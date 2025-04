Giv feedback, bliv belønnet: Vind Sony-hovedtelefoner eller en iPad for at hjælpe med at forme HackerNoons fremtid

Hej, vidunderlige HackerNoon-fællesskab! 👋





Vi er på en mission for at gøre HackerNoon til det bedste, det kan være, og vi har brug for din hjælp. Vi har designet en hurtig global undersøgelse for bedre at forstå din oplevelse med HackerNoon – hvad du elsker, hvad du gerne vil se mere af, og hvordan vi kan forbedre os.





Det tager mindre end fem minutter at fuldføre , og din feedback er uvurderlig for at hjælpe os med at gøre platformen endnu bedre for både læsere og forfattere.









Her er, hvad vi gerne vil vide:

Brug og præferencer: Hvor ofte besøger du HackerNoon? Hvilken platform foretrækker du (web eller mobil)? Hvis du ikke bruger mobilappen, vil vi meget gerne høre hvorfor. Indholdspræferencer: Hvilke kategorier/emner læser du? Hvad vil du gerne se mere af? Er der nogle områder, du føler, vi underrepræsenterer? Brugeroplevelse: Hvordan vil du vurdere din samlede oplevelse? Er det nemt at navigere på hjemmesiden? Er du stødt på problemer? Skriveerfaring: Hvis du har udgivet hos os, hvordan var processen? Ville du være interesseret i premium-funktioner for at øge rækkevidden af dine historier?









Brugere af mobilapps, vi vil også have dine tanker! 📱

Bruger du HackerNoon-appen? Vi vil meget gerne høre fra dig! Ud over vores hovedundersøgelse, kører vi en særlig undersøgelse i appen, kun for mobilbrugere. Din feedback hjælper os med bedre at forstå din oplevelse og gøre appen endnu bedre.





Du kan finde denne undersøgelse på HackerNoons startskærm og på alle historie- og profilsider i appen.









Har du ikke vores app endnu? Download den her .





Hvad er det for dig? 🎁

Som et tegn på vores påskønnelse for at have gennemført undersøgelsen, giver vi dig en eksklusiv rabatkode til alt HackerNoon-merch. Koden sendes, når du har afsluttet undersøgelsen. Men det er ikke alt.





Ved at hjælpe os med at blive bedre, deltager du automatisk i vores lodtrækning om:

10 gratis historieboost (hver værd $159,99)

(hver værd $159,99) 10 gratis historieoversættelser til 12 sprog til en af dine offentliggjorte historier





Vi giver disse præmier til 20 heldige deltagere — hver vinder vil modtage enten et Story Boost eller en Story Translation for at hjælpe med at øge deres histories rækkevidde. Hvis du ikke har udgivet endnu, er dette den perfekte undskyldning for at begynde at skrive - brug denne skabelon til at starte dit første stykke!





Og for dem, der giver den mest tankevækkende feedback? 🎖️





Hovedpræmierne er:

🏆 iPad 10. generation, 64 GB

🏆 Sony WH-1000XM5-hovedtelefoner\🏆 Officiel HackerNoon-hættetrøje & kasket \ Disse præmier vil blive uddelt til deltagere, der giver den mest værdifulde indsigt – men kun hvis de har gennemført både** appen og globale undersøgelser.









🗓️ Vinderne bliver offentliggjort i maj 2025, så følg med!





Hvert svar hjælper os med at forstå dine behov bedre og sikrer, at HackerNoon fortsætter med at vokse som en fællesskabsdrevet platform.

Så hvad venter du på? Del dine tanker, vær med til at forme fremtiden for HackerNoon, og vind stort!





Tak fordi du er en del af denne utrolige rejse. God fornøjelse med undersøgelsen, hackere! 🚀