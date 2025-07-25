Remittix Presale በ Next-Generation Web3 Wallet Beta Launch Date ለመውሰድ ከ 17 ሚሊዮን ዶላር ይሰጣል

የ DeFi የፕሮግራም የ crypto እና mainstream finance አዘጋጅቷል, የ Web3 የፕሮግራም የቅርብ ጄት የ beta go-live date ይሰጣል.The announcement has reignited investor interest, pushing the Remittix presale to over $17 million raised, with over 563 million tokens sold so far as of this week. Košice, Slovakia, July 25th, 2025/Chainwire/-- መላኪያ መላኪያ የ Remittix Wallet በ 3 Q2025 መጀመሪያ ላይ ወደ Ethereum እና Solana በመስጠት ይቻላል, በ Cardano (ADA) እና XRP አውታረ መረብዎች ውስጥ የንግድ ድጋፍ ጋር. Remittix በአጠቃቀም ትራንስፖርት ውስጥ cryptocurrency ለመውሰድ, በተለይ በዚያ ቦታዎች ውስጥ ገንዘብ መውሰድ ቀላል, ዋጋን, ወይም ብቻ ሊሆን አይችልም. Remittix በእርግጥ ምን ማድረግ ነው: Crypto ወደ Fiat ያካትታል እያንዳንዱ የፕሮፕላስቲክ ምቹ ነው, ነገር ግን Remittix አንድ ነገር ለመፍጠር ነው. Remittix ተጠቃሚዎች cryptocurrency ወደ መደበኛ ባንኮች መለያዎች ቀላል ማቅረብ ያደርጋል - ምንም intermediaries, ምንም አስፈላጊ ክፍያዎች. ይህ የፋይቶ ለ የክሪፕቲክ ስኬት Remittix ልምድ, በተለይም በአፍሪካ, ደቡብ ምሥራቅ አሲያ, እና የላቲክ አሜሪካ እንደ በዓለም አቀፍ አካባቢዎች ሰዎች ላይ ነው. የክፍያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ መግቢያ የ Wallet Beta: A Web3 Game-Changer ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ፍጥነት, ቀላልነት እና በሽያጭ አጠቃቀም ለማቅረብ የተገነባው ነው. በአሁኑ ጊዜ በአሁኑ ጊዜ በአጠቃላይ ዓለም እና የ DeFi ተጠቃሚዎች ለሁለቱም የተገነባው, ይህ ያካትታል: የፕላስቲክ Wallet የፕላስቲክ Wallet \n \n \n \n \n \n ወደ Solana እና Ethereum ወደ cross-chain መግቢያ የ Web3 UI ለ Token Swapping እና Wallet Management የተሻሻለው አጠቃቀም እና አጠቃቀም አጠቃቀም ችሎታ 250,000 ዶላር Remittix Giveaway ተስማሚ የ 50% ትክክለኛ ጉድጓድ ክፍያዎች የፕሮፕላስቲክ ዋና መሣሪያ አዝማሚያ ሆኖ, የ Wallet በመጨረሻው የ DeFi ኢኮስቴክኖሎጂን ይረዳል, በዓለም አቀፍ ደረጃ ከባድ ባለሙያዎች, የንግድ ባለሙያዎች እና የክፍያ ተጠቃሚዎች ለ cryptocurrency ይጠቀማል. Remittix ደግሞ በ X (Twitter) ላይ ተመሠረተ ነው, በ Telegram የንግድ ቻይናዎች ውስጥ ውሃዎችን ያደርጋል, እና ዝቅተኛ ጋዝ ክፍያ cryptocurrency ቦርሳዎች ላይ የተመሠረተ ነው. በ 2025 ውስጥ በጣም ጠንካራ altcoins መካከል አንዱ ይታወቃል. የሽያጭ አዝናኝ - እና ፈጣን ሽያጭ Remittix የሽያጭ የግል ጣቢያ ላይ ይጀምራል. ሁሉም ሰው ከባድ መውሰድ አንድ 50% ቶኮን ጉርሻ ይሰጣል እና ደግሞ የ $ 250,000 Giveaway ቻይና ውስጥ ይጀምራል, ይህም ከሁለት ሳምንታት ውስጥ ማህበራዊ ፍጥነት በከፍተኛ ፍጥነት ያደርጋል. ከ 17 ሚሊዮን ዶላር በኮምፒውተሮች እና የፕሮጀክት የፕሮጀክት የፕሮጀክት የፕሮጀክቶች ላይ, Remittix በአሁኑ ጊዜ የፕሮጀክቶች እና የሽያጭ ኢንቨስትመንቶች እንደ ቀጣይ የ DeFi ፕሮጀክቶች - እና ምናልባት የፕሮጀክቶች ኢንዱስትሪ ውስጥ ቀጣይ ትልቅ crypto ነው. ስለ Remittix የፕላስቲክ ኮርፖሬሽን የፕላስቲክ ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ኮ መላኪያ መላኪያ የቴክኒካዊ ጥያቄዎች: ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ Remittix የድር ጣቢያ For Presale Info Remittix የድር ጣቢያ For Presale Info ይከተሉ የግል update የ Remittix ማህበራዊ የ Remittix ማህበራዊ ያግኙን አግኝቷል በ 8blockmedia.com ላይ \n \n ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው. ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው. ፕሮግራም