Remittix Presale recauda 17 millones de dólares después de revelar la fecha de lanzamiento beta de la cartera Web3 de próxima generación

, la nueva plataforma DeFi que enlaza la criptomoneda y la financiación mainstream, ha revelado públicamente la fecha beta de su cartera web3 de próxima generación.El anuncio ha reavivado el interés de los inversores, empujando la venta anticipada de Remittix a más de 17 millones de dólares recaudados, con más de 563 millones de tokens vendidos hasta ahora a partir de esta semana. Košice, Slovakia, July 25th, 2025/Chainwire/-- Remedios Remedios Dirigido a Q3 2025, Remittix Wallet estará inicialmente disponible para servir a Ethereum y Solana cuando se lance, con apoyo futuro en las obras para las redes Cardano (ADA) y XRP. Remittix está poniendo las bases para algo aún más significativo: traer la criptografía al reino de las transacciones cotidianas, especialmente en lugares donde el envío de dinero es lento, caro o simplemente no es factible. Lo que realmente hace Remittix: Conectando Crypto a Fiat Aunque casi todas las plataformas promueven la descentralización, Remittix está construyendo algo que funciona. Remittix se centra en permitir a los usuarios enviar criptomonedas a cuentas bancarias normales simplemente - sin intermediarios, sin tarifas innecesarias. Esta capa de fiat para la criptografía está en el corazón de la misión de Remittix, especialmente para las personas en regiones del mundo pesadas en transferencias como África, Sudeste Asiático y América Latina. La futura cartera será el portal a esta capacidad, soportando transferencias en cadena, bajas tarifas de gas y, en última instancia, transferencias cripto-bancaria sin fricción en más de 30 países. Wallet Beta: un cambio en el juego de Web3 está actualmente en desarrollo para ofrecer velocidad, simplicidad e interoperabilidad a través de cadenas. Construido tanto para los transmisores en el mundo real como para los usuarios de DeFi, incluye: Tarjeta Remittix Tarjeta Remittix \n \n \n \n \n \n Acceso cross-chain a Solana y Ethereum Optimización de la interfaz de usuario Web3 para el intercambio de token y la gestión de cartera Huelga y rendimiento de capacidades agrícolas Elegibilidad para $ 250,000 Remittix Giveaway 50% de recompensa token para los inversores de venta anticipada Como el nodo de utilidad central de la plataforma, la cartera eventualmente soportará un ecosistema DeFi más extenso, haciendo que la criptomoneda sea más usable para los freelancers, las empresas y los usuarios de remesas en todo el mundo. Después del anuncio de lanzamiento de la beta, Remittix también ha estado en tendencia en X (Twitter), haciendo olas en los canales de comercio de Telegram, y se ha destacado en tablas de criptomonedas con tasas bajas de gas. Presale sigue vivo - y vende rápidamente Todo el mundo que adopta temprano recibe un 50% de bono de token y también tiene la oportunidad de ganar el $ 250,000 Giveaway en curso, que ha causado un enorme influjo en el crecimiento de la comunidad en la última semana. Con más de 17 millones de dólares en sus cuentas y la beta de la cartera en el horizonte, Remittix está ahora en la encrucijada de analistas e inversores minoristas como un proyecto DeFi de próxima generación - y potencialmente, la próxima gran criptografía en el sector de pagos. Sobre Remittix Es un ecosistema financiero descentralizado con el objetivo de hacer que las criptomonedas sean útiles. Desde la apuesta a través de múltiples cadenas hasta los pagos denominados en criptomonedas en fiat, está trayendo utilidad mundial a usuarios subservientes en todo el mundo. Con un enfoque en tasas de gas bajas, utilidad y infraestructura móviles, Remittix tiene como objetivo ser la plataforma de preferencia para reembolsos, ganancias y gastos globales en criptomonedas. Remedios Remedios Para los medios de comunicación: Los usuarios pueden visitar Sitio web de Remittix para información de venta Sitio web de Remittix para información de venta y sigue Para actualizaciones oficiales Los socios de Remittix Los socios de Remittix Contacto Ben Kovac por admin@8blockmedia.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa