تركيزات MacOS Malware في 2025

كان العام الماضي دليل على حقيقة أن البرمجيات الخبيثة في macOS هي الآن مشكلة للجميع.عندما بدأنا في عام 2025، بدأنا نرى أن الخاطفين البسيطين يكتشفون كلمات المرور والكوكيز.عندما بدأنا ننتبه إلى منصات الهجمات متعددة المراحل مع البوابة الخلفية المستمرة، جنبا إلى جنب مع عمليات التشفير المتطورة. في هذا الواقع الجديد، نود أن نساعد مستخدمي Mac على فهم ما هي حمايتهم وما هي الأماكن التي قد تنقصها، حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الأمنية في عام 2026 من خلال اختيارات علمية بدلاً من القلق. لعام 2026 أكثر أماناً، دعونا ننتظر كما يمكنك مشاهدة النسخة الكاملة من نظرًا أكثر عميقًا إلى سوق التهديد. the most important malware investigations, numbers, and trends on macOS observed last year Moonlock’s macOS Threat Report تقرير تهديد Moonlock على macOS تطور تكنولوجيا البرامج الضارة في عام 2025، خاض البرمجيات الخبيثة ماك تغييرات كبيرة، وقد أصبحت البرامج البسيطة هيكلية معقدة، والتي يتم كتابتها باللغات المختلفة، مع مستوى من التفكير قريب من ما كان يستخدمه مستخدمي ويندوز منذ سنوات. مزيج من أنواع البرامج الضارة إلى واحد يتم تجميع البرمجيات الخبيثة في macOS اليوم بشكل متزايد من العديد من المكونات التي كانت موجودة في وقت سابق كأدوات جرائم منفصلة. النووي ممثلة ما كان سابقاً أداة سرقة البيانات هو الآن تطور إلى منصة لتوفير الوصول المستمر إلى ماك ضحايا. الآن، هو سرقة الذي لا يترك بعد سرقة وتتحرك بدلاً من ذلك، في انتظار الضحايا لشراء المزيد من الأشياء حتى يمكنهم ضرب مرة أخرى. macOS Stealer واحدة من أول الحالات المعروفة واحدة من أول الحالات المعروفة تنوع اللغة في جميع أنحاء عام 2025، أصبحت المهاجمين أكثر عرضة للتجربة مع لغات البرمجة المختلفة لتصنيع البرمجيات الخبيثة التي من السهل استخدامها، وأكثر صعوبة في اكتشافها، وأكثر استقرارًا مع مرور الوقت. كما هو الحال مع الهندسة البرمجية، بدلاً من ممارسة إمكانيات. malware development is now a job نشرت Go وRust كلغات الاختيار في العديد من عائلات البرمجيات الخبيثة طوال عام 2025. كانت هذه زوجات macOS ذات صلة بـ RustDoor و Koi Stealer التي تم تطويرها من قبل مجموعة APT الكورية الشمالية لتحديد أهداف تطوير العملات الرقمية. documented an ongoing campaign كتابة حملة متتالية الاستفادة الكبيرة من AI لا يحتاج المهاجمون إلى فهم Go، Nim، أو Rust لإدخال الكود الخبيث. لا يحتاجون إلى أن تكون المطورين ذوي الخبرة أيضًا. من خلال وصف الوظائف التي تريدها، يمكن للمهاجمين التهديد أن يكون AI إنتاج الكثير من الكود لهم. كيف نعرفها؟ يحتوي الكود الخاص بهم على تعليقات واسعة تُقرأ مثل الإرشادات التي تم إنشاؤها من قبل AI بدلاً من الملاحظات القصيرة التي يتركها المطور عادة للذات.وهذا هو الكود الأصلي لـ MacSync Stealer و الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الإنجليزية لتقارنها: المكافأة الإضافية لآلية الذكاء الاصطناعي هي القدرة على جعل حملات التشفير فعالة تدميرية. تجمع البيانات حول من هم، أين يعملون، ما هي المشاريع التي يعملون فيها، و من هم شركائهم.هذه المشاعر الشخصية تجعل الهندسة الاجتماعية أكثر فعالية وأكثر أهمية في كيفية تقديم البرمجيات الخبيثة في macOS اليوم. إزالة الملفات العامة إزالة الملفات العامة كيف تصيب الماكينات وعلى الرغم من أن أبل تستثمر بشكل كبير في حماية ماك، فإن آليات الدفاع لديها الآن تواجه مستويات من التفكير والتأقلم التي لم يراها الباحثون في أمن قبل على macOS. تحديثات البرمجيات الخبيثة المختطفة كإصلاحات روتينية، والخلايا من المواقع الالكترونية المفضلة عبر الإعلانات عبر الإنترنت، وحتى وعلاوة على ذلك، لا تحتاج المهاجمين إلى تطوير التطبيق الخبيث بأكملها، بل تحتاج إلى إرسال رمز خبيث إلى الكمبيوتر. جميع هذه الطرق يمكن الجمع بينها، مما يجعل مسار العدوى يشعر بالحق في كل خطوة. العروض العملية الكاذبة أدوات متطورة للمطورين العروض العملية الكاذبة أدوات متطورة للمطورين في المقابل، لا توجد أي خيار آخر سوى اتخاذ نهجًا محددًا ومتكاملًا لتصحيح نقاط الضعف في macOS وتقديم التحديثات الأمنية تدريجيًا إلى الملايين من المستخدمين. With AI, what once took skilled attackers weeks to craft now is generated, tested, and deployed in days وبطبيعة الحال، يحتاج macOS إلى أدوات إضافية قادرة على الاستجابة بسرعة على التهديدات الجديدة والتنظيمات الخبيثة المتطورة. أفكار نهائية يمكننا أن نرى هذا ما ستواجه مستخدمي Mac هو اقتصاد تحت الأرض الكامل الذي تم بناؤه حول MaaS (البرمجيات الخبيثة مثل الخدمة) ، مع العملاء الذين يمكن أن تتراوح بين مجموعات جنائية صغيرة إلى ممثلي الدولة. in 2026 macOS will be targeted more aggressively than ever هذه الصناعة متوفرة للغاية، مما يهدد التنافس العنيف، مما يدل على أن macOS الملفات الخبيثة هنا للبقاء. يتم استبدالها بسرعة من قبل بدائل مع المزيد من الميزات، والأسعار المنخفضة، وأساليب إرسال أكثر تعقيدا. توزيع البرامج الخبيثة تنتهي توزيع البرامج الخبيثة تنتهي للرد على هذا التغيير، ونحن نعتقد أن المحادثات حول أمن Mac بحاجة إلى تغيير. تم تصميمها لتوضيح بشكل واضح مدى أمان المستخدم، لماذا تعتبر الأمن الإلكتروني مهمًا، وكيفية التعامل مع التهديدات الجديدة.هدفنا هو بسيط: مساعدة مستخدمي Mac على التحكم في هذا الواقع الجديد مع الثقة والمشورة العملية، ونحن ندعو الجميع إلى الانضمام إلى هذا النوع الجديد من الحوار. Mac protection app تطبيق حماية Mac