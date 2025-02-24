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ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ໄດ້ຮັບຮາງວັນ: ຊະນະຫູຟັງ Sony ຫຼື iPad ສໍາລັບການຊ່ວຍສ້າງຮູບຮ່າງຂອງ HackerNoon ໃນອະນາຄົດ

ໂດຍ HackerNoon3m2025/02/24
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

HackerNoon ຕ້ອງການຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງເວທີ! ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ (ແລະແອັບຯມືຖືຫນຶ່ງຖ້າທ່ານໃຊ້ app) ເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການແລະຄວາມມັກຂອງທ່ານ. ມັນຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ຮອດຫ້ານາທີ. ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດໃນສິນຄ້າຂອງ HackerNoon, ແລະທ່ານຈະຖືກຈັບສະຫລາກສໍາລັບການເພີ່ມເລື່ອງ, ການແປ, ແລະ Nvidia GPU (ສໍາລັບຄໍາຄິດເຫັນທີ່ຄິດທີ່ສຸດ). ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຊ່ວຍສ້າງອະນາຄົດຂອງ HackerNoon—ເຮັດແບບສຳຫຼວດດຽວນີ້ແລະເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງເຈົ້າໄດ້ຍິນ!
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ສະບາຍດີ, ຊຸມຊົນ HackerNoon ທີ່ດີເລີດ! 👋


ພວກເຮົາຢູ່ໃນພາລະກິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ HackerNoon ດີທີ່ສຸດທີ່ມັນສາມາດເຮັດໄດ້, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບແບບສຳຫຼວດທົ່ວໂລກຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈປະສົບການຂອງທ່ານກັບ HackerNoon ໄດ້ດີຂຶ້ນ—ສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ, ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ, ແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງ.


ມັນໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າຫ້ານາທີເພື່ອເຮັດສຳເລັດ , ແລະຄຳຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າມີຄ່າຫຼາຍໃນການຊ່ວຍພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເວທີນີ້ດີຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ອ່ານ ແລະນັກຂຽນຄືກັນ.


ການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາ


ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກຮູ້:

  1. ການນໍາໃຊ້ & ການຕັ້ງຄ່າ: ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ HackerNoon ເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ? ທ່ານມັກເວທີໃດ (ເວັບ ຫຼືມືຖື)? ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແອັບຯມືຖື, ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍິນວ່າເປັນຫຍັງ.
  2. ຄວາມມັກຂອງເນື້ອຫາ: ໝວດໝູ່/ຫົວຂໍ້ໃດທີ່ເຈົ້າກຳລັງອ່ານຢູ່? ເຈົ້າຢາກເບິ່ງອັນໃດເພີ່ມເຕີມ? ມີພື້ນທີ່ໃດແດ່ທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາເປັນຕົວແທນບໍ່?
  3. ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້: ເຈົ້າຈະໃຫ້ຄະແນນປະສົບການໂດຍລວມຂອງເຈົ້າແນວໃດ? ການນໍາທາງເວັບໄຊທ໌ແມ່ນງ່າຍບໍ? ເຈົ້າພົບບັນຫາໃດບໍ?
  4. ປະສົບການການຂຽນ: ຖ້າທ່ານໄດ້ເຜີຍແຜ່ກັບພວກເຮົາ, ຂະບວນການເປັນແນວໃດ? ເຈົ້າສົນໃຈຄຸນສົມບັດພຣີມຽມເພື່ອຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງເຈົ້າບໍ່?


ເອົາ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​!


ຜູ້ໃຊ້ແອັບຯມືຖື, ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າຄືກັນ! 📱

ທ່ານກຳລັງໃຊ້ແອັບ HackerNoon ບໍ? ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ! ນອກເໜືອໄປຈາກການສໍາຫຼວດຫຼັກຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃນແອັບຯພິເສດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ມືຖືເທົ່ານັ້ນ. ຄໍາຕິຊົມຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈປະສົບການຂອງທ່ານດີຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ແອັບຯດີຂຶ້ນ.


ທ່ານສາມາດຊອກຫາແບບສຳຫຼວດນີ້ໄດ້ໃນ ໜ້າຈໍຫຼັກ ຂອງ HackerNoon ແລະໃນ ໜ້າເລື່ອງ ແລະໜ້າໂປຣໄຟລ໌ທັງໝົດ ພາຍໃນແອັບ.



ຍັງບໍ່ມີແອັບຯຂອງພວກເຮົາບໍ? ດາວ​ນ​໌​ໂຫລດ​ມັນ ​ທີ່​ນີ້ ​.


ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນນັ້ນສໍາລັບທ່ານ? 🎁

ໃນຖານະເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຂອບໃຈຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ, ພວກເຮົາກໍາລັງໃຫ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດສະເພາະສໍາລັບທ່ານທັງຫມົດ HackerNoon merch. ລະ​ຫັດ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​. ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດ.


ໂດຍການຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງ, ທ່ານຈະຖືກເຂົ້າຊິງລາງວັນຂອງພວກເຮົາໂດຍອັດຕະໂນມັດສໍາລັບ:


ພວກເຮົາກຳລັງມອບລາງວັນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບ ຜູ້ໂຊກດີ 20 ຄົນ —ຜູ້ຊະນະ ແຕ່ ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບ Story Boost ຫຼື Story Translation ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​, ນີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້​ແກ້​ຕົວ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ພິມ — ໃຊ້​ແມ່​ແບບ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ສິ້ນ​ສຸດ​!


ແລະສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ມີຄວາມຄິດທີ່ສຸດ? 🎖️


ລາງວັນໃຫຍ່ແມ່ນ:

🏆 iPad 10th Gen, 64GB
🏆 Sony WH-1000XM5 Headphones\🏆 Official HackerNoon Hoodie & Cap \ ລາງວັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກມອບໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ - ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາເຮັດສໍາເລັດ ທັງສອງ ** app ແລະການສໍາຫຼວດທົ່ວໂລກ.


ເອົາ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​!


🗓️ ຜູ້ໂຊກດີຈະຖືກປະກາດໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025, ສະນັ້ນຈົ່ງຕິດຕາມ!


ທຸກໆການຕອບສະ ໜອງ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າດີຂຶ້ນແລະຮັບປະກັນວ່າ HackerNoon ສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ເປັນເວທີທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າລໍຖ້າຫຍັງ? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ, ຊ່ວຍສ້າງອະນາຄົດຂອງ HackerNoon, ແລະຊະນະໃຫຍ່!


ຂອບໃຈສຳລັບການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເດີນທາງທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອນີ້. ມີຄວາມສຸກການສໍາຫຼວດ, ແຮກເກີ! 🚀

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