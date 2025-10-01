Aura ຂອງ Mac ຂອງ Invincibility Fades ໃນຂະນະທີ່ AI Anxiety ເຮັດໃຫ້ root, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ found

by Moonlock Team ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ປະເພດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2025, MacPaw, ການຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພ cyber ຂອງ MacPaw, ພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພບໍ່ພຽງແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພຂອງ macOS, ແຕ່ຍັງຄົ້ນຄວ້າຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ໃຊ້ກ່ຽວກັບມັນ. 1000 ຜູ້ໃຊ້ Mac ໃນອາເມລິກາເພື່ອຮູ້ສຶກຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼັງຈາກການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຫມາະສົມ The myth of the malware-free Mac is crumbling, but in its place, new anxieties are taking root, around artificial intelligence. ດາວໂຫລດ Moonlock we surveyed ການຄົ້ນຄວ້າຈາກ 2023 ດາວໂຫລດ Moonlock ການທົບທວນຄືນ ການຄົ້ນຄວ້າຈາກ 2023 The Myth ຂອງ Mac Untouchable ແມ່ນ Fading ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຽງແຕ່ 15% ຂອງຜູ້ໃຊ້ Mac ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າລະບົບການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ immune ກັບຄອມພິວເຕີ malware. ນີ້ແມ່ນການຕັດສິນໃຈຈາກ 2023, ໃນເວລາທີ່ຫຼາຍກ່ວາສອງ (28%) ມີຄວາມຮູ້ສຶກນີ້. ຄວາມຮູ້ສຶກເພີ່ມເຕີມນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກ; ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປະສົບການ. 66% ຂອງຜູ້ໃຊ້ Mac ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມປອດໄພ proactive ແມ່ນເພີ່ມເຕີມ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍກ່ວາ نصف ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ (46%) ເວົ້າວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການການປອດໄພເພີ່ມເຕີມ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ macOS ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການຄົ້ນຄວ້າໃນ Moonlock Lab ຂອງພວກເຮົາຍັງມີສິ່ງບາງຢ່າງ. \n \n ໃນປີ 2024, ການຢັ້ງຢືນ malware ໃນ Macs ທີ່ຖືກປິ່ນປົວໂດຍ Moonlock Engine ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% compared ກັບ 2023. ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນເພີ່ມເຕີມໄດ້ປະສົບການ malware ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງ Mac ຂອງພວກເຂົາອາດຈະຖືກປິ່ນປົວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ hackers ໄດ້ປິ່ນປົວກັບການປິ່ນປົວ malware ຫຼາຍກວ້າງຂວາງ, ການປິ່ນປົວ adware ແລະ PUAs ເປັນອຸປະກອນຂະຫນາດນ້ອຍ. ໃນປີ 2024, ການຢັ້ງຢືນ malware ໃນ Macs ທີ່ຖືກປິ່ນປົວໂດຍ Moonlock Engine ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% compared ກັບ 2023. ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນເພີ່ມເຕີມໄດ້ປະສົບການ malware ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງ Mac ຂອງພວກເຂົາອາດຈະຖືກປິ່ນປົວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ hackers ໄດ້ປິ່ນປົວກັບການປິ່ນປົວ malware ຫຼາຍກວ້າງຂວາງ, ການປິ່ນປົວ adware ແລະ PUAs ເປັນອຸປະກອນຂະຫນາດນ້ອຍ. — Mykhailo Pazyniuk, ວິສະວະກອນການຄົ້ນຄວ້າ Malware ໃນ Moonlock Lab ຂອງ MacPaw ການປ່ຽນແປງຈາກ adware ປະຫວັດສາດເພື່ອ infostealers ປະຫວັດສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ຄວາມປອດໄພແມ່ນບໍ່ມີພຽງແຕ່ຄວາມປອດໄພ; ມັນເປັນອຸດສາຫະກໍາແລະປອດໄພ. AI ເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມຂອງ New Wave of Concern ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເສຍຄ່າ, ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບໃຫມ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ: ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ. ການເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໄວ້ວາງໃຈຂອງການກໍ່ສ້າງ AI ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, ແຕ່ມັນຍັງຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບ. 72% ຂອງຜູ້ໃຊ້ Mac ມີຄວາມສົນໃຈວ່າ AI ຈະ accelerate ການພັດທະນາຂອງຄວາມປອດໄພ cyber. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ.

AI accelerates the cat-and-mouse game we're in. actors malicious use it to boost the performance of their social engineering attacks and scale them more quickly. ໃນປັດຈຸບັນ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການທົດສອບ, ແລະ blocking threats ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ AI. — Kseniia Yamburh, ວິສະວະກອນການຄົ້ນຄວ້າ Malware ໃນ Moonlock Lab ຂອງ MacPaw ການຄົ້ນຄວ້າ Moonlock Lab ໄດ້ຊອກຫາຕົວຢ່າງໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງ AI ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຈຸດຄົ້ນຄວ້າທີ່ແທ້ຈິງ, ລວມທັງ macOS stealer ການນໍາໃຊ້ ChatGPT ແລະ ການນໍາໃຊ້ OpenAI API ສໍາລັບການຜະລິດອຸປະກອນ phishing ທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ. ສ້າງໂດຍ non-coder malware designed ສ້າງໂດຍ non-coder ການອອກແບບ malware ຄວາມປອດໄພທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ຄວນຈະຕອບສະຫນັບສະຫນູນໄດ້ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂ Infostealers ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນ Macs, ແລະວິທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ປິ່ນປົວ password ຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດກວດສອບວ່າການປິ່ນປົວຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຫຼັງຈາກການກວດສອບບັນຊີທັງຫມົດ. — Kseniia Yamburh, ວິສະວະກອນການຄົ້ນຄວ້າ Malware ໃນ Moonlock Lab ຂອງ MacPaw ວິທີການທີ່ສໍາຄັນ ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ອອນ ໄລ ນ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. ມັນເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ. ແລະໃນໄລຍະເວລາທີ່ AI ໄດ້ປ່ຽນແປງເກມຢ່າງວ່ອງໄວ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະຊອກຫາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຂ້າງຂວາງ. Fort may have been a myth, but a secure Mac is not. It just requires a combination of the right tools and, more importantly, the right knowledge.