La aura de la invencibilidad de Mac se desvanece a medida que la ansiedad de la IA se enraiza, nueva encuesta encuentra

by Moonlock Team Durante años, una creencia común flotaba alrededor del mundo de la tecnología: los Macs son inherentemente seguros.Esta idea de una fortaleza digital, inmune al malware que plagó a otros sistemas, ofreció una sensación de seguridad a muchos usuarios.Pero el paisaje digital está en constante movimiento, y las percepciones están empezando a cambiar.La era de sentirse intocable está llegando a su fin. en MacPaw, la división de ciberseguridad de MacPaw, ha estado rastreando no solo las amenazas dirigidas a macOS, sino también cómo los usuarios se sienten acerca de ellos. 1.000 usuarios de Mac en los EE.UU. para comprender sus opiniones actuales sobre la seguridad, siguiendo un estudio similar Los hallazgos revelan un cambio significativo en la mentalidad.El mito del Mac libre de malware se está desmoronando, pero en su lugar, nuevas preocupaciones están tomando raíces, particularmente en torno a la inteligencia artificial. Nuestra encuesta encontró que sólo el 15% de los usuarios de Mac todavía creen que su sistema operativo es inmune a software malicioso. Esta creciente conciencia no es sólo un sentimiento, sino que está enraizada en la experiencia.Un sorprendente 66% de los usuarios de Mac informaron que se enfrentaron a al menos una amenaza cibernética en el último año.A medida que estos encuentros se vuelven más comunes, la necesidad de seguridad proactiva se vuelve más clara.Casi la mitad de los encuestados (46%) ahora dicen que necesitan software de seguridad adicional porque sienten que macOS no es lo suficientemente seguro por sí solo. Los investigadores de nuestro laboratorio Moonlock tienen algunas ideas.

En 2024, las detecciones de malware en Macs protegidos por Moonlock Engine aumentaron un 20% en comparación con 2023.A medida que más personas experimentan malware de primera mano, su percepción de la seguridad de Mac puede haberse agotado.También estamos viendo a los hackers pasar a malware más dirigido y sofisticado, dejando adware y PUAs como pequeñas herramientas.

Mykhailo Pazyniuk, ingeniero de investigación de malware en el laboratorio Moonlock de MacPaw Mykhailo Pazyniuk, ingeniero de investigación de malware en el laboratorio Moonlock de MacPaw Esta evolución de adware molesto a infostealers financieramente devastadores deja una impresión mucho más fuerte. la amenaza ya no es sólo molesto; es industrializado y peligroso. AI desencadena una nueva ola de preocupación A medida que desaparece una creencia, ha surgido una nueva preocupación: la inteligencia artificial.El rápido crecimiento de la IA generativa ha capturado la imaginación del público, pero también ha alimentado un temor significativo.Un 72% de los usuarios de Mac se preocupa de que la IA acelerará el desarrollo de amenazas cibernéticas avanzadas. Si bien muchos están integrando la IA en su vida diaria, más de la mitad de los usuarios que encuestamos sienten que carecen de control sobre los datos que comparten con las herramientas de IA. Esto crea una paradoja difícil.Sólo el 34% cree que las herramientas de seguridad alimentadas por IA pueden hacer que se sientan más protegidos, lo que sugiere que para muchos, la IA se siente actualmente más como una amenaza que como una solución.

Los actores maliciosos lo usan para aumentar el rendimiento de sus ataques de ingeniería social y escalarlos más rápidamente. Por otro lado, los equipos de seguridad se están acelerando en la detección, el análisis y el bloqueo de amenazas con la ayuda de la IA también.

Kseniia Yamburh, ingeniera de investigación de malware en el laboratorio Moonlock de MacPaw Kseniia Yamburh, ingeniera de investigación de malware en el laboratorio Moonlock de MacPaw Moonlock Lab ya ha identificado ejemplos del mundo real de la IA que se utiliza para fines maliciosos, incluido un ladrón de macOS. Uso de ChatGPT y utilizar la API OpenAI para generar contenido de phishing personalizado. Creado por un no codificador Malware diseñado Creado por un no codificador Malware diseñado Los peligros percibidos no siempre coinciden con la realidad Nuestra encuesta también descubrió una curiosa desconectividad entre lo que los usuarios temen más y las amenazas que son más propensos a encontrar. el robo de identidad, por ejemplo, es una preocupación principal para el 72% de los usuarios, pero sólo el 16% lo ha experimentado personalmente. El malware, sin embargo, cuenta una historia diferente.Aunque ha afectado directamente a casi uno de cada tres usuarios de Mac (31%), ni siquiera se encuentra entre sus cinco principales preocupaciones.Esto sugiere que mientras los usuarios son más conscientes del malware, todavía pueden subestimar el riesgo personal y el daño potencial que puede causar. Esta brecha es más visible en los hábitos de los usuarios. Mientras que la conciencia es alta, los comportamientos de riesgo persisten. 64% de los encuestados creen que el software adecuado solo puede ofrecer una protección completa. Esta dependencia excesiva de la tecnología como una bala de plata es peligrosa, especialmente cuando se combina con prácticas de seguridad laxas. Nuestra encuesta encontró que el 48% de los usuarios reutiliza contraseñas en múltiples cuentas, y el 59% las guarda directamente en sus navegadores web, creando un objetivo principal para los atacantes.

Los infostealers están creciendo en los Macs, y la forma en que las personas manejan sus contraseñas puede determinar si el daño permanece menor o termina en una toma total de cuenta.

Kseniia Yamburh, ingeniera de investigación de malware en el laboratorio Moonlock de MacPaw

¿Por qué esto importa El cambio en la percepción entre los usuarios de Mac es un paso crucial hacia adelante. Reconocer que ningún sistema es invencible es la primera línea de defensa. Sin embargo, la conciencia por sí sola no es suficiente. Los hallazgos de la encuesta de seguridad de Moonlock Mac 2025 resaltan que el siguiente paso es cerrar la brecha entre la percepción y la acción. Significa ir más allá de una dependencia excesiva en el software y construir hábitos de seguridad más fuertes y más consistentes, especialmente en torno a la gestión de contraseñas. Y en una época en la que la IA está cambiando rápidamente el juego, permanecer informado y buscar orientación confiable es más importante que nunca.La fortaleza puede haber sido un mito, pero un Mac seguro no lo es.