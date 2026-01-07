Uključivanje trendova u MacOS Malware 2025. godine

Prošle godine bila je dokaz činjenice da je macOS malware sada svima problem. Počeli smo 2025. gledati jednostavne kradljivce uhvatiti lozinke i kolačiće. Završili smo ga praćenje multi-stage napade platforme sa upornim backdoors, uz sve sofisticiranije phishing operacije. U ovoj novoj stvarnosti, želimo da pomognemo korisnicima Mac-a da shvate koje su im odbrane dostupne i gde bi im moglo nedostajati, tako da njihove bezbednosne odluke 2026. godine vode informisani izbori, a ne anksioznost. Za sigurniji 2026, hajde da pregledamo Također možete pogledati punu verziju za dublji pogled na krajolik pretnji. the most important malware investigations, numbers, and trends on macOS observed last year Moonlock’s macOS Threat Report Izveštaj o macOS-ovoj pretnji od strane Moonlocka Evolucija malware tehnologije Jednostavni programi su se pretvorili u složene modularne strukture, oni su napisani na različitim jezicima, s razinom sofisticiranosti blizu onoga što se Windows korisnici bave godinama. Kombinacija nekoliko vrsta malvera u jedan Današnji macOS malware se sve više skuplja iz više komponenti koje su nekada postojale kao odvojene kriminalne alatke. Krađa, backdoors, spyware i proxy alatke su sada uobičajeno kombinirane, omogućujući istom zaraženom Macu da bude zloupotrijebljen na više načina. atomske Predstavnici To što je nekada bio alat za krađu podataka, sada se razvija u platformu za uporan pristup Macu žrtve. macOS Stealer Prvi poznati slučajevi Prvi poznati slučajevi Diversifikacija jezika Tokom 2025. napadači su sve više eksperimentisali s različitim programskim jezicima kako bi izgradili malware koji je lakše raspoređivati, teže otkriti i otporniji s vremenom. , baš kao i softversko inženjerstvo, a ne oportunistički poduhvat. malware development is now a job Go i Rust pojavili su se kao jezici izbora u više malware porodica tokom 2025. godine. koji su koristili RustDoor i Koi Stealer. To su bile dvije macOS malware obitelji zasnovane na Rust-u koje su raspoređivale sjevernokorejske APT grupe kako bi ciljale programere kriptovaluta. Dokumentirajte kampanju u toku Dokumentirajte kampanju u toku Široko korišćenje AI Napadačima nije potrebno da razumeju Go, Nim ili Rust kako bi napisali zlonamjerni kod. Oni ne moraju biti ni iskusni programeri. Kako to znamo? Njihov izvorni kod sadrži opsežne komentare koji čitaju kao instrukcije generirane od strane AI, a ne kratke bilješke koje bi programer obično ostavio za sebe. Dodatni bonus AI-a je njegova sposobnost da phishing kampanje učinite razarajuće efikasnim. žrtvama, prikupljajući podatke o tome ko su, gde rade, na kojim projektima rade i ko su njihovi kolege.Ove personalizovane privlačnosti čine socijalno inženjerstvo daleko učinkovitijim i sve centralnijim za način na koji se danas isporučuje macOS malware. Skrapanje javnih profila Skrapanje javnih profila Kako se Macovi zaraze Do 2025. godine, metode zaraze i dalje se uvelike oslanjaju na socijalno inženjerstvo.I iako Apple ulaže mnogo u zaštitu Mac-a, njihovi obrambeni mehanizmi sada stoje protiv nivoa sofisticiranosti i upornosti koji sigurnosni istraživači nikada ranije nisu vidjeli na macOS-u. Lažne softverske ažuriranja prikrivene kao rutinske popravke, kloni popularnih web stranica promovisani putem online oglasa, pa čak i i intervjui procesi varaju Mac korisnike da zaraze svoje računare. Često, pretnji akteri ne moraju da razvijaju čitavu zlonamjernu aplikaciju – oni sliti zlonamjernog koda u Sve ove metode mogu se kombinirati, čineći put infekcije oseća legitimno na svakom koraku. Lažne ponude posla Kompromitirani alat za programere Lažne ponude posla Kompromitirani alat za programere Apple, zauzvrat, nema drugog izbora nego da preduzme pažljiv i koordiniran pristup za otklanjanje ranjivosti u macOS-u i postepeno distribuira bezbednosne ispravke milijunima korisnika. With AI, what once took skilled attackers weeks to craft now is generated, tested, and deployed in days Naravno, macOS-u su potrebni dodatni alati koji mogu brzo reagovati na nove prijetnje i razvijaju se zlonamjerne taktike.Najvažnije od svega, njima su potrebni korisnici koji su sigurnosno svjesni i razumiju njihovu ulogu u održavanju sigurnosti sistema. Završne misli Mi to možemo videti Mac korisnici će se suočiti s potpunom podzemnom ekonomijom izgrađenom oko MaaS (malware-as-a-service), sa klijentima koji mogu varirati od malih kriminalnih skupina do aktera povezanih sa državom.Neki traže profit kroz krađu podataka u velikim razmjerima i preprodaju. in 2026 macOS will be targeted more aggressively than ever Ova industrija je toliko profitabilna da podstiče žestoku konkurenciju, što signalizira da je macOS malware tu da ostane. , brzo se zamjenjuje alternativama sa više funkcija, nižim cenama i rafiniranijim metodama isporuke. Rezultat je prijetnja koja je raznovrsnija, agresivnija i otpornija nego ikad ranije. malware offering disappears Malware ponuda nestaje Kako bismo odgovorili na ovu promjenu, vjerujemo da se razgovor oko Mac sigurnosti mora promijeniti. dizajniran da jasno objasni koliko je korisnik siguran, zašto je kiberbezbednost važna i kako reagovati na nove prijetnje. Naš cilj je jednostavan: da pomognemo korisnicima Mac-a da navigiraju ovom novom stvarnošću sa samopouzdanjem i praktičnim savjetima.