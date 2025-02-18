BTCS Yashyize ahagaragara Ubufatanye Bw’ibishushanyo na WonderFi Biyobora Gahunda Yayo yo Kurinda

BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS ) (“BTCS” cyangwa “Isosiyete”), umuyobozi mu bikorwa remezo n’ikoranabuhanga byahagaritswe, yishimiye gutangaza ubufatanye bwayo na Figment Inc.





Iki gisubizo cyateguwe hagamijwe guteza imbere ibikorwa no kubungabunga leta, bikemura ikibazo gikomeye cy’abacuruzi n’abakoresha ba nyuma basaba kumenya neza ibicuruzwa byabo bifite agaciro kanini kandi byita ku gihe. WonderFi Technologies Inc.

Ubufatanye na Pilote Gahunda Yingenzi

Ubu bufatanye bushimangira BTCS na Figment bahurije hamwe mu guteza imbere urusobe rw’ibinyabuzima mu gukemura ibibazo bikomeye mu kwaguka kwinshi. Uruhare rwa WonderFi, abafatanyabikorwa kuri porogaramu ya Bitbuy ya WonderFi na Coinsquare bazaba abambere kwishimira ibyiza bya gahunda. Biteganijwe ko gahunda yicyitegererezo izajya kuri enterineti muri Werurwe 2025 bijyanye na Pectra ya Ethereum.

Gahunda yo Kurinda Staker yateguwe kugirango itange inyungu zingenzi, harimo:





Gutanga abakoresha amaherezo bafite ikizere cyinshi ko ibikorwa byabo bizashyirwa mubice runaka.

Gukemura ibibazo bigoye hamwe ningaruka ziterwa ningaruka zagaciro zicuruzwa mubikorwa byambukiranya imipaka no guhuza ibikorwa, kwemeza umusaruro wubucuruzi mugihe kandi giteganijwe.

Gutezimbere igipimo cyibihembo (SRR) kubafatanyabikorwa binyuze muburyo bunoze bwo kubahiriza no gukora.





Abafatanyabikorwa bifuza kugira uruhare muri iki gisubizo, cyateguwe kugira ngo huzuzwe ibisabwa n'amategeko kandi byungukire kuri SRR yiyongereye barashobora kuvugana nitsinda ryabakiriya ba Figment. Abakoresha ba nyuma bashaka amakuru ajyanye no gucuruza nibikorwa byongerewe imbaraga barashobora kugera kubitsinda rya BTCS kubindi bisobanuro.





Umuyobozi mukuru wa BTCS, Charles Allen, yagize ati: “Mu gufatanya na Figment no guhuza WonderFi nk'umuntu wa mbere witabiriye, tuba dushizeho urufatiro rukomeye rwo kongerera ubushobozi no kuzamura urusobe rw'ibinyabuzima. Ubu bufatanye bugaragaza ubwitange dufite mu gutanga ibisubizo biteza imbere kwinjiza amafaranga no kuba indashyikirwa mu bikorwa. ”





https://www.youtube.com/embed/k3Ct7-XR8k Q.









Lorien Gabel, umuyobozi mukuru wa Figment, yongeyeho ati: “Ku gishushanyo, twiyemeje guteza imbere udushya mu bikorwa remezo byahagaritswe hagamijwe kuzamura urusobe rw'ibinyabuzima bya Ethereum no kongera iyakirwa. Ubufatanye bwacu na BTCS kuri iki gisubizo gishya cyerekana ubwitange bwacu mugukemura ibibazo bikomeye mubikorwa byo gukora. Mugutanga ibisubizo byemeza ubutabera no kuzamura ibicuruzwa, tuba dushizeho umuyoboro wizewe kandi mwiza kubitabiriye amahugurwa bose. ”





Umuyobozi mukuru wa WonderFi, Dean Skurka, yagize ati: “Kugira uruhare mu igeragezwa rya gahunda yo kurinda umutekano wa BTCS ni uburyo busanzwe bwo kwiyemeza guhanga udushya no gutera imbere. Twizera ko iyi gahunda itazamura ibikorwa byacu byemewe gusa ahubwo izongera amafaranga yinjira kubanyamigabane bacu kandi amaherezo, ibihembo byinshi kubakiriya bacu. Twishimiye kuba ku isonga mu bikorwa bifite ubushobozi bwo gusobanura ingamba zemeza. ”

Ibyerekeye BTCS

BTCS Inc. . BTCS yazamuye ubuhanga bwayo mubikorwa bya Ethereum, cyane cyane mukubaka inyubako no gucunga neza node. Igikorwa cyacyo cyo kubaka-kubaka, Kubaka +, ikoresha algorithms igezweho kugirango itezimbere iyubakwa ryumurongo wemewe, bityo amafaranga yinjiza menshi.





BTCS kandi ishyigikira iyindi miyoboro ikumira ikoresha imiyoboro yemewe kandi igashyira umutungo wacyo mu bikoresho byinshi bifatika, bigatuma abafite crypto baha umutungo imitungo iyobowe na BTCS. Mubyongeyeho, Isosiyete yateje imbere ChainQ, urubuga rwa AI rufite imbaraga zo guhagarika amakuru yisesengura ryamakuru, rutezimbere abakoresha no kwishora mubidukikije.





Biyemeje guhanga udushya no guhuza n'imihindagurikire y'ikirere, BTCS ihagaze neza mu rwego rwo kwagura ibikorwa byayo ndetse n'ibikorwa remezo birenze Ethereum uko urusobe rw'ibinyabuzima rugenda rukura. Abakoresha barashobora gushakisha uburyo BTCS ihindura ibikorwa remezo byahagaritswe kumasoko rusange mugusura www.btcs.com . Kubindi bisobanuro, abakoresha barashobora gukurikira:





Twitter: https://x.com/NasdaqBTCS

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasdaq-btcs

Facebook: https://www.facebook.com/NasdaqBTCS

Ibyerekeye Igishushanyo

Igishushanyo ni umuyobozi wambere utanga ibikorwa remezo. Igishushanyo gitanga igisubizo cyuzuye kubakiriya barenga 700 hamwe na $ 15B mumitungo ihuriweho n'abashinzwe umutungo, kuvunja, ikotomoni, fondasiyo, abashinzwe umutekano, na banki, kugirango babone ibihembo kumitungo yabo ya digitale. Kubindi bisobanuro, abakoresha barashobora gusura www.figment.io . Gufatanya na BTCS kuri Gahunda yo Kurinda Staker byerekana ubwitange bwa Figment mu guhanga udushya muri ecosystem no guha imbaraga abafatanyabikorwa.

Kubijyanye na WonderFi

WonderFi ni urubuga runini rugenzurwa na crypto muri Canada hamwe numuyobozi wisi yose muri serivise yimari yibicuruzwa byegeranye kandi byegerejwe abaturage. Hamwe n’amadolari arenga $ 2.2B mu mutungo ufunzwe, WonderFi ihagaze neza ku bitabiriye serivisi za crypto ku rwego rw’isi yose hamwe n’ubucuruzi, ubwishyu, n’ibicuruzwa byegerejwe abaturage, harimo intego zishingiye ku ntego hamwe n’ibisabwa mu gikapo.





Yagenewe guha abashoramari uburyo butandukanye bwo gushora imari hirya no hino ku isi urusobe rw'ibinyabuzima ku isi, Isosiyete ifite amateka agaragaza ko yatangije ibicuruzwa bishya no kubona impushya zikoreshwa. Ni nyiri kandi ibicuruzwa byamamaye ku isoko, harimo Bitbuy, Coinsquare, SmartPay na Tetra Trust.





Mugihe isi ikomeje kugenda ikurikirana, WonderFi yashyizwe mubikorwa kugirango ifate isoko ndetse nigikapu hifashishijwe udushya dukomeje mumitungo ya digitale. Kubindi bisobanuro, abakoresha barashobora gusura www.igitangaza.fi

Imbere-Reba Itangazo

Amagambo amwe n'amwe muri iri tangazo agizwe n '“amagambo areba imbere” mu bisobanuro by'amategeko agenga imigabane ya Leta, harimo n'amagambo ajyanye no gutangiza gahunda yacu ku rubuga rwa interineti no kuzamuka kwinjiza. Amagambo nka “may,” “imbaraga,” “ubushake,” “agomba,” “kwizera,” “gutegereza,” “gutegereza,” “kugereranya,” “komeza,” “guhanura,” “guhanura,” “umushinga,” “gahunda,” “umugambi” cyangwa imvugo isa, cyangwa amagambo yerekeye intego, imyizerere, cyangwa ibiteganijwe muri iki gihe, ni amagambo ategereje imbere.





Mugihe Isosiyete yizera ko aya magambo areba imbere afite ishingiro, kwishingikiriza bidakwiye ntigomba gushyirwa kumagambo ayo ari yo yose areba imbere, ashingiye kumakuru dushobora kubona kumunsi yatangarijwe.





Aya magambo areba imbere ashingiye ku bitekerezo kandi ashobora guhura n'ingaruka zitandukanye ndetse n’ikibazo kidashidikanywaho, harimo nta mbogamizi zishingiye ku mabwiriza agenga imipaka, ibibazo bitunguranye na gahunda yo kurinda ba Staker no gutangiza kimwe n’ibibazo bijyanye na Ethereum iteganijwe kuvugururwa rya Pectra, ndetse n’ingaruka zigaragara muri dosiye z’isosiyete hamwe na komisiyo ishinzwe kugurizanya no kugurizanya harimo ifishi ya 10-K y'umwaka urangiye ku ya 31 Ukuboza 2023, bikaba byaratanzwe ku ya 21 Werurwe.





Isosiyete iramagana byimazeyo inshingano zose zo kuvugurura cyangwa guhindura imvugo, haba nkibisubizo byamakuru mashya, ibizaza, cyangwa ukundi, keretse nkuko amategeko abiteganya.

Umubano w'abashoramari BTCS:

Charles Allen - Umuyobozi mukuru

X (ahahoze ari Twitter): @Charles_BTCS

Imeri: [email protected]

Twandikire Igishushanyo:

Imeri: [email protected]

Umubano w'abashoramari WonderFi:

Charlie Aikenhead

Imeri: [email protected]

Iyi nkuru yatanzwe nkisohoka na Chainwire muri Gahunda ya Business ya Blog ya HackerNoon. Wige byinshi kuri gahunda hano







