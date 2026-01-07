Obejmując trendy w malware macOS 2025

W zeszłym roku było świadectwem faktu, że złośliwe oprogramowanie macOS jest teraz problemem wszystkich.Zaczęliśmy w 2025 roku obserwować, jak zwykli złodzieje przechwytują hasła i pliki cookie.Zakończyliśmy śledzenie wielostopniowych platform ataków z uporczywymi tylnymi drzwiami, obok coraz bardziej zaawansowanych operacji phishingowych. W tej nowej rzeczywistości chcielibyśmy pomóc użytkownikom komputerów Mac zrozumieć, jakie obrony mają i gdzie mogą im zabraknąć, więc ich decyzje dotyczące bezpieczeństwa w 2026 r. są kierowane świadomymi wyborami, a nie lękiem. Dla bezpieczniejszego 2026 r. przeanalizujmy krajobraz zagrożeń. Ewolucja technologii malware Proste programy przekształciły się w złożone struktury modułowe, są pisane w różnych językach, z poziomem wyrafinowania zbliżonym do tego, z czym użytkownicy systemu Windows mają do czynienia od lat. Połączenie kilku rodzajów malware w jeden Dzisiejsze złośliwe oprogramowanie macOS jest coraz częściej zbierane z wielu komponentów, które kiedyś istniały jako oddzielne narzędzia przestępcze. kradzieże, tylne drzwi, oprogramowanie szpiegujące i narzędzia proxy są teraz powszechnie łączone, pozwalając tym samym zainfekowanym Macom na nadużycie na wiele sposobów. Atomowy Reprezentują To, co kiedyś było narzędziem do kradzieży danych, teraz rozwija się na platformę dla trwałego dostępu do komputera Mac ofiary. macOS Stealer Dywersyfikacja języków Do 2025 roku atakujący coraz częściej eksperymentują z różnymi językami programowania, aby zbudować złośliwe oprogramowanie, które jest łatwiejsze do wdrożenia, trudniejsze do wykrycia i bardziej odporne w czasie. malware development is now a job Go i Rust pojawiły się jako języki wyboru w wielu rodzinach złośliwego oprogramowania w 2025 roku. Były to dwie rodziny złośliwego oprogramowania macOS opartego na Rust, wdrożone przez północnokoreańskie grupy APT, aby ukierunkować twórców kryptowalut. Szerokie wykorzystanie AI Atakujący nie potrzebują zrozumienia Go, Nim lub Rust, aby napisać złośliwy kod. Nie muszą być też doświadczonymi programistami. Ich kod źródłowy zawiera rozległe komentarze, które czytają się jak instrukcje generowane przez sztuczną inteligencję, a nie zwięzłe notatki, które programista zwykle pozostawiłby dla siebie. Dodatkową zaletą sztucznej inteligencji jest jej zdolność do uczynienia kampanii phishingowych destrukcyjnie skutecznymi. Zbieranie danych o tym, kim są, gdzie pracują, na jakich projektach pracują i kim są ich współpracownicy.Te spersonalizowane sztuczki sprawiają, że inżynieria społeczna jest o wiele bardziej skuteczna i coraz ważniejsza dla sposobu dostarczania złośliwego oprogramowania w systemie macOS. Jak Macy się zarażają W 2025 roku metody zakażenia nadal w dużej mierze opierają się na inżynierii społecznej i chociaż Apple inwestuje w ochronę komputerów Mac, ich mechanizmy obronne stoją teraz w obliczu poziomu wyrafinowania i wytrwałości, jakiego badacze bezpieczeństwa nigdy wcześniej nie widzieli w systemie macOS. Fałszywe aktualizacje oprogramowania maskowane jako rutynowe naprawy, klony popularnych stron internetowych promowanych za pośrednictwem reklam online, a nawet i procesy wywiadu oszukują użytkowników komputerów Mac, aby zainfekować ich komputery. Często gracze zagrożenia nie muszą opracowywać całej złośliwej aplikacji – przesuwają złośliwy kod do Wszystkie te metody można połączyć, dzięki czemu droga infekcji czuje się uzasadniona na każdym kroku. Z kolei Apple nie ma innego wyjścia, jak podjąć ostrożne i skoordynowane podejście, aby naprawić luki w systemie macOS i stopniowo wprowadzać aktualizacje zabezpieczeń do milionów użytkowników. With AI, what once took skilled attackers weeks to craft now is generated, tested, and deployed in days Oczywiście macOS potrzebuje dodatkowych narzędzi, które mogą szybko reagować na nowe zagrożenia i ewoluujące złośliwe taktyki. Co najważniejsze, potrzebują użytkowników, którzy są świadomi bezpieczeństwa i rozumieją swoją rolę w utrzymaniu systemów bezpiecznych. Ostatnie myśli Użytkownicy Mac będą musieli zmierzyć się z pełną podziemną gospodarką zbudowaną wokół MaaS (malware-as-a-service), z klientami, którzy mogą sięgać od małych grup przestępczych po podmioty powiązane z państwem. in 2026 macOS will be targeted more aggressively than ever Branża jest tak lukratywna, że napędza gorącą konkurencję, sygnalizując, że złośliwe oprogramowanie macOS jest tutaj, aby zostać. Szybko zostaje zastąpiony alternatywami z większą ilością funkcji, niższymi cenami i bardziej wyrafinowanymi metodami dostawy. Rezultatem jest krajobraz zagrożeń, który jest bardziej zróżnicowany, agresywny i odporny niż kiedykolwiek. Aby odpowiedzieć na tę zmianę, uważamy, że rozmowa na temat bezpieczeństwa Mac musi się zmienić. 