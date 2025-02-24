提供反馈，获得奖励：帮助塑造 HackerNoon 的未来，即可赢得索尼耳机或 iPad

你好，精彩的 HackerNoon 社区！👋





我们的使命是让 HackerNoon 尽善尽美，我们需要您的帮助。我们设计了一项快速的全球调查，以更好地了解您对 HackerNoon 的体验——您喜欢什么、您希望看到更多什么以及我们可以如何改进。





它只需要不到五分钟就可以完成，而且您的反馈非常宝贵，可以帮助我们为读者和作家打造更好的平台。









以下是我们想知道的信息：

使用和偏好：您多久访问一次 HackerNoon？您喜欢哪个平台（网页还是移动）？如果您不使用移动应用程序，我们很想知道原因。 内容偏好：您正在阅读哪些类别/主题？您希望看到更多什么内容？您是否觉得我们未充分展现哪些领域？ 用户体验：您如何评价您的整体体验？网站导航是否方便？您遇到过任何问题吗？ 写作经验：如果您在我们这里发表过文章，过程如何？您是否有兴趣使用高级功能来扩大您的故事的影响力？









移动应用程序用户，我们也想听听你们的想法！📱

您正在使用 HackerNoon 应用吗？我们很乐意听取您的意见！除了主要调查之外，我们还针对移动用户开展了一项特殊的应用内调查。您的反馈将帮助我们更好地了解您的体验，并使该应用变得更好。





您可以在 HackerNoon 的主屏幕以及应用程序内的所有故事和个人资料页面上找到此调查。













这对你有什么好处？🎁

为了感谢您完成调查，我们将为您提供所有 HackerNoon 商品的专属折扣代码。完成调查后，我们将发送该代码。但这还不是全部。





通过帮助我们改进，您将自动参加我们的抽奖活动：





我们将向20 名幸运参与者颁发这些奖品 — 每位获奖者将获得一份故事增强包或一份故事翻译，以帮助扩大其故事的影响力。如果您尚未发表文章，那么这是开始写作的绝佳借口— 使用此模板开始您的第一篇作品！





对于那些提供最周到的反馈的人？🎖️





大奖如下：

🏆 iPad 第 10 代，64GB

🏆 索尼 WH-1000XM5 耳机\🏆官方 HackerNoon 连帽衫和帽子\ 这些奖品将颁发给提供最有价值见解的参与者——但前提是他们已经完成**应用程序和全球调查。









🗓️ 获奖者名单将于 2025 年 5 月公布，敬请期待！





每一个回复都能帮助我们更好地了解您的需求，并确保 HackerNoon 继续发展成为一个社区驱动的平台。

那么，您还在等什么？分享您的想法，帮助塑造 HackerNoon 的未来，赢得大奖！





感谢您参与这次不可思议的旅程。祝您调查愉快，黑客们！🚀