Macの無敵性のオーラは、AIの不安が根を引くにつれて消える、新しい調査結果

by Moonlock Team 何年もの間、テクノロジーの世界で共通の信念が浮かんでいました: Mac は本質的に安全です。このデジタル要塞のアイデアは、他のシステムを苦しめたマルウェアに免疫し、多くのユーザーにセキュリティの感覚を提供しました。 AT MacPawのサイバーセキュリティ部門では、macOSをターゲットとする脅威だけでなく、ユーザーがそれらについてどのように感じているかを追跡しています。 米国における1000人のMacユーザーが、セキュリティに関する現在の見解を理解し、同様の調査に従う。 マルウェアフリーのMacの神話は崩壊しているが、その代わりに、新しい不安が根付いている、特に人工知能をめぐる。 ムーンロック わたしたち調査 2023年の研究 ムーンロック わたしたち調査 2023年の研究 タイトル: The Myth of the Untouchable Mac Is Fading マックがマルウェアを受け取らないという考えは、そのハンドルを失っている。私たちの調査では、Macユーザーの15%だけがまだ彼らのオペレーティングシステムが悪意のあるソフトウェアに対して免疫的であると信じていることがわかりました。 この意識の増加は単なる感情ではなく、経験に根ざしています。Macユーザーの驚くべき66%が、過去1年間で少なくとも1つのサイバー脅威に直面していると報告しました。 Moonlock Labの研究者はいくつかのアイデアを持っています。 \n \n 2024年には、Moonlock Engineによって保護されたMacのマルウェアの検出は2023年と比較して20%増加しました。より多くの人々がマルウェアを初めて体験したため、Macのセキュリティに対する彼らの認識が悪化している可能性があります。私たちはまた、ハッカーがよりターゲット化され、高度なマルウェアに移行し、アドウェアとPUAを小さなツールとして残しています。 2024年には、Moonlock Engineによって保護されたMacのマルウェアの検出は2023年と比較して20%増加しました。より多くの人々がマルウェアを初めて体験したため、Macのセキュリティに対する彼らの認識が悪化している可能性があります。私たちはまた、ハッカーがよりターゲット化され、高度なマルウェアに移行し、アドウェアとPUAを小さなツールとして残しています。 Mykhailo Pazyniuk、MacPawのMoonlock Labのマルウェア研究エンジニア 経済的に破壊的なインフォステイラーへの不快なアドウェアからのこの進化は、より強力な印象を残します。 AIは新たな懸念の波を引き起こす 信念が衰えると、新たな懸念が現れ、人工知能が急速に普及し、一般の人々の想像力を魅了しましたが、大きな恐れも引き起こしました。 多くの人がAIを日常生活に統合している一方で、私たちが調査したユーザーの半数以上は、AIツールで共有するデータに対するコントロールが欠けていると感じています。 \n \n AIは、私たちがプレイしている猫とマウスのゲームを加速させます。悪意のある俳優は、それをソーシャルエンジニアリング攻撃のパフォーマンスを向上させ、それらをより速くスケールするために使用しています。 AIは、私たちがプレイしている猫とマウスのゲームを加速させます。悪意のある俳優は、それをソーシャルエンジニアリング攻撃のパフォーマンスを向上させ、それらをより速くスケールするために使用しています。 — Kseniia Yamburh、MacPawのMoonlock Labのマルウェア研究エンジニア これらの懸念は根拠のないものではありません。Moonlock Labはすでに、macOS 泥棒を含む悪意のある目的で使用されているAIの実世界の例を特定しています。 ChatGPTを使用して、そして OpenAI API を使用して、パーソナライズされたフィッシングコンテンツを生成します。 非コードによって作成された マルウェア設計 非コードによって作成された マルウェア設計 Perceived Dangers Don't Always Match Reality(感知された危険は常に現実と一致しない) 私たちの調査はまた、ユーザーが最も恐れていることと、最も直面する可能性のある脅威との間の興味深い切断を明らかにしました。 しかし、マルウェアは異なるストーリーを語っているが、Macユーザーの3人に1人(31%)に直接影響を及ぼしているが、5つの懸念事項のうちの1つにランクされていない。 このギャップはユーザーの習慣において最も顕著であるが、リスクのある行動は依然として存在する。回答者の64%は、適切なソフトウェアだけが完全な保護を提供できると考えている。この銀弾としてのテクノロジーへの過剰な依存は、特に安全性の低い慣行と組み合わせて危険である。当社の調査では、ユーザーの48%が複数のアカウントでパスワードを再利用し、59%がこれらのパスワードをウェブブラウザに直接保存し、攻撃者の第一のターゲットとなっている。 \n \n InfostealersはMacで成長しており、ユーザーがパスワードをどのように扱っているかは、損害が小さいか、またはアカウントの完全な買収に終わるかを決定することができます。 InfostealersはMacで成長しており、ユーザーがパスワードをどのように扱っているかは、損害が小さいか、またはアカウントの完全な買収に終わるかを決定することができます。 — Kseniia Yamburh、MacPawのMoonlock Labのマルウェア研究エンジニア なぜこれが重要なのか Mac ユーザーの認識の変化は重要な一歩です. システムが無敵であることを認識することは防御の第一線です. しかし、意識だけでは不十分です. Moonlock Mac Security Survey 2025 の結果は、次のステップが認識と行動の間のギャップを縮めることであることを強調しています. それは、ソフトウェアへの過剰な依存を超え、特にパスワード管理をめぐるより強力で一貫したセキュリティ習慣を構築することを意味します。 そして、AIがゲームを急速に変えていく時代では、情報を入手し、信頼できるガイドラインを求めることは、これまで以上に重要です。