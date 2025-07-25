Remittix Presale podiže 17 miliona dolara nakon otkrivanja datuma lansiranja beta novčanika Web3 nove generacije

, nova DeFi platforma koja povezuje kripto i mainstream financiranje, javno je otkrila beta go-live datum svoje web3 novčanik sledeće generacije. Košice, Slovakia, July 25th, 2025/Chainwire/-- Preuzimanje Preuzimanje Ciljani za 3. kvartal 2025, Remittix Wallet će u početku biti dostupan za posluživanje Ethereuma i Solane kada bude lansiran, uz buduću podršku u radovima za Cardano (ADA) i XRP mreže. Remittix postavlja temelje za nešto još značajnije: dovesti kriptovalute u područje svakodnevnih transakcija, posebno na mjestima gdje je slanje novca sporo, skupo ili jednostavno nije izvedivo. Ono što Remittix stvarno radi: Povezivanje kriptovaluta sa Fiatom Iako gotovo svaka platforma promovira decentralizaciju, Remittix gradi nešto što radi. Remittix je fokusiran na omogućavanje korisnicima da jednostavno šalju kriptovalute na normalne bankovne račune - bez posrednika, bez nepotrebnih naknada. Ovaj sloj fiat za kriptovalute je u srcu misije Remittixa, posebno za ljude u regijama s teškim prijenosima na planeti kao što su Afrika, jugoistočna Azija i Latinska Amerika. Budući novčanik će biti portal za ovu sposobnost, podržavajući prijenose preko lanca, niske naknade za plin i, na kraju, besprekorne prijenose od kripto do banaka u više od 30 zemalja. Wallet Beta: A Web3 Game-Premijera trenutno je u razvoju da pruži brzinu, jednostavnost i interoperabilnost preko lanca. Izgrađen za pošiljatelje u stvarnom svijetu i korisnike DeFi-a, uključuje: Novčanik Remittix Novčanik Remittix \n \n \n \n \n \n Preko lanca pristup Solani i Ethereumu Optimizovano Web3 korisničko okruženje za zamjenu tokena i upravljanje novčanikom Štrajk i povećanje poljoprivrednih kapaciteta Usklađenost za $ 250,000 Remittix Giveaway 50% token nagrada za preprodaju ulagača Kao centralni korisnički čvor platforme, novčanik će na kraju podržati opsežniji DeFi ekosustav, čineći kriptovalute korisnijim za freelancere, tvrtke i korisnike uputstava širom svijeta. Nakon objave beta lansiranja, Remittix je također trend na X (Twitter), stvarajući talase u Telegram trgovinskim kanalima, i istaknuo se širom kriptovalutnih ploča s niskom pristojbom za plin. Preprodaja još uvek živi - i brzo se prodaje Remittix predprodaja je još uvek u toku na zvaničnoj web stranici. Svako ko usvoji rano dobija 50% token bonus i takođe ima šansu da osvoji tekuće $ 250,000 Giveaway, što je uzrokovalo ogroman priliv rasta zajednice u proteklom tjednu. Sa više od 17 miliona dolara na svojim računima i novčanik beta na horizontu, Remittix je sada na raskrižju analitičara i maloprodajnih investitora kao sledeće generacije DeFi projekta - i potencijalno, sledeći veliki kripto u sektoru plaćanja. Opširnije o Remittix je decentralizovani finansijski ekosistem sa ciljem da kriptovalute budu korisne. Od ulaganja preko višestrukih lanaca do plaćanja u kriptovalutama u fiatu, donosi svetsku korisnu uslugu korisnicima širom svijeta. S fokusom na niske pristojbe za plin, korisnu uslugu i mobilnu infrastrukturu, Remittix ima za cilj da bude platforma prednosti za globalne prijenose, zarade i troškove u kriptovalutama. Preuzimanje Preuzimanje Za medijske ankete: Korisnici mogu posetiti Remittix Website For Presale Info Remittix web stranica za preprodaju informacija i sledi Za zvanične ažuriranja Remittix's socials Društvene mreže Remittix Kontaktiraj Ben Kovac admin@8blockmedia.com Preduzetnik \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Programski