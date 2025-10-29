QuickSwap Orbs' Perpetual Hub Ultra-ийг нэгтгэсэн бөгөөд институцийн түвшинд Perps Trading-ийг суурилсан

Тель-Авив, Израиль, 28 оны зургадугаар сарын 2025 / Chainwire / - Орбс, тэргүүлэх Layer-3 инфраструктур ханган нийлүүлэгч, Өнөөдөр QuickSwap, DeFi-ийн хамгийн урт хугацааны төвлөрсөн биржүүдийн нэг нь Orbs-ийн дэмжлэгтэй Perpetual Hub Ultra-ийг нэгтгэсэн. Интеграцийг Base-д институцийн түвшний perpetual фьючерс худалдааг танилцуулдаг бөгөөд Orbs-ийн модуль Layer-3 инфраструктур нь тэргүүлэх DEX-ийн хооронд нэг том суулгах юм. Энэ интеграцийг ашиглан QuickSwap хэрэглэгчид бүрэн удирдлагатай, модультай perps багтанд уян хатан төгөлдөр, өөрчилж чадварыг, үр ашигтай гүйцэтгэлийг олж авах боломжтой. Orbs-ийн decentralized validator сүлжээний дэмжлэгтэй, систем нь цайрдсан транспарент, CeFi түвшин гүйцэтгэлийг нэгтгэсэн шууд худалдааны туршлагаг санал болгодог. Symm.io-тэй хамтын ажиллагаа явуулж, Perpetual Hub Ultra decentralized Exchange-ийн хөрөнгийг үр дүнтэй bootstraps, тэднийг эхлэн хурдан, хамгийн тохиромжтой хэрэглэгчийн туршлагатай эхлэх боломжийг олгодог. Ultra нь DEX-ийн өндөр гүйцэтгэлийн perps платформыг эхлэхэд шаардлагатай бүх зүйлийг санал болгож байна, харин хеджинг, ликвидац, oracles, мэргэжлийн түвшний интерфэйс зэрэг. Интегрирован дараа, Ultra-ийн Onchain болон Offchain эх үүсвэрүүд, Binance гэх мэт гол төвлөрсөн биржүүд зэрэг ликшийн маршрутизацийг боломжийг олгодог бөгөөд протоколуудыг хязгаарлагдмал backend хөгжүүлэхгүйгээр гүнзгий гүйцэтгэлийг хангах. бүрэн perps инфраструктур нь модуль интеграцийн хавтгай дээр багц, Ultra бирж, агрегаторууд, frontends нь хамгийн бага инженерийн ачаалалтай, хурдан зах зээлийн хугацаатай институцийн түвшний худалдааны бүтээгдэхүүн ашиглах боломжийг олгодог. Интеграци нь Orbs-ийн хамгийн сүүлийн үеийн Perpetual Hub-ийн имплементацийг DeFi-ийн байгаль орчинд хэрэглэхэд хойш Layer-3-ийн амжилттай имплементацийг сайжруулдаг. Perpetual Hub Ultra нь нарт суурилсан арилжаа perpetual фьючерс руу хүргэдэг бөгөөд шинэ арилжааны газар нь төвлөрсөн платформын гүйцэтгэлийн, гялалзлагатай харьцуулахад децентрализаци, аюулгүй байдлыг хангах боломжийг олгодог. QuickSwap тухай QuickSwap нь өндөр галт тэрэгний төлбөр, бусад decentralized бирж дахь хязгаарлагдмал трансакцийг шийдэхийн тулд зориулагдсан. 2021 оны зургадугаар сард эхэлсэн QuickSwap нь Polygon сүлжээний Layer 2 түлхүүр шийдлийг ашиглан хэрэглэгчдэд хурдан, хямд трансакцийг санал болгож байна. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Orbs тухай Orbs нь төвлөрсөн Layer-3 (L3) blockchain нь дэвшилтэт онchain худалдааны зориулалттай юм. Proof-of-Stake консенсус ашиглан Orbs нь нэмэлт гүйцэтгэлийн хавтгай болгон ажилладаг, уян хатан логик, скрипт, ухаалаг ач холбогдолтой функцээс гадна. dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub, Perpetual Hub гэх мэт Orbs-ийн дэмжлэгтэй протоколуудыг DeFi болон ухаалаг контракт технологийг хязгаарлагддаг бөгөөд онchain худалдааны CeFi түвшин гүйцэтгэлийн талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи талаархи. Дэлгэрэнгүй: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ Холбоо барих Хамбар Сайн байна уу@org.com \n \n Энэ түүх нь HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт Chainwire-ийн хэвлэлийн бичлэг болгон хуваалцсан. Бизнесийн шийдэл хийх өмнө өөрийн судалгаа хийх. Энэ түүх нь HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт Chainwire-ийн хэвлэлийн бичлэг болгон хуваалцсан. Бизнесийн шийдэл хийх өмнө өөрийн судалгаа хийх. Програм Програм