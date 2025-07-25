Remittix Presale зголемува 17 милиони долари по откривањето на бета датумот за лансирање на Next-Gen Web3 Wallet

Новата платформа DeFi, која ги поврзува крипто и главното финансирање, јавно го откри бета датумот на својата нова генерација на web3 паричник.Оваа објава го обнови интересот на инвеститорите, поттикнувајќи го предпродажба на Remittix на повеќе од 17 милиони долари, со повеќе од 563 милиони токени продадени досега од оваа недела. Košice, Slovakia, July 25th, 2025/Chainwire/-- Повторно Повторно Наменета за третиот квартал од 2025 година, Remittix Wallet првично ќе биде достапна за да им служи на Ethereum и Solana кога ќе биде лансирана, со поддршка во иднина во работата за мрежите Cardano (ADA) и XRP. Remittix го поставува темелот за нешто уште позначајно: да ги донесе крипто во областа на секојдневните трансакции, особено на места каде што испраќањето пари е бавно, скапо или едноставно не е изводливо. Што навистина прави Remittix: поврзување на крипто со Fiat Иако речиси секоја платформа промовира децентрализација, Remittix гради нешто што работи. Remittix е фокусирана на овозможување на корисниците да испраќаат криптовалути на нормални банкарски сметки едноставно - без посредници, без непотребни такси. Овој слој на фиат за крипто е во срцето на мисијата на Remittix, особено за луѓето во регионите со тешки трансфери на светот како што се Африка, Југоисточна Азија и Латинска Америка. Идниот паричник ќе биде портал за оваа способност, поддржувајќи трансфери преку синџири, ниски такси за гас и, на крајот, беспрекорно крипто-банкарски трансфери во повеќе од 30 земји. Wallet Beta: A Web3 игра-менувач Во моментов е во развој за да обезбеди брзина, едноставност и интероперабилност преку синџири. Изграден за испраќачи во реалниот свет и корисници на DeFi, тој вклучува: Remittix Wallet Ремитикс паричник \n \n \n \n \n \n Cross-chain пристап до Solana и Ethereum Оптимизиран Web3 UI за размена на токени и управување со паричници Штрајк и зголемување на капацитетот за земјоделство 250.000 долари за Remittix Giveaway 50% токен награда за претпродажба на инвеститори Како централен кориснички јазол на платформата, паричникот на крајот ќе го поддржи поширокиот DeFi екосистем, правејќи ги криптовалутите повеќе употребливи за фрилансери, бизниси и корисници на трансфери низ целиот свет. По најавата за лансирање на бета, Remittix исто така беше во тренд на X (Твитер), правејќи бранови во трговските канали на Телеграм, и се истакнуваше низ криптовалутите со ниски такси за гас. Претходна Вест Presale Still Live – And Selling Fast Секој кој го прифаќа рано добива 50% токен бонус и исто така има шанса да ја освои тековната награда од 250.000 долари, што предизвика огромен приток во растот на заедницата во изминатата недела. Со повеќе од 17 милиони долари на своите сметки и бета на хоризонтот, Remittix сега е во пресекот на аналитичарите и малоинвеститорите како проект на следната генерација DeFi - и потенцијално, следната голема криптовалута во секторот на плаќања. Во врска со Remittix е децентрализиран финансиски екосистем со цел да се направи крипто корисно. Од залагање низ повеќе синџири до крипто-деноминирани плаќања во фиат, таа ги носи светските комунални услуги на непослужени корисници низ целиот свет. Со фокус на ниски такси за гас, комунални услуги и мобилна прва инфраструктура, Remittix има за цел да биде платформа за преференција за глобално пренесување, заработување и трошење во крипто. Повторно Повторно За медиумските истражувања: Корисниците можат да ја посетат Remittix Website For Presale Info Веб-страница на Remittix за информации за препродажба и следи За официјални ажурирања Remittix's socials Социјалните мрежи на Remittix Контакт Бен Ковач Од admin@8blockmedia.com \n \n Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Програмата