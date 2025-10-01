Aura of Invincibility ของ Mac ผ่อนคลายขณะที่ความวิตกกังวล AI เอารากค้นพบการสํารวจใหม่

by Moonlock Team เป็นเวลาหลายปีที่ความเชื่อที่พบบ่อยอยู่ทั่วโลกด้านเทคนิค: Macs มีความปลอดภัยตามธรรมชาติ ความคิดนี้ของกองทัพดิจิตอลภูมิคุ้มกันต่อมัลแวร์ที่ติดเชื้อกับระบบอื่น ๆ ให้ความรู้สึกของความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จํานวนมาก แต่ภูมิทัศน์ดิจิตอลกําลังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนยุคของความรู้สึกไม่พึงประสงค์กําลังปิด ใน เราได้ติดตามไม่เพียง แต่ภัยคุกคามที่มุ่งเน้น macOS แต่ยังความรู้สึกของผู้ใช้เกี่ยวกับพวกเขา ในเดือนมิถุนายน 2025 1,000 ผู้ใช้ Mac ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าใจมุมมองปัจจุบันของพวกเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่คล้ายกัน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในทัศนคติ Myth of the malware-free Mac is crumbling, but in its place, new anxieties are taking root, around artificial intelligence. โมนล็อก we surveyed การศึกษาจาก 2023 โมนล็อก เราสํารวจ การศึกษาจาก 2023 ปริศนาของ Mac ที่ไม่สามารถสัมผัสจะหายไป ความคิดว่า Macs ไม่ได้รับมัลแวร์จะสูญเสียการจับกุม การสํารวจของเราพบว่าเพียง 15% ของผู้ใช้ Mac ยังคงเชื่อว่าระบบปฏิบัติการของพวกเขาเป็นภูมิคุ้มกันต่อมัลแวร์ นี่คือการลดลงอย่างมากจากปี 2023 เมื่อเกือบสองเท่า (28%) มีความเชื่อว่า ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น แต่ก็รากฐานมาจากประสบการณ์ 66% ของผู้ใช้ Mac รายงานว่าพวกเขากําลังเผชิญกับภัยคุกคามไซเบอร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา เมื่อการเผชิญกับภัยคุกคามเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นความจําเป็นในการรักษาความปลอดภัยในเชิงบวกจะชัดเจนขึ้น เกือบครึ่งหนึ่ง (46%) กล่าวว่าพวกเขามีความต้องการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพราะพวกเขารู้ว่า macOS ไม่ปลอดภัยเพียงพอด้วยตัวเอง สิ่งที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงนี้? นักวิจัยในห้องปฏิบัติการ Moonlock ของเรามีแนวคิดบางอย่าง \n \n ในปี 2024 การตรวจจับมัลแวร์บน Mac ที่ได้รับการป้องกันด้วย Moonlock Engine เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2023 เนื่องจากผู้คนพบมัลแวร์จากมือแรกการรับรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Mac อาจมีปัญหา นอกจากนี้เรายังเห็นว่าแฮกเกอร์ย้ายไปสู่มัลแวร์ที่เป้าหมายและซับซ้อนมากขึ้นทําให้ adware และ PUAs เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก พวกเขาสร้างผู้ขโมย macOS ใหม่และ backdoors แทนที่จะขจัดเหยื่อจากรหัสผ่านและใบรับรองทั้งหมด ในปี 2024 การตรวจจับมัลแวร์บน Mac ที่ได้รับการป้องกันด้วย Moonlock Engine เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2023 เนื่องจากผู้คนพบมัลแวร์จากมือแรกการรับรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Mac อาจมีปัญหา นอกจากนี้เรายังเห็นว่าแฮกเกอร์ย้ายไปสู่มัลแวร์ที่เป้าหมายและซับซ้อนมากขึ้นทําให้ adware และ PUAs เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก พวกเขาสร้างผู้ขโมย macOS ใหม่และ backdoors แทนที่จะขจัดเหยื่อจากรหัสผ่านและใบรับรองทั้งหมด — Mykhailo Pazyniuk, วิศวกรวิจัยมัลแวร์ในห้องปฏิบัติการ Moonlock ของ MacPaw การพัฒนานี้จาก adware สกปรก ไปยัง infostealers การทําลายทางการเงินปล่อยให้ความประทับใจที่แข็งแกร่งมากขึ้น ความเสี่ยงไม่เพียง แต่น่าเบื่ออีกต่อไป มันเป็นอุตสาหกรรมและอันตราย AI กระตุ้นคลื่นใหม่ของความกังวล ในขณะที่ความเชื่อหนึ่งหายไปความกังวลใหม่ได้ปรากฏขึ้นเพื่อแทนที่: วิศวกรรมอัจฉริยะ การเติบโตอย่างรวดเร็วของอัจฉริยะอัจฉริยะที่สร้างขึ้นได้จับภาพความคิดของประชาชน แต่ก็ยังกระตุ้นความกลัวอย่างมีนัยสําคัญ 72% ของผู้ใช้ Mac มีความกังวลว่า AI จะเร่งการพัฒนาของภัยคุกคามไซเบอร์ขั้นสูง มีความรู้สึกไม่สบายที่ชัดเจน ในขณะที่หลายคนกําลังรวม AI ในชีวิตประจําวันของพวกเขากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ที่เราสํารวจรู้สึกว่าพวกเขาขาดการควบคุมข้อมูลที่พวกเขาแบ่งปันด้วยเครื่องมือ AI นี้สร้างความขัดแย้งที่ยาก เพียง 34% ที่เชื่อว่าเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทําให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสําหรับหลายคน AI ขณะนี้รู้สึกเป็นภัยคุกคามมากกว่าการแก้ปัญหา \n \n AI จะเร่งเกมแมวและเมาส์ที่เรานํามาใช้โดยผู้เล่นที่เป็นอันตรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการโจมตีทางวิศวกรรมทางสังคมของพวกเขาและขยายขนาดของพวกเขาได้เร็วขึ้น ในทางกลับกันทีมความปลอดภัยจะเร็วขึ้นในการตรวจจับการวิเคราะห์และบล็อกภัยคุกคามด้วยความช่วยเหลือของ AI เช่นกัน AI จะเร่งเกมแมวและเมาส์ที่เรานํามาใช้โดยผู้เล่นที่เป็นอันตรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการโจมตีทางวิศวกรรมทางสังคมของพวกเขาและขยายขนาดของพวกเขาได้เร็วขึ้น ในทางกลับกันทีมความปลอดภัยจะเร็วขึ้นในการตรวจจับการวิเคราะห์และบล็อกภัยคุกคามด้วยความช่วยเหลือของ AI เช่นกัน — Kseniia Yamburh, วิศวกรวิจัยมัลแวร์ในห้องปฏิบัติการ Moonlock ของ MacPaw ความกังวลเหล่านี้ไม่ได้ไม่มีเหตุผล Moonlock Lab ได้ระบุตัวอย่างในโลกจริงของ AI ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายรวมถึงผู้ขโมย macOS ใช้ ChatGPT และ เพื่อใช้ OpenAI API เพื่อสร้างเนื้อหา phishing ที่กําหนดเอง สร้างโดย Non-Coder การออกแบบมัลแวร์ สร้างโดย Non-Coder การออกแบบมัลแวร์ ความเสี่ยงที่รับรู้ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเสมอ การสํารวจของเรายังค้นพบการแยกความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างสิ่งที่ผู้ใช้กลัวมากที่สุดและภัยคุกคามที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะพบ ตัวอย่างเช่นการโจรกรรมบุคลิกภาพเป็นความกังวลสูงสุดสําหรับ 72% ของผู้ใช้ แต่เพียง 16% ได้สัมผัสกับมันเอง อย่างไรก็ตามมัลแวร์บอกเรื่องที่แตกต่างกัน ในขณะที่มันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกือบหนึ่งในสามผู้ใช้ Mac (31%) มันไม่ได้อยู่ในอันดับหนึ่งในห้าความกังวลชั้นนําของพวกเขา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าผู้ใช้จะตระหนักถึงมัลแวร์มากขึ้น แต่พวกเขายังคงอาจประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคลและอันตรายที่อาจทําให้เกิด ความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดมากที่สุดในนิสัยของผู้ใช้ ในขณะที่การรับรู้เพิ่มขึ้นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงยังคงอยู่ 64% ของผู้ตอบสนองเชื่อว่าซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเท่านั้นสามารถนําเสนอการป้องกันที่สมบูรณ์ การพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นลูกบอลเงินนี้เป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่ราบรื่น การสํารวจของเราพบว่า 48% ของผู้ใช้ใช้ใช้รหัสผ่านหลายบัญชีและ 59% บันทึกไว้โดยตรงในเบราว์เซอร์เว็บของพวกเขาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักสําหรับผู้โจมตี \n \n Infostealers มีการเติบโตใน Macs และวิธีการที่ผู้คนจัดการรหัสผ่านของพวกเขาสามารถกําหนดว่าความเสียหายยังคงเล็กน้อยหรือสิ้นสุดลงในบัญชีทั้งหมด Infostealers มีการเติบโตใน Macs และวิธีการที่ผู้คนจัดการรหัสผ่านของพวกเขาสามารถกําหนดว่าความเสียหายยังคงเล็กน้อยหรือสิ้นสุดลงในบัญชีทั้งหมด — Kseniia Yamburh, วิศวกรวิจัยมัลแวร์ในห้องปฏิบัติการ Moonlock ของ MacPaw ทําไมสิ่งนี้สําคัญ การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ในหมู่ผู้ใช้ Mac เป็นขั้นตอนที่สําคัญไปข้างหน้า การตระหนักว่าไม่มีระบบที่ไม่สามารถเอาชนะได้เป็นเส้นการป้องกันครั้งแรก อย่างไรก็ตามการรับรู้เพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ การค้นพบจาก Moonlock Mac Security Survey 2025 แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนต่อไปคือการสะสมความแตกต่างระหว่างการรับรู้และการกระทํา มันหมายความว่าการย้ายไปข้างนอกเหนือจากการพึ่งพาซอฟต์แวร์มากเกินไปและสร้างนิสัยความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและสอดคล้องมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดการรหัสผ่าน มันหมายความว่าการเข้าใจว่าภัยคุกคามเช่นมัลแวร์ไม่ได้เป็นปัญหาที่ห่างไกล แต่เป็นความเสี่ยงทันทีที่มีผลกระทบจริง และในยุคที่ AI เปลี่ยนเกมอย่างรวดเร็วการให้ข้อมูลและหาคําแนะนําที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสําคัญกว่าที่เคย Fort อาจเป็นตํานาน แต่ Mac ที่ปลอดภัยไม่จําเป็นต้องรวมเครื่องมือที่เหมาะสมและสิ่งสําคัญกว่านั้นความรู้ที่เหมาะสม