HackerNoon stāsta iestatījumu izmantošana jūsu priekšrocībām: HackerNoon redaktoru padomi

Vai, iesniedzot stāstus, esat ievērojuši opciju "Stāstu iestatījumi"? Lai gan daudzi no jums ir pazīstami ar šo jaudīgo rīku, daži joprojām varētu brīnīties, kas tas ir. Mēs esam šeit, lai to izjauktu jūsu vietā! Šīs rokasgrāmatas beigās jūs precīzi zināt, kā izmantot HackerNoon stāstu iestatījumus, lai saviem jau tā pārsteidzošajiem stāstiem pievienotu perfektu nobeigumu.





Funkcija Stāstu iestatījumi jūsu melnrakstos ir uzlabošanas rīks pēc publicēšanas. Viss, ko tur pievienojat, uzlabo jūsu stāstu pēc tā publicēšanas, piemēram, paaugstina tā rangu meklētājprogrammās, piesaista vairāk lasītāju un izplata to lapās ar lielu trafiku, kā arī citas priekšrocības. Aizpildiet šos laukus pirms melnraksta iesniegšanas, un jūsu stāstam būs vislabākā iespēja sasniegt plašu auditoriju!









Kā izmantot HackerNoon stāsta iestatījumus savā labā





Attēls (vai GIF) ir tūkstoš vārdu vērts.





Piedāvātie attēli ir galvenais, lai piesaistītu lasītāju uzmanību un noteiktu jūsu stāsta toni. Viena izplatīta kļūda, ko pieļauj rakstītāji, ir piedāvātā attēla pievienošana tieši melnraksta lapai. Tā vietā izmantojiet sadaļu “Stāsta iestatījumi” un atlasiet funkciju “Noklikšķināt, lai augšupielādētu piedāvāto attēlu”, lai pareizi augšupielādētu attēlu. Veltiet laiku, lai izvēlētos vai izveidotu perfektu piedāvāto attēlu, padarīs jūsu stāstu pievilcīgāku, saistošāku un kopīgojamu!





Runājot par piedāvātajiem attēliem, izpētiet AI attēlu galerija , kurā mēs demonstrējam visus AI darbus, kas jebkad ir izveidoti vietnē HackerNoon.









Tagad varat tieši sazināties ar redaktoriem, izmantojot sava uzmetuma stāstu iestatījumus. Uzrakstiet pielāgotu ziņojumu vai izvēlieties no mūsu atlasītā izplatītāko melnrakstu problēmu saraksta, lai saziņa būtu ātrāka un efektīvāka!





Lai gan šī funkcija jums var nebūt nepieciešama katru reizi, mūsu atlasītais problēmu uzmetuma saraksts ir neticami noderīgs šādos gadījumos:

Uzmetuma pārskatīšana ir aizkavējusies.

Jūsu melnraksts tiek noraidīts kļūdas dēļ.

Jums ir radušās tehniskas problēmas.

Kaut kā trūkst, piemēram, teksta, attēlu vai saišu.

Jūs vēlaties smelties idejas vai uzlabot savu projektu.





Mūsu redaktori parasti atbild vienas vai divu dienu laikā pēc ziņojuma atstāšanas.













“Meta apraksti ir viens no vienkāršākajiem un svarīgākajiem veidiem, kā palielināt sava stāsta organisko trafiku. Labi uzrakstīts metaapraksts var gan paaugstināt jūsu klasifikāciju meklētājprogrammās, gan arī mudināt lasītājus noklikšķināt uz jūsu stāsta, nevis uz SERP konkurējošiem stāstiem.

- Limarks Ambalina , bijušais HackerNoon redakcijas vadītājs





Jūsu meta apraksts līdzinās jūsu stāstam — šis ir jūsu brīdis, lai piesaistītu uzmanību ar dažiem vārdiem! Glabājiet to kodolīgi (155–160 rakstzīmes), iekļaujiet mērķa atslēgvārdu un sniedziet lasītājiem pārliecinošu priekšskatījumu par saturu. Turklāt, kad HackerNoon kopīgo jūsu stāstu sociālajos tīklos, jūsu meta apraksts kļūst par parakstu, padarot to vēl svarīgāku pareizi — skatiet piemēru šeit .





Nepieciešami padomi? Uzziniet vairāk par perfekta metaapraksta izveidi šeit .





TL;DR ir īss kopsavilkums, kas izceļ jūsu stāsta galvenos punktus, palīdzot lasītājiem ātri izlemt, vai viņi vēlas ienirt. Ieteicams to saglabāt no 300 līdz 500 rakstzīmēm. Mūsu informatīvajos izdevumos mēs piedāvājam jūsu stāsta attēlu TL;DR un pogu Lasīt vairāk, tāpēc padariet to saistošu vai ļaujiet mūsu AI ģenerēt to jums!









Tagi ir interneta indeksēšanas sistēma. Tie ir satura organizēšanas un izplatīšanas pamatā internetā. Iesniedzot stāstu vietnē HackerNoon, jūs saņemat nevis trīs, ne piecus, bet ASTOŅUS atzīmes. Atzīmes jums kā rakstniekam darbojas divos svarīgos veidos:





Atzīmes palīdz Google , Bing , DuckDuckGo un draugiem atrast jūsu saturu, nodrošinot to lietotājiem, kuri meklē šos vienumus. Atzīmes palīdz uzņēmumam HackerNoon izplatīt jūsu saturu populārākajās lapās, kā arī visvairāk abonētos tagus, izmantojot mūsu pielāgojamo biļetenu The Tech Brief.





Vai vēlaties uzzināt vairāk? Mēs par to esam uzrakstījuši veselu stāstu! Pārbaudiet to šeit .





Kā tehnoloģiju publicēšanas platforma mēs strādājam, lai veicinātu vērtību starp lasītāju un rakstnieku. Mūsu jaunais Emoji uzticamības indikatoru laidiens parāda būtisku kontekstu katra HackerNoon stāsta saturam. Tas varētu būt kaut kas tikpat vienkāršs kā pastāstīt lasītājam, vai stāsts ir ziņa vai viedokļu raksts.





No otras puses, ir daudz sarežģītākas lietas, par kurām mēs varētu vēlēties paziņot lasītājam, piemēram, vai rakstniekam ir vai nav interese par uzņēmumiem, par kuriem viņi raksta, vai arī viņi izmantoja AI, lai uzrakstītu darbu.





Kā emocijzīmju uzticamības indekss tiek rādīts jūsu stāsta iestatījumos:





Uzziniet katra emocijzīmes ticamības indikatora nozīmi šeit .





Ja atkārtoti publicējat stāstu, kas sākotnēji publicēts citur, joprojām varat to iesniegt HackerNoon un izmantot mūsu izplatīšanas programmu. Atlasot opciju “maksimālais lasītāju skaits”, jūsu stāsts gūst labumu no audio stāstu konvertēšanas, biļetenu izplatīšanas un RSS plūsmas uztveršanas. Kvalitatīvam saturam, kas pārpublicēts no personīgajiem emuāriem, mēs piedāvājam arī kanoniskās saites, lai palīdzētu palielināt auditoriju.









Papildus bezmaksas redakcionālajam apskatam un stāstu izplatīšanai, jūs varat panākt, lai jūsu aicinājums uz darbību būtu pamanāmāks(-i) pakalpojumā HackerNoon, izmantojot atjaunināšana jūsu profila aicinājums uz darbību .





Uzziniet vairāk par rakstu pārpublicēšanu un kanonisko saišu veidošanu šeit .





Tas arī viss! Jūs esat pievienojis pēdējo pieskārienu un tagad esat gatavs iesniegt un kopīgot savu stāstu ar HackerNoon kopienu!





Vai meklējat citas veidnes? Izmantojiet šo veidni , lai rakstītu par grāmatu, kuru lasāt, vai izpētiet citas veidnes šeit .





