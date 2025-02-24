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提供反馈，获得奖励：帮助塑造 HackerNoon 的未来，即可赢得索尼耳机或 iPad

经过 HackerNoon3m2025/02/24
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太長; 讀書

HackerNoon 希望您提供反馈以帮助改进平台！完成我们的全球调查（如果您使用应用程序，请完成移动应用程序调查）以分享您的体验和偏好。整个过程只需不到五分钟。 作为感谢，您将获得 HackerNoon 商品的特别折扣，并且您将参加抽奖，有机会获得免费故事升级、翻译和 Nvidia GPU（用于最周到的反馈）。您的意见有助于塑造 HackerNoon 的未来——立即参加调查并表达您的意见！
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你好，精彩的 HackerNoon 社区！👋


我们的使命是让 HackerNoon 尽善尽美，我们需要您的帮助。我们设计了一项快速的全球调查，以更好地了解您对 HackerNoon 的体验——您喜欢什么、您希望看到更多什么以及我们可以如何改进。


它只需要不到五分钟就可以完成，而且您的反馈非常宝贵，可以帮助我们为读者和作家打造更好的平台。


我们的调查


以下是我们想知道的信息：

  1. 使用和偏好：您多久访问一次 HackerNoon？您喜欢哪个平台（网页还是移动）？如果您不使用移动应用程序，我们很想知道原因。
  2. 内容偏好：您正在阅读哪些类别/主题？您希望看到更多什么内容？您是否觉得我们未充分展现哪些领域？
  3. 用户体验：您如何评价您的整体体验？网站导航是否方便？您遇到过任何问题吗？
  4. 写作经验：如果您在我们这里发表过文章，过程如何？您是否有兴趣使用高级功能来扩大您的故事的影响力？


立即参加调查


移动应用程序用户，我们也想听听你们的想法！📱

您正在使用 HackerNoon 应用吗？我们很乐意听取您的意见！除了主要调查之外，我们还针对移动用户开展了一项特殊的应用内调查。您的反馈将帮助我们更好地了解您的体验，并使该应用变得更好。


您可以在 HackerNoon 的主屏幕以及应用程序内的所有故事和个人资料页面上找到此调查。



还没有我们的应用程序？点击此处下载。


这对你有什么好处？🎁

为了感谢您完成调查，我们将为您提供所有 HackerNoon 商品的专属折扣代码。完成调查后，我们将发送该代码。但这还不是全部。


通过帮助我们改进，您将自动参加我们的抽奖活动：


我们将向20 名幸运参与者颁发这些奖品 — 每位获奖者将获得一份故事增强包或一份故事翻译，以帮助扩大其故事的影响力。如果您尚未发表文章，那么这是开始写作的绝佳借口— 使用此模板开始您的第一篇作品！


对于那些提供最周到的反馈的人？🎖️


大奖如下：

🏆 iPad 第 10 代，64GB
🏆 索尼 WH-1000XM5 耳机\🏆官方 HackerNoon 连帽衫帽子\ 这些奖品将颁发给提供最有价值见解的参与者——但前提是他们已经完成**应用程序和全球调查。


立即参加调查


🗓️ 获奖者名单将于 2025 年 5 月公布，敬请期待！


每一个回复都能帮助我们更好地了解您的需求，并确保 HackerNoon 继续发展成为一个社区驱动的平台。

那么，您还在等什么？分享您的想法，帮助塑造 HackerNoon 的未来，赢得大奖！


感谢您参与这次不可思议的旅程。祝您调查愉快，黑客们！🚀

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