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BTCS ເປີດເຜີຍການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ Figment ແລະ WonderFi ນໍາພາແຜນການປົກປ້ອງ Staker ຂອງຕົນ

ໂດຍ Chainwire5m2025/02/18
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BTCS ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Figment Inc. ສໍາລັບການເປີດຕົວແຜນການປົກປ້ອງ Staker. WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (“WonderFi”) ຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນລູກຄ້າຄົນທຳອິດຂອງ Figment ໃນໂຄງການທົດລອງ. ໂຄງການທົດລອງຄາດວ່າຈະອອກອາກາດສົດໃນ mainnet ໃນເດືອນມີນາ 2025 ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອັບເດດ Pectra.
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BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS ) (“BTCS” ຫຼື “ບໍລິສັດ”), ຜູ້ນໍາດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະເຕັກໂນໂລຢີ blockchain, ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Figment Inc. (“Figment”), ຫນຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ blockchain ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ, ສໍາລັບການເປີດຕົວແຜນການປົກປ້ອງ Staker ຂອງຕົນ.


ການແກ້ໄຂນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການລວມເອົາການເຮັດທຸລະກໍາແລະການຮັກສາລັດ, ແກ້ໄຂຈຸດເຈັບປວດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພໍ່ຄ້າແລະຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍທີ່ຕ້ອງການຄວາມແນ່ນອນສໍາລັບທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງແລະເວລາຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດ WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (“WonderFi”), ບໍລິສັດຊັບສິນດິຈິຕອນຊັ້ນນຳ, ຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນລູກຄ້າຄົນທຳອິດຂອງ Figment ໃນໂຄງການທົດລອງ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງການຮ່ວມມື ແລະໂຄງການທົດລອງ

ການຮ່ວມມືນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຮ່ວມກັນຂອງ BTCS ແລະ Figment ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງລະບົບນິເວດ blockchain ໂດຍການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ WonderFi, ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນເວທີ Bitbuy ແລະ Coinsquare ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ WonderFi ຈະເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ເພີດເພີນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ. ໂຄງການທົດລອງຄາດວ່າຈະອອກອາກາດສົດໃນ mainnet ໃນເດືອນມີນາ 2025 ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອັບເດດ Pectra ຂອງ Ethereum.

ໂຄງ​ການ​ແຜນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສະ​ເຕກ​ໄດ້​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​, ລວມ​ທັງ​:


  • ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນວ່າການເຮັດທຸລະກໍາຂອງພວກເຂົາຈະຖືກລວມຢູ່ໃນບລັອກສະເພາະ.
  • ແກ້ໄຂຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງໃນການດໍາເນີນງານຂ້າມຕ່ອງໂສ້ ແລະ ຂ້າມສະຖານທີ່, ຮັບປະກັນຜົນການຊື້ຂາຍທີ່ທັນເວລາ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້.
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາລາງວັນສະເຕກ (SRR) ສໍາລັບສະເຕກຜ່ານການປັບປຸງການປະຕິບັດຕາມ ແລະການປະຕິບັດ.


Stakers ທີ່ສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂນີ້, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຜົນປະໂຫຍດຈາກ SRR ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຄວາມສໍາເລັດຂອງລູກຄ້າຂອງ Figment. ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍທີ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທຸລະກໍາແລະຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງສາມາດຕິດຕໍ່ກັບທີມງານ BTCS ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.


Charles Allen, ຊີອີໂອຂອງ BTCS, ກ່າວວ່າ: "ໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ Figment ແລະການເຊື່ອມໂຍງ WonderFi ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທໍາອິດ, ພວກເຮົາວາງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ staker ແລະການເຕີບໂຕຂອງລະບົບນິເວດ. ການຮ່ວມມືນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການອຸທິດຕົນຂອງພວກເຮົາໃນການສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ແລະການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດ."


https://www.youtube.com/embed/k3Ct7-XR8k ຖາມ



Lorien Gabel, CEO ຂອງ Figment, ກ່າວຕື່ມວ່າ: "ຢູ່ທີ່ Figment, ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຂັບລົດນະວັດກໍາໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ blockchain ເພື່ອເພີ່ມລະບົບນິເວດ Ethereum ແລະເພີ່ມການຮັບຮອງເອົາ. ການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາກັບ BTCS ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນຂອງພວກເຮົາເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການດໍາເນີນງານຂອງສະເຕກ. ໂດຍການສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາແລະເສີມຂະຫຍາຍການເຮັດທຸລະກໍາ, ພວກເຮົາກໍາລັງສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຍຸດຕິທໍາຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ."


Dean Skurka, ຊີອີໂອຂອງ WonderFi, ກ່າວວ່າ: "ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງແຜນການປົກປ້ອງ Staker ຂອງ BTCS ເປັນການຂະຫຍາຍທໍາມະຊາດຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບນະວັດກໍາແລະການຂະຫຍາຍຕົວ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າໂຄງການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ກວດສອບຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງພວກເຮົາແລະໃນທີ່ສຸດ, ລາງວັນທີ່ສູງຂຶ້ນໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການລິເລີ່ມທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກໍານົດຍຸດທະສາດຜູ້ກວດສອບໃຫມ່.”

ກ່ຽວກັບ BTCS

BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) ແມ່ນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໂຄງສ້າງພື້ນຖານ blockchain ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນປະຈຸບັນໄດ້ສຸມໃສ່ການຂັບລົດການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນງານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ Ethereum blockchain. BTCS ໄດ້ເນັ້ນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຕົນໃນການດໍາເນີນງານເຄືອຂ່າຍ Ethereum, ໂດຍສະເພາະໃນການກໍ່ສ້າງຕັນແລະການຄຸ້ມຄອງ node validator. ການດໍາເນີນງານການກໍ່ສ້າງຕັນທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນ, Builder+, ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນວິທີຂັ້ນສູງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການກໍ່ສ້າງຕັນສໍາລັບການກວດສອບລະບົບຕ່ອງໂສ້, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມອາຍແກັສ.


BTCS ຍັງສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍ blockchain ອື່ນໆໂດຍປະຕິບັດການ validator nodes ແລະ staking ຊັບສິນ crypto ຂອງຕົນໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍຫຼັກຖານສະແດງຂອງສະເຕກຫຼາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຖື crypto ມອບໂອນຊັບສິນໃຫ້ກັບ BTCS nodes ການຄຸ້ມຄອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາ ChainQ, ແພລະຕະຟອມການວິເຄາະຂໍ້ມູນ blockchain ທີ່ໃຊ້ AI, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນລະບົບນິເວດ blockchain.


ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະນະວັດຕະກໍາແລະການປັບຕົວ, BTCS ໄດ້ຖືກວາງຍຸດທະສາດເພື່ອຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານ blockchain ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານນອກເຫນືອຈາກ Ethereum ໃນຂະນະທີ່ລະບົບນິເວດພັດທະນາ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄົ້ນຫາວິທີການ BTCS ແມ່ນການປະຕິວັດໂຄງສ້າງພື້ນຖານ blockchain ໃນຕະຫຼາດສາທາລະນະໂດຍການຢ້ຽມຢາມ www.btcs.com . ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມ:


Twitter: https://x.com/NasdaqBTCS

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasdaq-btcs

ເຟສບຸກ: https://www.facebook.com/NasdaqBTCS

ກ່ຽວກັບ Figment

Figment ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ. Figment ສະຫນອງການແກ້ໄຂການຖືຫຸ້ນທີ່ສົມບູນສໍາລັບລູກຄ້າຂອງສະຖາບັນຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນແລະ $ 15B ໃນຊັບສິນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຜູ້ຈັດການຊັບສິນ, ການແລກປ່ຽນ, ກະເປົາເງິນ, ພື້ນຖານ, ຜູ້ຮັກສາ, ແລະທະນາຄານ, ເພື່ອຮັບລາງວັນໃນຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ www.figment.io . ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ BTCS ສໍາລັບແຜນການປົກປ້ອງ Staker ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການອຸທິດຕົນຂອງ Figment ຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາໃນລະບົບນິເວດແລະການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະເຕກເກີ.

ກ່ຽວກັບ WonderFi

WonderFi ເປັນແພລະຕະຟອມການຄ້າ crypto ທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດການາດາແລະເປັນຜູ້ນໍາທົ່ວໂລກໃນການບໍລິການແລະຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນແບບສູນກາງແລະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ດ້ວຍຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ $ 2.2B ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ, WonderFi ແມ່ນມີທ່າດີທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ crypto ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກດ້ວຍການຊື້ຂາຍ, ການຈ່າຍເງິນ, ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ລວມທັງ blockchains ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຈຸດປະສົງແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ wallet ທີ່ບໍ່ແມ່ນການເກັບຮັກສາ.


ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານການລົງທຶນໃນທົ່ວລະບົບນິເວດຊັບສິນດິຈິຕອລທົ່ວໂລກ, ບໍລິສັດມີບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ພິສູດແລ້ວໃນການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້. ມັນຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນໍາຂອງຕະຫຼາດ, ລວມທັງ Bitbuy, Coinsquare, SmartPay ແລະ Tetra Trust.


ໃນຂະນະທີ່ໂລກຍັງສືບຕໍ່ກ້າວໄປສູ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້, WonderFi ໄດ້ຖືກວາງຍຸດທະສາດເພື່ອເກັບກໍາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດແລະກະເປົາເງິນໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນພື້ນທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ www.wonder.fi

ຖະແຫຼງການທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ

ຖະແຫຼງການບາງຢ່າງໃນການປ່ອຍຂ່າວນີ້ປະກອບເປັນ "ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ" ໃນຄວາມຫມາຍຂອງກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ, ລວມທັງຄໍາຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະຂອງພວກເຮົາໃນ mainnet ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາຍໄດ້. ຄໍາສັບຕ່າງໆເຊັ່ນ "ອາດຈະ," "ອາດຈະ," "ຈະ," "ຄວນ," "ເຊື່ອ," "ຄາດຫວັງ," "ຄາດ", "ຄາດຄະເນ," "ສືບຕໍ່," "ຄາດຄະເນ", "ຄາດຄະເນ," "ໂຄງການ," "ແຜນການ," "ຕັ້ງໃຈ" ຫຼືຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຫຼືຄໍາຖະແຫຼງກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈ, ຄວາມເຊື່ອ, ຫຼືຄວາມຄາດຫວັງໃນປະຈຸບັນ.


ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເຊື່ອວ່າຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ, ການເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ບໍ່ສົມຄວນບໍ່ຄວນຖືກວາງໄວ້ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າໃດໆ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້ພວກເຮົາໃນວັນທີຂອງການປ່ອຍນີ້.


ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂ້າງຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການສົມມຸດຕິຖານແລະຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຕ່າງໆ, ລວມທັງບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານກົດລະບຽບ, ບັນຫາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກັບແຜນການປົກປ້ອງ Staker ແລະການເປີດຕົວເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາກັບການປັບປຸງ Pectra ຂອງ Ethereum, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນການຍື່ນຂອງບໍລິສັດກັບຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນລວມທັງ 20 ເດືອນທັນວາ 2030, 2010 ປີ 2013 , ເຊິ່ງຖືກຍື່ນໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2024. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງອາດແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານວັດຖຸ.


ບໍລິສັດໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບພັນທະໃນການປັບປຸງຫຼືປ່ຽນແປງຖະແຫຼງການ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນມາຈາກຂໍ້ມູນໃຫມ່, ເຫດການໃນອະນາຄົດ, ຫຼືອື່ນໆ, ຍົກເວັ້ນຕາມທີ່ກົດຫມາຍກໍານົດໄວ້.

ການພົວພັນນັກລົງທຶນ BTCS:

Charles Allen - CEO

X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter): @Charles_BTCS

ອີເມວ: [email protected]

ຕິດຕໍ່ Figment:

ອີເມວ: [email protected]

ການພົວພັນນັກລົງທຶນ WonderFi:

Charlie Aikenhead

ອີເມວ: [email protected]

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້



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