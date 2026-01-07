2025年のMacOSマルウェアのトレンド

昨年は、macOSのマルウェアが今や誰もが抱える問題であるという事実を証明しました。我々は2025年に単純な盗賊がパスワードやクッキーを取得するのを観察し始めた。 この新しい現実の中で、Mac ユーザーがどのような防御手段を持っているのか、どこに欠けているのかを理解するのを助けたいので、2026 年のセキュリティ決定は、不安ではなく、明確な選択に基づいています。 より安全な2026のために、再度見てみましょう。 あなたはまた、完全なバージョンを閲覧することができます。 脅威の風景をもっと詳しく見る the most important malware investigations, numbers, and trends on macOS observed last year 「Moonlock」の macOS 脅威 「Moonlock」の macOS 脅威 マルウェア技術の進化 シンプルなプログラムは複雑なモジュール構造に変わり、異なる言語で書かれており、複雑さはWindowsユーザーが何年も取り組んできたものに近い。 複数の種類のマルウェアを1つに組み合わせる 今日のmacOSのマルウェアは、かつて独立した犯罪ツールとして存在していた複数のコンポーネントからますます組み立てられています. 泥棒、バックドア、スパイウェア、プロキシツールは、現在、複数の方法で同じ感染したMacを悪用することを可能にします。 原子力 代表 バックドアを含むモジュール構造を持つMac泥棒のもの。かつてはデータ盗難ツールだったものは、被害者のMacへの永続的なアクセスを可能にするプラットフォームに進化している。 macOS Stealer 最初に知られているケースのひとつ 最初に知られているケースのひとつ 言語の多様化 2025年を通じて、攻撃者はますます異なるプログラミング言語で実験し、より容易に展開し、検出しにくい、時間の経過とともにより抵抗力のあるマルウェアを構築します。 ソフトウェアエンジニアリングのように、機会主義的な起業ではなく、 malware development is now a job Go と Rust は、2025 年を通じて複数のマルウェアファミリーで選択された言語として現れました。 RustDoor と Koi Stealer を使用して、Rust ベースの macOS マルウェアファミリーの 2 社が、北朝鮮の APT グループによって暗号通貨開発者をターゲットに展開されました。 進行中のキャンペーンを記録 進行中のキャンペーンを記録 AIの広範な使用 攻撃者は、悪意のあるコードを書くためにGo、Nim、Rustの理解を必要としません。彼らは、経験豊富な開発者である必要はありません。彼らが望む機能を説明することにより、脅威行為者は、AIが彼らのためにコードの大部分を生成することができます。 彼らのソースコードには、開発者が通常自分で残す簡潔なノートではなく、AIによって生成された指示のように読まれる広範なコメントが含まれています。 AIの追加ボーナスは、フィッシングキャンペーンを破壊的に効果的にする能力です。 被害者についてのデータを収集し、彼らが誰であるか、彼らがどこで働いているか、彼らがどのようなプロジェクトに取り組んでいるか、そして彼らの同僚が誰であるかについてのデータを収集します。 公共のプロフィールを削除 公共のプロフィールを削除 Macsがどのように感染するか 2025年までに、感染方法はソーシャルエンジニアリングに大きく依存し続けたが、AppleはMacの保護に大きく投資しているにもかかわらず、彼らの防衛メカニズムは今や、macOSでのセキュリティ研究者がこれまで見たことのないレベルに直面している。 通常の修正として仮装された偽のソフトウェア更新、オンライン広告を通じて促進される人気のウェブサイトのクローン、さらには インタビュープロセスは、Macユーザーをコンピューターに感染させます. しばしば、脅威行為者は悪意のあるアプリケーション全体を開発する必要はありません。 すべてのこれらの方法を組み合わせることができ、感染経路はすべてのステップで正当な感じます。 偽の雇用申し出 開発者ツール(Developer tools) 偽の雇用申し出 開発者ツール(Developer tools) 一方、Appleは、macOSの脆弱性を修正し、数百万のユーザーにセキュリティアップデートを徐々に配布するために慎重かつ調整されたアプローチを取る以外の選択肢はありません。 With AI, what once took skilled attackers weeks to craft now is generated, tested, and deployed in days 確かに、macOS には新たな脅威や進化する悪意のある戦術に迅速に対応できる追加のツールが必要です。最も重要なことは、セキュリティに注意を払い、システムを安全に保つための役割を理解するユーザーが必要です。 最終思考 We can see that Mac ユーザーが直面しているのは MaaS (Malware-as-a-Service) を中心に構築された完全な地下経済であり、顧客は小規模な犯罪集団から国家に準拠した俳優に至るまで、大規模なデータ盗難と再販売を通じて利益を追求する人もいます。 in 2026 macOS will be targeted more aggressively than ever この業界は非常に儲かるので、激しい競争を刺激し、macOS マルウェアが残るためにここにいることを示しています。 より多くの機能、より低い価格、より洗練された配送方法を持つ代替品に迅速に置き換えられ、その結果、これまで以上に多様で攻撃的で抵抗力のある脅威の風景が生まれます。 マルウェアオファーが消える マルウェアオファーが消える この変化に対応するために、Macのセキュリティに関する会話は変化する必要があると信じています。 ユーザーがどれほど安全であるか、サイバーセキュリティがなぜ重要なのか、新たな脅威に対応する方法を明確に説明するように設計されています。私たちの目標は単純です:Macユーザーが自信と実践的なアドバイスをもってこの新しい現実をナビゲートするのを手助けします。 Mac 保護アプリ Mac 保護アプリ