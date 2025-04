Sveiki gražūs žmonės!





Sveiki atvykę į programavimo ir papuoštų logotipų tinklaraštį! Šiame straipsnyje pateiksiu jums pseudoeksperimento rezultatus: blokuoju visus AI įrankius, kuriuos naudoju ir dirbu kaip įprastai (kaip kūrėjas ir techninis rašytojas).





Nuo tada, kai buvo išleisti „ChatGPT“ ir kiti AI pokalbių robotai bei įrankiai, pamažu praradome savo darbą. Naudojant jį kodams, el. laiškams ir net trumposioms žinutėms rašyti ir derinti, tikriausiai įvyko šis scenarijus. Dar blogiau, kad mačiau įrašus, kuriuose teigiama: „Tyrimai rodo, kad naudojant AI sumažėja mūsų kritinio mąstymo gebėjimas“. Tai man rūpėjo: ar vis dar turiu įgūdžių, kuriuos turėjau 2020–2022 m. prieš išleidžiant ChatGPT?





Negaliu nesutikti: AI įrankiai sutaupo daug laiko ir padidina produktyvumą. Bet kokia kaina? Jei pamažu prarandame gebėjimą mąstyti ir patys spręsti problemas, sugadiname vieną didžiausių dovanų žmonijai.





Tačiau skaitydami tai nesupraskite klaidingai: aš nekenčiu AI. Manau, kad tai nuostabi koncepcija, kurią įgyvendino programuotojai, ir mes visi ją nuolat naudojame. Net ir dabar mano Grammarly plėtinys man rodo būdus, kaip patobulinti šiuos sakinius naudojant AI. Vienintelis dalykas, kuris man nepatinka, yra tai, kaip mes per daug jais pasitikime. Šaudykite, turėčiau parašyti kitą straipsnį apie tai!

Apie eksperimentą

Grįžtant prie konteksto, buvau šiek tiek nusivylęs, kiek naudoju dirbtinį intelektą savo darbui atlikti, ir nusprendžiau vienai dienai blokuoti kiekvieną AI įrankį . Laimei, į savo „MacBook“ neatsisiunčiau nė vienos iš šių programų, todėl man tereikėjo gauti plėtinį, kad blokuotų „ChatGPT“, „Claude“, „Gemini“ ir „DeepSeek“.





Šis straipsnis buvo parašytas kartu su darbu , o redagavimo etape supratau, kad jis atrodė šiek tiek... keistai. Tai mano kvailų žmogaus smegenų „mąstymo“ procesas, kaip ir ChatGPT samprotavimas. Prašau jūsų nesmerkti manęs iš šio straipsnio.

Date: Feb 17th, 2025 The to-do list: - Write a script to scrape Bing Search results (for a tutorial on building a scraper). - Review the PR #6 on GitHub. - Improve SEO of my personal site, chenuli.codedoodles.xyz (current SEO score was 85) - If more time's left, design a merch product.

Scenarijaus rašymas

Scenarijaus rašymas

Žiniatinklio rinkimas Python yra viena iš paprasčiausių programų, kurias galite rašyti, ir dažnai nepaisoma. Aš parašiau apie 3–4 straipsnius apie įvairių platformų, tokių kaip „TikTok“ su „Apify“, iškrapštymą, tačiau norint parašyti scenarijų, „ChatGPT“ tereikėjo paraginti ar du:

Write a python script using selenium and chromedriver to scrape "Trending Videos" page on TikTok. Structure: Page consists of a card-like structure which consists of trending videos on TikTok. These are inside a <div> container with the class of tiktok-559e6k-DivItemContainer e1aajktk28 blah blah and blah

Tačiau šį kartą viskas kitaip. Pirmiausia parašyčiau scenarijaus pagrindą, išbandyčiau ir optimizuočiau pagal poreikius.





Kelias minutes sprendžiau, kurią biblioteką naudoti: dramaturgo, seleno ar gražios sriubos. Beautifulsoup atrodė lengviausias ir paprasčiausias variantas, todėl pasirinkau jį.

import requests from bs4 import BeautifulSoup









Tada turėčiau parašyti antraštę, imituojančią tikrą naršyklės užklausą, kad manęs neužblokuotų roboto apsauga (arba CAPTCHA). Man pačiam tiksliai parašyti šiek tiek neįmanoma, todėl netyčia atidariau ChatGPT . Baisu, taip, bet tai buvo užblokuota geriausia.





Po ilgo laiko panaudojau Google pavyzdinei užklausai. Koks išsigelbėjimas.

headers={"User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"}

Tada turbūt turėčiau sukurti tokią paieškos nuorodą, kokią naudoja „Bing“. Turėtų būti panašus į Google, manau.









Turėčiau identifikuoti klasės kintamuosius (tačiau jūs tai vadinate), kad juos atskirčiau.





„Bing“ atlieka tvarkingą darbą, kai kalbama apie tai. Rezultatai pateikiami sąrašo struktūroje <ol> , o kiekvienas sąrašo elementas yra vienas paieškos rezultatas. Taip viskas daug lengviau. Galiu išbraukti visus šiuos <li> elementus iš puslapio ir priskirti juos vienam kintamajam, o tada, naudodamas kilpą, galiu aiškiai suformatuoti antraštes ir nuorodas. Tvarkingas! Ne genialus metodas, bet aš bent jau nepraradau savo gebėjimo mąstyti.

completeData = soup.find_all("li",{"class":"b_algo"})

O šaudyk, tai kvaila! Jis tiesiog naudoja nereikalingą kilpą ir nėra pakartotinai naudojamas.





Galime tiesiog susikurti patį prekių sąrašą. Pridėkime ir klaidų tvarkymo priemones.

for item in soup.find_all("li", class_="b_algo"): title = item.find("h2") link = title.find("a")["href"] if title else "" results.append((title.text if title else "No title", link)) if response.status_code != 200: print("Failed to retrieve search results") return []





Tai daug geriau. Galiausiai galime pridėti dar vieną kilpą formatuoti ir atitinkamai spausdinti rezultatus.

search_results = scrape_bing("Programming and Doodles") for title, link in search_results: print(f"{title}: {link}")





Dvi nedidelės sintaksės klaidos vėliau, tai veikia!









Tai jautėsi nuostabiai. Visai kaip senais gerais laikais.

„GitHub“ viešųjų ryšių peržiūra

Tai neturėtų trukti ilgai. Tai tik ilgas Python scenarijus.









Žvelgiant į PR, kodas netrukdė operacijoms. Tačiau elementai nėra centruoti kaip originalus, kurį sukūriau. Bet tai jau antras kartas, kai peržiūriu šį PR ir šis bendradarbis atrodo naujas. Dar kartą prašyti pakeitimų būtų blogai, tiesiog susitvarkyčiau ir pateikčiau gerą apžvalgą.





Patikrinęs kodą, jis atliko gerą darbą. Tačiau dėl tam tikrų priežasčių jis turėjo įdėti kintamąjį GUI. Leisk man tai pašalinti.





Hmm, vis dar neveikia. Tkinteryje turėtų būti kažkas, kas palaiko centravimo elementus.





Prisimenu raktinį žodį rel, bet pavargsta jį pridėti prie visų elementų. Dauguma „Google“ rezultatų rodomi taip pat.





O, radau vieną! Tam galime tiesiog naudoti grid_columnconfigure. Ačiū, bitRAKE „StackOverflow“.





Fu, galiu gerai išgyventi be AI, kaip kūrėjas 2025 m.

SEO tobulinimas

Neseniai sukūriau asmeninę svetainę (ne portfelį), bet jos SEO rezultatas yra šiek tiek baisus.





Mano tikslas tobulinti SEO visada yra naudoti struktūrinius duomenis (schemos žymėjimą), kad gaučiau puikių rezultatų. Jei nežinote, tai yra metaduomenų forma, padedanti paieškos sistemoms geriau suprasti jūsų turinį, todėl pasiekiamos patobulintos paieškos rezultatų funkcijos, pvz., naudingi fragmentai, DUK ir žinių skydeliai. Jei jūsų svetainės PVO nėra 100, įgalinus išsamius rezultatus jis gali pasiekti 100.





Tai yra kažkas, ko norėčiau paprašyti ChatGPT padaryti; Parašyčiau turinį ir paprašyčiau naudoti tinkamą sintaksę. Tai labai sumažina laiką, bet kadangi jis užblokuotas, sugalvojau parašyti pats.





Arba galiu nukopijuoti / įklijuoti schemos žymėjimą iš pagrindinės svetainės codedoodles.xyz ir jį pakeisti. Bet kokiu atveju tai mano kodas.









Be to, galiu pridėti ir DUK skyrių. Tačiau prisimenu, kad skaičiau, kad „Google“ politikoje nurodyta, kad negalima pridėti schemų žymėjimų prie turinio, kuris nematomas svetainėje. Akivaizdu, kad mano svetainėje nėra DUK skyriaus.





Bet tai gerai. Vis tiek galiu pridėti tokį klausimą kaip „Kas yra Chenuli Jayasinghe“, o atsakymas būtų svetainės turinio santrauka. laimė!









Puikiai atrodo. Po dislokavimo rezultatas turėtų padidėti.









Humm, neblogai, bet gali kilti ir toliau; pagrindinė svetainė codedoodles.xyz gavo 100, todėl turėtų tai padaryti. Tai yra taškas, dėl kurio norėčiau paprašyti „ChatGPT“ arba „DeepSeek“ pasiūlymų, bet palaukite, turiu pranašumą – galiu patikrinti codedoodles.xyz kodą, kad sužinočiau, kodėl jis yra 100.





Opengraph? Atlikta.





„Twitter“ kortelė? Atlikta.





Schemos žymėjimas? Taip pat padaryta.





Kas dar! Leiskite pridėti daugiau raktinių žodžių.





Vis tiek tas pats.





O taip, tikriausiai praleidau „alt“ vaizdų aprašymus.





Ne, aš taip pat pridėjau. Dang, koks aš galiu būti kvailas? Pačioje Švyturio ataskaitoje pateikiamos detalės.





problema yra failas robots.txt. Svetainės codedoodles.xyz ir chenuli.codedoodles.xyz naudoja tą pačią struktūrą, todėl turėčiau atlikti kai kuriuos kopijavimo ir įklijavimo darbus. Vėlgi.





Visai kaip senais gerais laikais.





Taip! Dabar yra 100.









Ir taip turėtų būti. Prekių kūrimas neturi nieko bendra su AI pokalbių robotais, ir aš išgyvenau šį darbą. Laikas skaityti knygą, puikus kūrėjas!

Apibendrinant

Mano prielaida, kad esu kvailas, bejėgis kūrėjas be AI, buvo klaidingas, ir aš tuo džiaugiuosi. Nors mano kritinis mąstymas galėjo būti paveiktas (padariau kelias kvailas klaidas), vis tiek galiu viską padaryti. Visas procesas užtruko ilgiau nei įprastai – ypač rašant tą nubraukiamąjį scenarijų – bet atrodė, kad tai buvo naudingiau. Kaip rasti savo seną dviratį garaže ir suprasti, kad nepamiršote, kaip juo važiuoti.





Ir, žinoma, kelis kartus netyčia atidariau „ChatGPT“ ir taip, „Google“ ir kopijavimas / įklijavimas jaučiausi šiek tiek kaltas. Bet ei, taip mes kodavome iki 2022 m., tiesa? „Stack Overflow“ ir dokumentacija buvo geriausi mūsų draugai ir vis dar veikia puikiai.





Pagrindinis dalykas yra tai, kad dirbtinio intelekto įrankiai yra visiškai puiku ir suprantami. Tačiau retkarčiais padarykite tai, ką ką tik padariau: užblokuokite tuos LLM ir pabandykite patys atlikti darbą. Jausitės puikiai, patikėkite manimi.





Ir prašau, nebūk kaip šis vaikinas „Reddit“. Naudokite savo smegenis.