Трендови во MacOS Malware од 2025 година

Минатата година беше доказ за фактот дека macOS малициозен софтвер сега е проблем за секого.Почнавме во 2025 година да гледаме како едноставни крадци ги фаќаат лозинките и колачињата. Во оваа нова реалност, сакаме да им помогнеме на корисниците на Mac да разберат кои одбрани имаат и каде може да им недостасуваат, така што нивните безбедносни одлуки во 2026 година се водени од информирани избори, а не од анксиозност. За побезбеден 2026 година, ајде да го преиспитаме Можете исто така да ја посетите целосната верзија на за подлабок поглед на заканата пејзаж. the most important malware investigations, numbers, and trends on macOS observed last year Moonlock’s macOS Threat Report Извештај за macOS заканата на Moonlock Еволуцијата на Malware технологијата Едноставните програми се претворија во сложени модуларни структури, тие се напишани на различни јазици, со ниво на софистицирање блиску до она што корисниците на Windows се занимаваат со години. Комбинации на неколку видови на малвер во еден Денешниот macOS малициозен софтвер се повеќе се собира од повеќе компоненти кои некогаш постоеле како одделни криминални алатки. крадци, задни врати, шпионски софтвер и прокси алатки сега се вообичаено комбинирани, овозможувајќи ист заразен Mac да се злоупотребува на повеќе начини. атомски Представници Она што некогаш беше алатка за кражба на податоци, сега се развива во платформа за постојан пристап до Mac на жртвата. macOS Stealer Еден од првите познати случаи Еден од првите познати случаи Диверзификација на јазиците Во текот на 2025 година, напаѓачите се повеќе и повеќе експериментираат со различни програмски јазици за да создадат малициозен софтвер кој е полесен за распоредување, потешко да се открие и повеќе отпорен со текот на времето. , исто како софтверски инженеринг, наместо оппортунистичко претпријатие. malware development is now a job Go и Rust се појавија како јазици на избор низ повеќе семејства на малициозен софтвер во текот на 2025 година. кои користеле RustDoor и Koi Stealer. Тие беа две Rust базирани macOS малициозни семејства распоредени од страна на севернокорејските APT групи за да ги насочат програмерите за криптовалути. Документирање на тековната кампања Документирање на тековната кампања Широка употреба на AI На напаѓачите не им е потребно разбирање на Go, Nim или Rust за да пишуваат малициозен код. Тие не мора да бидат и искусни програмери. Нивниот изворниот код содржи обемни коментари кои читаат како инструкции генерирани од АИ, наместо концизни белешки кои развивачот обично би ги оставил за себе. Додадениот бонус на вештачката интелигенција е нејзината способност да ги направи фишинг кампањите деструктивно ефективни. Собирајќи податоци за тоа кои се тие, каде работат, на кои проекти се ангажирани и кои се нивните колеги.Овие персонализирани маневри го прават социјалниот инженеринг многу поефикасен и се повеќе централен за тоа како macOS малициозен софтвер се испорачува денес. Скратете јавни профили Скратете јавни профили Како маците се инфицираат До 2025 година, методите за инфекција останале многу зависни од социјалното инженерство.И покрај тоа што Apple силно инвестира во заштита на Mac, нивните механизми за одбрана сега се спротивставуваат на ниво на софистицирање и упорност што истражувачите за безбедност никогаш порано не виделе на macOS. Лажни софтверски ажурирања маскирани како рутински поправки, клони на популарни веб-сајтови промовирани преку онлајн реклами, па дури и И процесите на интервјуирање ги мамат корисниците на Mac да ги инфицираат своите компјутери.Често, актерите на закани не треба да развијат цела малициозна апликација – тие влегуваат во малициозен код Сите овие методи може да се комбинираат, правејќи патот на инфекција се чувствуваат легитимни на секој чекор. Лажни понуди за работа Компромитирани алатки за програмери Лажни понуди за работа Компромитирани алатки за програмери Од друга страна, Apple нема друг избор освен да преземе внимателен и координиран пристап за да ги поправи ранливостите на macOS и постепено да ги лансира безбедносните ажурирања до милиони корисници. With AI, what once took skilled attackers weeks to craft now is generated, tested, and deployed in days Секако, macOS има потреба од дополнителни алатки кои можат брзо да одговорат на нови закани и еволуирачки малициозни тактики. Најважно, тие имаат потреба од корисници кои се свесни за безбедноста и ја разбираат нивната улога во одржувањето на системите безбедни. Завршни мисли Можеме да го видиме тоа Mac корисниците ќе се соочат со целосна подземна економија изградена околу MaaS (malware-as-a-service), со клиенти кои можат да се движат од мали криминални групи до актери поврзани со државата. in 2026 macOS will be targeted more aggressively than ever Индустријата е толку профитабилна што гори жестока конкуренција, сигнализирајќи дека macOS малициозниот софтвер е тука за да остане. , брзо се заменува со алтернативи со повеќе карактеристики, пониски цени и повеќе рафинирани методи на испорака.Резултатот е закана пејзаж кој е повеќе разновиден, агресивен и отпорен од било кога порано. Malware понуда исчезнува Malware понуда исчезнува За да одговориме на оваа промена, веруваме дека разговорот околу безбедноста на Mac треба да се промени. Нашата цел е едноставна: да им помогнеме на корисниците на Mac да се движат низ оваа нова реалност со доверба и практични совети. Mac заштита апликација Mac заштита апликација