Gonka-ийг эхлүүлсэн: AI Compute-ийг шинэчлэх decentralized network

Delaware, АНУ-ын – 15 Есдүгээр 2025 – , өндөр үр ашигтай AI компьютерийн децентрализованы сүлжээ, албан ёсоор эхлүүлсэн, барилгач, судлаачид, аж ахуйн нэгжүүд нь уламжлалт хөнгөн инфраструктур нь нээлттэй альтернативуудыг санал болгож байна. Өнгөрсөн Өнгөрсөн Гонка нь APIs болон корпорацийн хоолой дамжуулан компьютерийг хандах төвлөрсөн ханган нийлүүлэгчидтэй харьцуулахад, нэг GPU-ээс бүрэн түвшинд өгөгдлийн төвд харьцуулахад харьцуулахад ямар ч хүн, загвар сургалтыг, дорлуулах, шинжлэх ухааны симуляцийг багтааж байна. Хөнгөн Монополийн Хөнгөн Монополийн Хамгийн алдартай Proof-of-Stake сүлжээнд, 90% гаруй GPU циклийн консенсус үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ нь blockchain-ийн гадна ямар ч үнэ цэнэтэй биш юм. Gonka энэ загварыг өөрчилж байна: 100%-ийн эрчим хүчний үр ашигтай АИ-ийн ажлын ачаалалтай зорилготой юм. Энэ арга хэрэгсэл нь үр ашигтай байдлыг хамгийн их болгодог боловч компьютерийн эрчим хүчний бүр нэгж AI-ийн судалгаа, хэрэглээг урьдчилан сэргийлэх боломжийг олгодог. Early adoption дэмжлэг Хүлээн хурдан болгохын тулд Gonka нь 180-эпохийн (оролцоогоор 6 сарын) Grace Period-ийг танилцуулсан бөгөөд энэ хугацааны хугацаанд GNK-ийн тогтмол хуваалцлага, сүлжээний орон сууцны token-ийн өдөр тутмын хуваалцдаг. Эдгээр хуваалцлага нь цаг хугацааны харьцуулахад багасгах, эхний оролцогчдад харьцуулахад үнэ цэнэтэй байдаг. Дизайн нь зөвшөөрөлгүй c. Нийтлэгчид тэдний GPU-ийг холбож, тооцоолох туслахыг эхэлж, дараа нь GNK-ийг худалдан авах боломжтой. Үйлдвэрлэгчдэд, сүлжээ OpenAI-тэй нийцтэй API-ийг санал болгож байна. Plural AI-ийн Шинэ Эра Үйлчилгээний хүчин чадалтай ажилтай дэмждэг, галт тэрэгний түлхүүрүүдээс багасгахын тулд Gonka AI-ийн хөгжүүлэх шинэ парадигмуудыг үүсгэдэг - энэ нь компьютерийн хүчин чадал нь хуваалцсан эх сурвалж, мэдлэгийг цензургүйгээр өсөх боломжийг олгодог. Gonka тухай Gonka нь өндөр үр ашигтай АИ-ийн компьютерийг зориулсан decentralized сүлжээ юм. Энэ нь алдартай АИ-ийн ажлын ачаалал хийхэд дэлхий даяар GPU-ийн эрчим хүчний хэрэглээг хамгийн их ашиглан ашиглах зорилготой. Гонка нь төвлөрсөн галт тэрэг нь барилгач, судлаачид нь компьютерийн эрчим хүчний зөвшөөрөлгүй хандалтыг олгодог. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг, гарын авлага . Үнэгүй Үнэгүй Зөвлөгөө Зөвлөгөө Зөвлөгөө Сайтын Үнэгүй Үнэлгээ Twitter / X Сайтын Үнэгүй Үнэлгээ Twitter / X Андреи Рошчевкин Эдүүлбэр / Productscience.ai Делавэр, US \n \n Энэ түүх нь HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт Btcwire-ийн хэвлэлийн бичлэг болгон хуваалцсан. Бизнесийн шийдэл хийх өмнө өөрийн судалгаа хийх.