BTCS ເປີດເຜີຍການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ Figment ແລະ WonderFi ນໍາພາແຜນການປົກປ້ອງ Staker ຂອງຕົນ

BTCS Inc. (Nasdaq:
ການແກ້ໄຂນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການລວມເອົາການເຮັດທຸລະກໍາແລະການຮັກສາລັດ, ແກ້ໄຂຈຸດເຈັບປວດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພໍ່ຄ້າແລະຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍທີ່ຕ້ອງການຄວາມແນ່ນອນສໍາລັບທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງແລະເວລາຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດ WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (“WonderFi”), ບໍລິສັດຊັບສິນດິຈິຕອນຊັ້ນນຳ, ຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນລູກຄ້າຄົນທຳອິດຂອງ Figment ໃນໂຄງການທົດລອງ.
ຈຸດເດັ່ນຂອງການຮ່ວມມື ແລະໂຄງການທົດລອງ
ການຮ່ວມມືນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຮ່ວມກັນຂອງ BTCS ແລະ Figment ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງລະບົບນິເວດ blockchain ໂດຍການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ WonderFi, ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນເວທີ Bitbuy ແລະ Coinsquare ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ WonderFi ຈະເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ເພີດເພີນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. ໂຄງການທົດລອງຄາດວ່າຈະອອກອາກາດສົດໃນ mainnet ໃນເດືອນມີນາ 2025 ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອັບເດດ Pectra ຂອງ Ethereum.
ໂຄງການແຜນການປົກປັກຮັກສາສະເຕກໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງ:
- ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນວ່າການເຮັດທຸລະກໍາຂອງພວກເຂົາຈະຖືກລວມຢູ່ໃນບລັອກສະເພາະ.
- ແກ້ໄຂຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງໃນການດໍາເນີນງານຂ້າມຕ່ອງໂສ້ ແລະ ຂ້າມສະຖານທີ່, ຮັບປະກັນຜົນການຊື້ຂາຍທີ່ທັນເວລາ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້.
- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາລາງວັນສະເຕກ (SRR) ສໍາລັບສະເຕກຜ່ານການປັບປຸງການປະຕິບັດຕາມ ແລະການປະຕິບັດ.
Stakers ທີ່ສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂນີ້, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຜົນປະໂຫຍດຈາກ SRR ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຄວາມສໍາເລັດຂອງລູກຄ້າຂອງ Figment. ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍທີ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທຸລະກໍາແລະຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງສາມາດຕິດຕໍ່ກັບທີມງານ BTCS ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
Charles Allen, ຊີອີໂອຂອງ BTCS, ກ່າວວ່າ: "ໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ Figment ແລະການເຊື່ອມໂຍງ WonderFi ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທໍາອິດ, ພວກເຮົາວາງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ staker ແລະການເຕີບໂຕຂອງລະບົບນິເວດ. ການຮ່ວມມືນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການອຸທິດຕົນຂອງພວກເຮົາໃນການສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ແລະການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດ."
Lorien Gabel, CEO ຂອງ Figment, ກ່າວຕື່ມວ່າ: "ຢູ່ທີ່ Figment, ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຂັບລົດນະວັດກໍາໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ blockchain ເພື່ອເພີ່ມລະບົບນິເວດ Ethereum ແລະເພີ່ມການຮັບຮອງເອົາ. ການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາກັບ BTCS ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນຂອງພວກເຮົາເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການດໍາເນີນງານຂອງສະເຕກ. ໂດຍການສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາແລະເສີມຂະຫຍາຍການເຮັດທຸລະກໍາ, ພວກເຮົາກໍາລັງສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຍຸດຕິທໍາຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ."
Dean Skurka, ຊີອີໂອຂອງ WonderFi, ກ່າວວ່າ: "ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງແຜນການປົກປ້ອງ Staker ຂອງ BTCS ເປັນການຂະຫຍາຍທໍາມະຊາດຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບນະວັດກໍາແລະການຂະຫຍາຍຕົວ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໂຄງການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ກວດສອບຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງພວກເຮົາແລະໃນທີ່ສຸດ, ລາງວັນທີ່ສູງຂຶ້ນໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການລິເລີ່ມທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກໍານົດຍຸດທະສາດຜູ້ກວດສອບໃຫມ່.”
ກ່ຽວກັບ BTCS
BTCS ຍັງສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍ blockchain ອື່ນໆໂດຍປະຕິບັດການ validator nodes ແລະ staking ຊັບສິນ crypto ຂອງຕົນໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍຫຼັກຖານສະແດງຂອງສະເຕກຫຼາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຖື crypto ມອບໂອນຊັບສິນໃຫ້ກັບ BTCS nodes ການຄຸ້ມຄອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາ ChainQ, ແພລະຕະຟອມການວິເຄາະຂໍ້ມູນ blockchain ທີ່ໃຊ້ AI, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນລະບົບນິເວດ blockchain.
ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະນະວັດຕະກໍາແລະການປັບຕົວ, BTCS ໄດ້ຖືກວາງຍຸດທະສາດເພື່ອຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານ blockchain ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານນອກເຫນືອຈາກ Ethereum ໃນຂະນະທີ່ລະບົບນິເວດພັດທະນາ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄົ້ນຫາວິທີການ BTCS ແມ່ນການປະຕິວັດໂຄງສ້າງພື້ນຖານ blockchain ໃນຕະຫຼາດສາທາລະນະໂດຍການຢ້ຽມຢາມ
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ກ່ຽວກັບ Figment
ກ່ຽວກັບ WonderFi
ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານການລົງທຶນໃນທົ່ວລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອລທົ່ວໂລກ, ບໍລິສັດມີບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ພິສູດແລ້ວໃນການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້. ມັນຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນໍາຂອງຕະຫຼາດ, ລວມທັງ Bitbuy, Coinsquare, SmartPay ແລະ Tetra Trust.
ໃນຂະນະທີ່ໂລກຍັງສືບຕໍ່ກ້າວໄປສູ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້, WonderFi ໄດ້ຖືກວາງຍຸດທະສາດເພື່ອເກັບກໍາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດແລະກະເປົາເງິນໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນພື້ນທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ
ຖະແຫຼງການທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ
ຖະແຫຼງການບາງຢ່າງໃນການປ່ອຍຂ່າວນີ້ປະກອບເປັນ "ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ" ໃນຄວາມຫມາຍຂອງກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ, ລວມທັງຄໍາຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະຂອງພວກເຮົາໃນ mainnet ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍໄດ້. ຄໍາສັບຕ່າງໆເຊັ່ນ "ອາດຈະ," "ອາດຈະ," "ຈະ," "ຄວນ," "ເຊື່ອ," "ຄາດຫວັງ," "ຄາດ", "ຄາດຄະເນ," "ສືບຕໍ່," "ຄາດຄະເນ", "ຄາດຄະເນ," "ໂຄງການ," "ແຜນການ," "ຕັ້ງໃຈ" ຫຼືຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຫຼືຄໍາຖະແຫຼງກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈ, ຄວາມເຊື່ອ, ຫຼືຄວາມຄາດຫວັງໃນປະຈຸບັນ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເຊື່ອວ່າຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ, ການເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ບໍ່ສົມຄວນບໍ່ຄວນຖືກວາງໄວ້ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າໃດໆ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້ພວກເຮົາໃນວັນທີຂອງການປ່ອຍນີ້.
ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂ້າງຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການສົມມຸດຕິຖານແລະຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຕ່າງໆ, ລວມທັງບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານກົດລະບຽບ, ບັນຫາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກັບແຜນການປົກປ້ອງ Staker ແລະການເປີດຕົວເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາກັບການປັບປຸງ Pectra ຂອງ Ethereum, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນການຍື່ນຂອງບໍລິສັດກັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນລວມທັງ 20 ເດືອນທັນວາ 2030, 2010 ປີ 2013 , ເຊິ່ງຖືກຍື່ນໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2024. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງອາດແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານວັດຖຸ.
ບໍລິສັດໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບພັນທະໃນການປັບປຸງຫຼືປ່ຽນແປງຖະແຫຼງການ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນມາຈາກຂໍ້ມູນໃຫມ່, ເຫດການໃນອະນາຄົດ, ຫຼືອື່ນໆ, ຍົກເວັ້ນຕາມທີ່ກົດຫມາຍກໍານົດໄວ້.
ການພົວພັນນັກລົງທຶນ BTCS:
Charles Allen - CEO
X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter):
ອີເມວ:
ຕິດຕໍ່ Figment:
ອີເມວ:
ການພົວພັນນັກລົງທຶນ WonderFi:
Charlie Aikenhead
ອີເມວ:
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ