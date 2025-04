BTCS presenta unha asociación estratéxica con Figment e WonderFi que lideran o seu plan de protección de staker

BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS ) ("BTCS" ou a "Compañía"), líder en infraestrutura e tecnoloxía blockchain, ten o pracer de anunciar a súa asociación con Figment Inc. ("Figment"), un dos principais provedores de infraestrutura blockchain do mundo, para o lanzamento do seu Plan de protección Staker.





Esta solución está deseñada para mellorar a inclusión de transaccións e a preservación do estado, abordando un punto crítico para os comerciantes e usuarios finais que esixen unha maior certeza para as súas transaccións de alto valor e sensibles ao tempo. WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) ("WonderFi"), unha das principais empresas de activos dixitais, unirase como primeiro cliente de Figment no programa piloto.

Aspectos destacados do programa piloto e de asociación

Esta colaboración subliña o compromiso compartido de BTCS e Figment para avanzar no ecosistema blockchain abordando desafíos críticos nunha adopción máis ampla. Coa participación de WonderFi, os stakers das plataformas Bitbuy e Coinsquare, propiedade de WonderFi, serán os primeiros en gozar dos beneficios do programa. Espérase que o programa piloto entre en funcionamento na rede principal en marzo de 2025 en relación coa actualización Pectra de Ethereum.

O programa Staker Protection Plan está deseñado para ofrecer beneficios clave, incluíndo:





Proporcionar aos usuarios finais unha maior confianza en que as súas transaccións se incluirán nun bloque determinado.

Abordar as complexidades e os riscos elevados das transaccións de alto valor en operacións entre cadeas e entre centros, garantindo resultados comerciais oportunos e previsibles.

Optimización da taxa de recompensas de aposta (SRR) para os stakers a través da mellora do cumprimento e do rendemento.





Os interesados en participar nesta solución, que está deseñada para cumprir os requisitos regulamentarios aplicables e beneficiarse dun aumento do SRR, poden contactar co equipo de éxito do cliente de Figment. Os usuarios finais que buscan información sobre a execución de transaccións e as funcións melloradas poden contactar co equipo BTCS para obter máis información.





Charles Allen, CEO de BTCS, declarou: "Ao asociarnos con Figment e integrar a WonderFi como primeiro participante, estamos sentando unha base sólida para o empoderamento dos actores e o crecemento do ecosistema. Esta asociación exemplifica a nosa dedicación a ofrecer solucións que fomenten o crecemento dos ingresos e a excelencia operativa".





Lorien Gabel, CEO de Figment, engadiu: "En Figment, estamos comprometidos en impulsar a innovación na infraestrutura blockchain para mellorar o ecosistema de Ethereum e aumentar a adopción. A nosa colaboración con BTCS nesta solución innovadora demostra a nosa dedicación para abordar os desafíos críticos nas operacións de replanteo. Ao ofrecer solucións que garanten a equidade e melloran a inclusión das transaccións, fomentamos unha rede máis fiable e xusta para todos os participantes".





Dean Skurka, CEO de WonderFi, afirmou: "Participar no piloto do Plan de Protección de Staker de BTCS é unha extensión natural do noso compromiso coa innovación e o crecemento. Cremos que este programa non só mellorará as nosas operacións de validación, senón que tamén aumentará os ingresos para os nosos accionistas e, en última instancia, unha maior recompensa para os nosos clientes. Estamos entusiasmados de estar á fronte de iniciativas que teñen o potencial de redefinir as estratexias de validación".

Acerca de BTCS

BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) é unha empresa de tecnoloxía de infraestrutura blockchain con sede en EE. BTCS perfeccionou a súa experiencia nas operacións de rede Ethereum, especialmente na construción de bloques e na xestión de nodos validadores. A súa operación de construción de bloques de marca, Builder+, aproveita algoritmos avanzados para optimizar a construción de bloques para a validación na cadea, maximizando así os ingresos por taxas de gas.





BTCS tamén admite outras redes blockchain operando nodos validadores e apostando os seus activos criptográficos en múltiples redes de proba de participación, o que permite aos titulares de criptomonedas delegar activos en nós xestionados por BTCS. Ademais, a Compañía desenvolveu ChainQ, unha plataforma de análise de datos de blockchain impulsada pola intelixencia artificial, que mellora o acceso e o compromiso dos usuarios no ecosistema blockchain.





Comprometido coa innovación e a adaptabilidade, BTCS está estratexicamente posicionado para expandir as súas operacións de cadea de bloques e infraestrutura máis aló de Ethereum a medida que evoluciona o ecosistema. Os usuarios poden explorar como BTCS está a revolucionar a infraestrutura blockchain nos mercados públicos visitando www.btcs.com . Para obter máis información, os usuarios poden seguir en:





Twitter: https://x.com/NasdaqBTCS

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasdaq-btcs

Facebook: https://www.facebook.com/NasdaqBTCS

Sobre Figment

Ficción é o principal provedor de infraestruturas de participación. Figment ofrece a solución de participación completa para máis de 700 clientes institucionais e 15 millóns de dólares en activos apostados en xestores de activos, bolsas, carteiras, fundacións, custodios e bancos, para gañar recompensas cos seus activos dixitais. Para obter máis información, os usuarios poden visitar www.figment.io . A asociación con BTCS para o Plan de Protección de Staker exemplifica a dedicación de Figment á innovación no ecosistema e ao empoderamento dos stakers.

Sobre WonderFi

WonderFi é a maior plataforma de negociación de criptomonedas regulada en Canadá e líder mundial en servizos e produtos financeiros centralizados e descentralizados. Con máis de 2,2 millóns de dólares en activos baixo custodia, WonderFi está ben posicionado para atender aos participantes de criptografía a escala global con produtos comerciais, pagos e descentralizados, incluíndo blockchains e aplicacións de carteira sen custodia.





Deseñado para ofrecer aos investimentos unha exposición diversificada ao investimento no ecosistema global de activos dixitais, a Compañía ten un historial comprobado de lanzar novos produtos e obter as licenzas aplicables. Tamén é propietario de marcas líderes no mercado, incluíndo Bitbuy, Coinsquare, SmartPay e Tetra Trust.





Mentres o mundo segue avanzando na cadea, WonderFi está estratexicamente situado para capturar a cota de mercado e de carteira a través da innovación continua no espazo dos activos dixitais. Para obter máis información, os usuarios poden visitar www.wonder.fi

Declaracións prospectivas

Algunhas declaracións deste comunicado de prensa constitúen "declaracións prospectivas" no sentido das leis federais de valores, incluídas declaracións sobre o noso lanzamento previsto na rede principal e o crecemento dos ingresos. Palabras como "pode", "podería", "vai", "debería", "creer", "esperar", "anticipar", "estimar", "continuar", "predicir", "prever", "proxectar", "planificar", "intentar" ou expresións similares, ou declaracións relativas á intención, crenza ou expectativas actuais, declaracións do rei a futuro.





Aínda que a Compañía considera que estas declaracións prospectivas son razoables, non se debe confiar indebidamente en tales declaracións prospectivas, que se basean na información dispoñible na data deste lanzamento.





Estas declaracións prospectivas baséanse en suposicións e están suxeitas a varios riscos e incertezas, incluíndo, sen limitación, problemas regulamentarios, problemas inesperados co Plan de Protección de Staker e o lanzamento, así como problemas coa actualización de Pectra prevista de Ethereum, así como os riscos establecidos nos arquivos da Compañía ante a Comisión de Bolsa e Valores, incluíndo o seu Formulario 3 de decembro de 2012. presentado o 21 de marzo de 2024. Así, os resultados reais poderían ser substancialmente diferentes.





A Compañía renuncia expresamente a calquera obriga de actualizar ou alterar as declaracións, xa sexa como resultado de novas informacións, acontecementos futuros ou doutro xeito, salvo que sexa requirido pola lei.

Relacións con investidores BTCS:

Charles Allen - CEO

X (anteriormente Twitter): @Charles_BTCS

Correo electrónico: [email protected]

Contacto da figura:

Correo electrónico: [email protected]

WonderFi Relacións con Investidores:

Charlie Aikenhead

Correo electrónico: [email protected]

