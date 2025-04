BTCS e Utolla Selekane sa Togamaano Le Figment Le WonderFi e Eteletšego Pele Leano la Yona la Tšhireletšo ya Batšeakarolo

BTCS Inc. (Nasdaq ya go swana le yona: . BTCS ya ) (“BTCS” goba “Khamphani”), moetapele wa mananeokgoparara a blockchain le theknolotši, e thabela go tsebiša tirišano ya yona le Figment Inc. (“Figment”), e nngwe ya baabi ba mananeokgoparara a blockchain ba pele lefaseng, bakeng sa go tsebagatšwa ga Leano la yona la Tšhireletšo ya Staker.





Tharollo ye e hlamilwe go godiša go akaretšwa ga kgwebišano le pabalelo ya mmušo, go rarolla ntlha ya bohloko ye bohlokwa go bagwebi le badiriši ba mafelelo bao ba nyakago bonnete bjo bogolo bja ditirišano tša bona tša boleng bjo bo phagamego le tšeo di nago le nako. WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (“WonderFi”), khamphani ya matlotlo a dijithale ya godimo, e tla tsenela bjalo ka moreki wa mathomo wa Figment lenaneong la go leka.

Dintlhakgolo tša Lenaneo la Selekane le la go Lekola

Tirišano ye e gatelela boikgafo bjo bo abelanwago bja BTCS le Figment bja go tšwetša pele tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya blockchain ka go rarolla ditlhohlo tše bohlokwa ka go amogelwa ka bophara. Ka go tšea karolo ga WonderFi, batšeakarolo ba diforamo tša Bitbuy le Coinsquare tšeo di ruilweng ke WonderFi e tla ba ba mathomo go thabela mehola ya lenaneo. Lenaneo la go lekeletša le letetšwe go ya go phela go mainnet ka Mopitlo 2025 mabapi le mpshafatšo ya Pectra ya Ethereum.

Lenaneo la Leano la Tšhireletšo ya Staker le hlametšwe go tliša mehola ye bohlokwa, go akaretšwa:





Go fa badiriši ba mafelelo tshepo ye kgolo ya gore ditirišano tša bona di tla akaretšwa ka gare ga boloko ye e itšego.

Go rarolla dilo tše di raraganego le dikotsi tše di phagamego tša ditirišano tša boleng bjo bo phagamego ka go ditiro tša go selaganya ketane le tša go selaganya mafelo, go netefatša dipoelo tša kgwebišano tše di lego nakong le tšeo di ka bolelelwago pele.

Go kaonafatša seelo sa meputso ya go beakanya (SRR) go batšeakarolo ka kobamelo le tshepedišo ye e kaonafetšego.





Batšeakarolo bao ba nago le kgahlego ya go tšea karolo tharollong ye, yeo e hlamilwego go fihlelela dinyakwa tša taolo tše di šomago le go holega go tšwa go SRR ye e oketšegilego ba ka ikgokaganya le sehlopha sa katlego ya bareki sa Figment. Badiriši ba mafelelo bao ba nyakago tshedimošo ka ga phethagatšo ya kgwebišano le dikarolo tše di kaonafaditšwego ba ka fihlelela sehlopha sa BTCS go hwetša tshedimošo ye ntši.





Charles Allen, CEO ya BTCS, o boletše gore: “Ka go dirišana le Figment le go kopanya WonderFi bjalo ka motšwasehlabelo wa mathomo, re thea motheo wo o tiilego wa maatlafatšo ya batšeakarolo le kgolo ya tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona. Selekane se se fa mohlala wa boikgafo bja rena bja go aba ditharollo tšeo di godišago kgolo ya letseno le bokgoni bja tshepedišo.”





Lorien Gabel, CEO ya Figment, o okeditše ka gore: “Go Figment, re ikgafile go otlela boitlhamelo ka mananeokgoparara a blockchain go godiša tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya Ethereum le go oketša go amogelwa. Tirišano ya rena le BTCS ka ga tharollo ye ya boitlhamelo e laetša boikgafo bja rena go rarolla ditlhohlo tše bohlokwa ka go bea ditiro. Ka go aba ditharollo tšeo di netefatšago toka le go godiša go akaretšwa ga kgwebišano, re godiša netiweke ye e ka botwago kudu le ye e lokilego go batšwasehlabelo ka moka.”





Dean Skurka, CEO ya WonderFi, o boletše gore: “Go tšea karolo go BTCS’s Staker Protection Plan pilot ke katoloso ya tlhago ya boikgafo bja rena bja boitlhamelo le kgolo. Re dumela gore lenaneo le le ka se godiše fela ditiro tša rena tša netefatšo eupša gape le tla oketša letseno go bengdišere ba rena gomme mafelelong, meputso ya godimo ya go beakanya go bareki ba rena. Re thabile go ba ka pele ga maitapišo ao a nago le bokgoni bja go hlaloša leswa maano a go netefatša.”

Mabapi le BTCS

BTCS Inc. ya go swana le yona. (Nasdaq: BTCS) ke khamphani ya theknolotši ya mananeokgoparara a blockchain yeo e theilwego go US yeo ga bjale e lebeletšego kudu go otlela kgolo ya letseno yeo e ka lekanyetšwago ka ditiro tša yona tša mananeokgoparara a blockchain ya Ethereum. BTCS e louditše bokgoni bja yona ka go ditiro tša netweke ya Ethereum, kudukudu ka go aga diboloko le taolo ya node ya validator. Tšhomišo ya yona ya go aga diboloko yeo e nago le leina, Builder +, e diriša dialgoritmo tše di tšwetšego pele go dira gore kago ya diboloko e šome gabotse bakeng sa netefatšo ya ketane, ka go realo e godiša ditseno tša ditefelo tša khase.





BTCS e thekga gape dinetweke tše dingwe tša blockchain ka go šomiša di-node tša validator le go bea matlotlo a yona a crypto go ralala le dinetweke tše ntši tša bohlatse bja seabe, go dumelela baswari ba crypto go abela matlotlo go di-node tšeo di laolwago ke BTCS. Go tlaleletša, Khamphani e hlamile ChainQ, e lego sefala sa ditshekatsheko tša datha ya blockchain yeo e šomišwago ke AI, yeo e godišago phihlelelo ya mosediriši le go tsenela ka gare ga tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya blockchain.





E ikgafile go boitlhamelo le go fetofetoga le maemo, BTCS e maemong a maano a go katološa ditiro tša yona tša blockchain le mananeokgoparara ka ntle ga Ethereum ge tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona e tšwelela. Badiriši ba ka hlahloba kamoo BTCS e fetošago mananeokgoparara a blockchain mebarakeng ya setšhaba ka go etela www.btcs.com ya go dira bjalo . Bakeng sa tshedimošo ye ntši, badiriši ba ka latela:





Twitter: https://x.com/NasdaqBTCS, ditlhaloso tša dipolelo tša Sesotho

LinkedIn: . https://www.linkedin.com/khamphani/nasdaq-btcs ya go swana le yona

Facebook: . https://www.facebook.com/NasdaqBTCS ya go swana le yona

Mabapi le Figment

Sebopego sa go fiwa ke moabi yo a etilego pele wa mananeokgoparara a go bea tšhelete. Figment e fana ka tharollo e feletšego ya go beakanya bakeng sa bareki ba setheo ba fetago 700 le $15B ka matlotlo ao a beilwego go ralala le balaodi ba matlotlo, diphapantšho, dikhwama, metheo, bahlokomedi, le dipanka, go hwetša meputso matlotlong a bona a dijithale. Bakeng sa tshedimošo e oketšegilego, badiriši ba ka etela www.figment.io ya go dira dilo . Go dirišana le BTCS bakeng sa Leano la Tšhireletšo ya Batšeakarolo go fa mohlala wa boikgafo bja Figment go boitlhamelo ka tshepedišong ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona le maatlafatšo ya batšeakarolo.

Mabapi le WonderFi

WonderFi ya go makatša ke sefala se segolo kudu sa kgwebo sa crypto seo se laolwago ka Canada le moetapele wa lefase ka bophara ka ditirelong le ditšweletšwa tša ditšhelete tše di tsentšwego bogareng le tše di arotšwego. Ka ka godimo ga $ 2.2B ka matlotlo ka tlase ga tlhokomelo, WonderFi e boemong bjo bobotse bja go hlankela batšwasehlabelo ba crypto ka tekanyo ya lefase ka bophara ka kgwebo, ditefelo, le ditšweletšwa tše di arotšwego, go akaretšwa di-blockchain tšeo di agilwego ka morero le dikgopelo tša sepache tšeo e sego tša go hlokomela.





E hlamilwe go fa babeeletši go pepentšhwa ga dipeeletšo tše di fapafapanego go ralala le tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya matlotlo a titšithale ya lefase ka bophara, Khamphani e na le rekoto ye e hlatsetšwego ya go tsebagatša ditšweletšwa tše mpsha le go hwetša dilaesense tše di šomago. Gape ke mong wa ditšweletšwa tše di etilego pele mmarakeng, go akaretšwa Bitbuy, Coinsquare, SmartPay le Tetra Trust.





Ge lefase le tšwela pele go sepela ka ketane, WonderFi e beilwe ka maano go thopa bobedi mmaraka le karolo ya sepache ka boitlhamelo bjo bo tšwelago pele ka gare ga sebaka sa matlotlo a dijithale. Bakeng sa tshedimošo e oketšegilego, badiriši ba ka etela www.go makala.fi

Dipolelo tša go Lebelela Pele

Dipolelo tše itšego ka tokollong ye ya kgatišo di bopa “dipolelo tše di lebelelago pele” ka gare ga tlhalošo ya melao ya ditšhireletšo ya federal, go akaretšwa dipolelo mabapi le go tsebagatšwa ga rena mo go letetšwego go mainnet le kgolo ya letseno. Mantšu a bjalo ka “a ka,” “a ka ba,” “a tla,” “o swanetše,” “dumela,” “letela,” “go lebelela pele,” “akanyetša,” “go tšwela pele,” “go bolela e sa le pele,” “go bolelela pele,” “porojeke,” “rulaganya,” “go ikemišetša” goba dipolelo tše di swanago, goba dipolelo mabapi le maikemišetšo, tumelo goba ditebelelo tša gona bjale, ke dipolelo tšeo di lebelelago pele.





Le ge Khamphani e dumela gore dipolelo tše tša go lebelela pele di a kwagala, ga se gwa swanela go ithekga ka mo go sa swanelago go dipolelo dife goba dife tše bjalo tša go lebelela pele, tšeo di theilwego godimo ga tshedimošo yeo e lego gona go rena ka letšatšikgwedi la tokollo ye.





Dipolelo tše tša go lebelela pele di theilwe godimo ga dikakanyo gomme di lebane le dikotsi tše di fapafapanego le go se kgonthišege, go akaretšwa ntle le mellwane ditaba tša taolo, ditaba tšeo di sa letelwago ka Leano la Tšhireletšo ya Staker le go tsebagatšwa gammogo le ditaba tša mpshafatšo ya Pectra yeo e rulagantšwego ya Ethereum, gammogo le dikotsi tšeo di hlagišitšwego ka go difaele tša Khamphani le Khomišene ya Ditšhireletšo le Phapantšho go akaretšwa Foromo ya yona ya 10-K ya ngwaga wo o fedilego ka Dibatsela 31, 2023, yeo e ilego ya tsenywa ka March 21, 2024. Ka go rialo, dipoelo tša kgonthe e ka ba tše di fapanego kudu.





Khamphani e gana ka go lebanya tlamo efe goba efe ya go mpshafatša goba go fetoša dipolelo, e ka ba ka lebaka la tshedimošo ye mpsha, ditiragalo tša ka moso, goba ka tsela ye nngwe, ntle le ge go nyakega ka molao.

Dikamano tša Babeeletši ba BTCS:

Charles Allen – Mohlankedimogolophethiši

X (yeo pele e bego e le Twitter): . @Charles_BTCS ya go swana le yona

Imeile: ir @ btcs.com ka go tseba

Figment Ikgokaganye le:

Imeile: papatš[email protected]

Dikamano tša Babeeletši ba WonderFi:

Charlie Aikenhead o ile a hlokomela

Imeile: Beeletša@go makala.fi

Kanegelo ye e phatlalatšwa bjalo ka tokollo ke Chainwire ka fase ga Lenaneo la HackerNoon la Business Blogging. Ithute ka botlalo ka lenaneo mo