di generare mondi di gioco completamente giocabili da un semplice prompt, Block3 elimina le barriere tradizionali alla creazione di giochi.

Blocco 3

Gioco di Block3

Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Chainwire nell'ambito del programma di blogging aziendale di HackerNoon.

