Remittix Presaleは、次世代Web3ウォレットベータの発売日を明らかにした後、1700万ドルを調達

仮想通貨とメインストリーム金融を結ぶ新しいDeFiプラットフォームは、次世代のWeb3財布のベータ行きの日付を公開しました。この発表は、Remittixのプレセールを1700万ドル以上に押し上げ、今週までに563万トークン以上を販売しました。 Košice, Slovakia, July 25th, 2025/Chainwire/-- リメイク リメイク Remittix Walletは2025年第3四半期にターゲットとなり、スタート時にはEthereumとSolanaを提供し、Cardano(ADA)とXRPネットワークの将来のサポートを提供する予定です。 Remittixはさらに重要な何かの基礎を築いています:暗号を日常の取引の領域に持ち込む、特に送金が遅い、高価な、または単に実行不可能な場所で。 Remittixが実際にやっていること:CryptoをFiatに接続する ほとんどすべてのプラットフォームが分散化を推進しているにもかかわらず、Remittixは機能する何かを構築しています。Remittixは、ユーザーが単純に仮想通貨を通常の銀行口座に送信できるようにすることに焦点を当てています。 仮想通貨のこの層は、Remittixの使命の中心にあり、特にアフリカ、東南アジア、ラテンアメリカなどの送金が重い地域の人々にとって重要です。 将来の財布は、この機能へのポータルであり、クロスチェーン転送、低ガス料金、そして結局、30カ国以上で摩擦のない仮想通貨から銀行への転送をサポートします。 Wallet Beta: A Web3 Game-Changer(ウェブ3ゲーム変更者) 現在、スピード、シンプルさ、およびチェーン間の相互運用性を提供するために開発中であり、現実世界の送信者とDeFiのユーザーの両方のために構築されています。 Remittix 財布 Remittix 財布 \n \n \n \n \n \n SolanaとEthereumへのクロスチェーンアクセス トークン交換と財布管理のための最適化されたWeb3 UI ストライキと農業生産能力の拡大 $250,000 Remittix Giveaway(レミティックス・ギフトウェイ) プレセール投資家のための50%のトークン報酬 プラットフォームの中心的なユーティリティノードとして、財布は最終的により広範なDeFiエコシステムをサポートし、世界中のフリーランサー、ビジネス、送金ユーザーのために暗号通貨をより有効にします。 ベータリリース発表後、RemittixはX(Twitter)でもトレンドを続け、Telegramの取引チャンネルで波を起こし、低ガス料金の暗号通貨ボードで注目を集めています。 Presale Still Live - And Selling Fast(プレセール・イン・ライヴ・アンド・セール・ファースト) Remittixのプレセールはまだ公式ウェブサイトで行われています。早期に採用する人は誰でも50%のトークンボーナスを受け取り、過去1週間でコミュニティの成長に大きな影響を与えた25万ドルのGiveawayを獲得するチャンスがあります。 口座に1700万ドルを超え、ウォレットベータが視野にあり、Remittixは今、次世代のDeFiプロジェクトとしてアナリストと小売投資家の頭の交差点にあり、おそらく支払いセクターの次の大きな仮想通貨です。 Remittixについて 複数のチェーンを横断してフィアットで仮想通貨の支払いに至るまで、世界のユーティリティを世界中の不十分なユーザーに提供しています。低ガス料金、ユーティリティ、およびモバイルファーストインフラストラクチャに焦点を当て、Remittixは、仮想通貨のグローバル送金、収益、支出のための最優先のプラットフォームになることを目指しています。