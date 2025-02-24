ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ໄດ້ຮັບຮາງວັນ: ຊະນະຫູຟັງ Sony ຫຼື iPad ສໍາລັບການຊ່ວຍສ້າງຮູບຮ່າງຂອງ HackerNoon ໃນອະນາຄົດ

ສະບາຍດີ, ຊຸມຊົນ HackerNoon ທີ່ດີເລີດ! 👋
ພວກເຮົາຢູ່ໃນພາລະກິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ HackerNoon ດີທີ່ສຸດທີ່ມັນສາມາດເຮັດໄດ້, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບແບບສຳຫຼວດທົ່ວໂລກຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈປະສົບການຂອງທ່ານກັບ HackerNoon ໄດ້ດີຂຶ້ນ—ສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ, ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ, ແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງ.
ມັນໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າຫ້ານາທີເພື່ອເຮັດສຳເລັດ , ແລະຄຳຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າມີຄ່າຫຼາຍໃນການຊ່ວຍພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເວທີນີ້ດີຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ອ່ານ ແລະນັກຂຽນຄືກັນ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກຮູ້:
- ການນໍາໃຊ້ & ການຕັ້ງຄ່າ: ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ HackerNoon ເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ? ທ່ານມັກເວທີໃດ (ເວັບ ຫຼືມືຖື)? ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແອັບຯມືຖື, ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍິນວ່າເປັນຫຍັງ.
- ຄວາມມັກຂອງເນື້ອຫາ: ໝວດໝູ່/ຫົວຂໍ້ໃດທີ່ເຈົ້າກຳລັງອ່ານຢູ່? ເຈົ້າຢາກເບິ່ງອັນໃດເພີ່ມເຕີມ? ມີພື້ນທີ່ໃດແດ່ທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາເປັນຕົວແທນບໍ່?
- ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້: ເຈົ້າຈະໃຫ້ຄະແນນປະສົບການໂດຍລວມຂອງເຈົ້າແນວໃດ? ການນໍາທາງເວັບໄຊທ໌ແມ່ນງ່າຍບໍ? ເຈົ້າພົບບັນຫາໃດບໍ?
- ປະສົບການການຂຽນ: ຖ້າທ່ານໄດ້ເຜີຍແຜ່ກັບພວກເຮົາ, ຂະບວນການເປັນແນວໃດ? ເຈົ້າສົນໃຈຄຸນສົມບັດພຣີມຽມເພື່ອຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງເລື່ອງລາວຂອງເຈົ້າບໍ່?
ຜູ້ໃຊ້ແອັບຯມືຖື, ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າຄືກັນ! 📱
ທ່ານກຳລັງໃຊ້ແອັບ HackerNoon ບໍ? ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ! ນອກເໜືອໄປຈາກການສໍາຫຼວດຫຼັກຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃນແອັບຯພິເສດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ມືຖືເທົ່ານັ້ນ. ຄໍາຕິຊົມຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈປະສົບການຂອງທ່ານດີຂຶ້ນແລະເຮັດໃຫ້ແອັບຯດີຂຶ້ນ.
ທ່ານສາມາດຊອກຫາແບບສຳຫຼວດນີ້ໄດ້ໃນ ໜ້າຈໍຫຼັກ ຂອງ HackerNoon ແລະໃນ ໜ້າເລື່ອງ ແລະໜ້າໂປຣໄຟລ໌ທັງໝົດ ພາຍໃນແອັບ.
ຍັງບໍ່ມີແອັບຯຂອງພວກເຮົາບໍ? ດາວນ໌ໂຫລດມັນ ທີ່ນີ້ .
ແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນນັ້ນສໍາລັບທ່ານ? 🎁
ໃນຖານະເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຂອບໃຈຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ, ພວກເຮົາກໍາລັງໃຫ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດສະເພາະສໍາລັບທ່ານທັງຫມົດ HackerNoon merch. ລະຫັດຈະຖືກສົ່ງໄປເມື່ອທ່ານສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ. ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດ.
ໂດຍການຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງ, ທ່ານຈະຖືກເຂົ້າຊິງລາງວັນຂອງພວກເຮົາໂດຍອັດຕະໂນມັດສໍາລັບ:
- 10 ການເພີ່ມເລື່ອງຟຣີ (ແຕ່ລະອັນມີມູນຄ່າ $159.99)
- 10 ການແປເລື່ອງຟຣີ ເປັນ 12 ພາສາສໍາລັບຫນຶ່ງໃນເລື່ອງທີ່ທ່ານໄດ້ຈັດພີມມາ
ພວກເຮົາກຳລັງມອບລາງວັນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບ ຜູ້ໂຊກດີ 20 ຄົນ —ຜູ້ຊະນະ ແຕ່ ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບ Story Boost ຫຼື Story Translation ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່, ນີ້ແມ່ນຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ດີເລີດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການພິມ — ໃຊ້ແມ່ແບບນີ້ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານສິ້ນສຸດ!
ແລະສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ມີຄວາມຄິດທີ່ສຸດ? 🎖️
ລາງວັນໃຫຍ່ແມ່ນ:
🏆 iPad 10th Gen, 64GB
🏆 Sony WH-1000XM5 Headphones\🏆 Official HackerNoon Hoodie & Cap \ ລາງວັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກມອບໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ - ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາເຮັດສໍາເລັດ ທັງສອງ ** app ແລະການສໍາຫຼວດທົ່ວໂລກ.
🗓️ ຜູ້ໂຊກດີຈະຖືກປະກາດໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025, ສະນັ້ນຈົ່ງຕິດຕາມ!
ທຸກໆການຕອບສະ ໜອງ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າດີຂຶ້ນແລະຮັບປະກັນວ່າ HackerNoon ສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ເປັນເວທີທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າລໍຖ້າຫຍັງ? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ, ຊ່ວຍສ້າງອະນາຄົດຂອງ HackerNoon, ແລະຊະນະໃຫຍ່!
ຂອບໃຈສຳລັບການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເດີນທາງທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອນີ້. ມີຄວາມສຸກການສໍາຫຼວດ, ແຮກເກີ! 🚀