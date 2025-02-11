685 ການອ່ານ
685 ການອ່ານ

ວິທີການ Blockchain ກາຍເປັນອາວຸດລັບຂອງມຽນມາຕໍ່ກັບລະບອບການປົກຄອງແບບ Totalitarian

ໂດຍ Hein Htet Kyaw5m2025/02/11
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENko-flagKOes-flagEShi-flagHIja-flagJAne-flagNEmg-flagMGsv-flagSVlo-flagLOms-flagMSca-flagCAiw-flagIWsq-flagSQ
LO

ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ມຽນມາ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ລະບອບ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ດ້ວຍ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຮ່ວມ​ມື​ສັງຄົມ​ນິຍົມ​ຂອງ​ລັດ​ນັບ​ແຕ່​ຊຸມ​ປີ 1960 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ປ່ຽນຊື່ຕົນເອງເປັນ "ສະພາສັນຕິພາບແລະການພັດທະນາຂອງລັດ - SPDC" ແລະເລີ່ມຕົ້ນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາເພື່ອຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດຈາກເສດຖະກິດສັງຄົມນິຍົມຂອງລັດຮ່ວມມືກັບເສດຖະກິດຕະຫຼາດ neoliberal. ລັດຖະບານຊົ່ວຄາວຂອງ NUG (ລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດຂອງມຽນມາ) ໄດ້ນໍາສະເຫນີ [ແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນແບບ blockchain] ທີ່ເອີ້ນວ່າ "[NUGPAY]".
featured image - ວິທີການ Blockchain ກາຍເປັນອາວຸດລັບຂອງມຽນມາຕໍ່ກັບລະບອບການປົກຄອງແບບ Totalitarian
Hein Htet Kyaw HackerNoon profile picture
0-item

ມຽນມາ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ລະບອບ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ດ້ວຍ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສັງຄົມ​ນິຍົມ​ຂອງ​ລັດ​ນັບ​ແຕ່​ຊຸມ​ປີ 1960 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃຕ້​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ທະຫານ​ຢ່າງ​ສະໝ່ຳ​ສະເໝີ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງເສດຖະກິດ blockchain ໃນມຽນມາ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທໍາອິດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ.


ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1962 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ມຽນມາ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ສັງຄົມ​ນິຍົມ​ຂອງ​ລັດ​ໃນ​ໂຄງການ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ "​ເສັ້ນທາງ​ສັງຄົມ​ນິຍົມ​ຂອງ​ມຽນມາ" ​ໂດຍ "ພັກ​ໂຄງການ​ສັງຄົມ​ນິຍົມ​ມຽນມາ - BSPP". ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 1998, ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ປ່ຽນຊື່ຕົນເອງເປັນ "ສະພາສັນຕິພາບແລະການພັດທະນາຂອງລັດ - SPDC" ແລະເລີ່ມຕົ້ນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາເພື່ອຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດຈາກເສດຖະກິດສັງຄົມນິຍົມຂອງລັດຮ່ວມມືກັບເສດຖະກິດຕະຫຼາດ neoliberal. SPDC ໄດ້ຍຸບເລີກ ຫລັງຈາກ ກະກຽມ ລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ ໃຫ້ການ ຕ້ານ ອຳນາດ ຢ່າງສົມບູນ ອອກຈາກ ຣັຖບານ ໃນອານາຄົດ, ແລະ ຕັດສິນໃຈ ປົດຣະບອບ ຣັຖບານ ໃນປີ 2010, ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດ ນາຍພົນ ຂອງຕົນ ໃຫ້ ສ້າງຕັ້ງ ພັກ ການເມືອງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ພັກ ສາມັກຄີ ແລະ ພັດທະນາ ສະຫະ ປະຊາຊາດ – USDP”. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, USDP, ພັກຕົວແທນຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ, ແມ່ນພັກປົກຄອງຈົນເຖິງປີ 2015. ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1960 ເຖິງປີ 2025, ມຽນມາແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕທີ່ປົກຄອງໂດຍສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປີ 2015-2020 ເທົ່ານັ້ນ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລັດຖະບານ NLD ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ທະຫານ​ໄດ້​ຍຶດຄອງ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ກ່ອນ 25% ​ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ບັນດາ​ກະຊວງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ເຊັ່ນ: ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ​ປີ 2021, ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​ຕົວ​ເອງ​ໃນ​ນາມ “ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ – SAC” ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລະ​ບົບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ລັດ.


ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ກໍ່​ລັດຖະປະຫານ​ຂອງ​ທະຫານ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ກຸມພາ 2021, ລັດຖະບານ​ທະຫານ​ມຽນມາ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ ​ປິດ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ຈຳກັດ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສື່​ສັງຄົມ . ບຸກຄົນຫຼາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ VPNs ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ທັງບໍ່ເສຍຄ່າແລະຈ່າຍ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້. ລະບອບ SAC ໄດ້ອອກກົດຫມາຍອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດໃຫມ່, ລົງໂທດທາງອາຍາການນໍາໃຊ້ VPNs ເພື່ອເຂົ້າເຖິງສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ຖືກບລັອກແລະສື່ມວນຊົນຫ້າມ, ລົງໂທດຈໍາຄຸກ. ທະຫານທະຫານແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການກວດກາທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງອຸປະກອນຂອງພົນລະເມືອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະແລະເຮືອນ, ເພື່ອກວດສອບການຕິດຕັ້ງ VPN. ໃນການຕອບສະຫນອງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການຂຽນໂປລແກລມ, ເຄືອຂ່າຍແລະການຄຸ້ມຄອງລະບົບໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ VPN ແບບເປີດ, ເຊັ່ນ Outline, ເພື່ອຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ VPN ແລະແຈກຢາຍພວກມັນພາຍໃນວົງການປະຕິວັດແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. Outline VPN ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນພອດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງເຊີບເວີເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະທົນທານຕໍ່ກັບໄຟວໍທີ່ກຳນົດໂດຍລະບອບ SAC ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ CPC ຂອງຈີນ. ບໍ່ດົນມານີ້, "NymVPN", VPN ທີ່ໃຊ້ blockchain ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແບບກະຈາຍ, ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກການທົດລອງໃຊ້ຟຣີ 30 ມື້ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2024, ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສ້າງບັນຊີຫຼາຍບັນຊີເພື່ອຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາ.


ລະບອບ SAC ໄດ້ຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະດົມທຶນສໍາລັບການປະຕິວັດ, ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກຮູບແບບຂອງການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ, ແລະຜູ້ທີ່ພຽງແຕ່ສະຫນັບສະຫນູນພະນັກງານ CDM (ພະນັກງານພາກລັດທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທະຫານ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ NUG (ລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດຂອງມຽນມາ), ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກ NLD, ນັກເຄື່ອນໄຫວປະຊາທິປະໄຕ, ແລະພັກການເມືອງຕ້ານ SAC ອື່ນໆ, ໄດ້ນໍາສະເຫນີ ແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນທີ່ໃຊ້ blockchain ທີ່ເອີ້ນວ່າ " NUGPAY ." NUGPAY ແມ່ນການປະຕິວັດເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານທະຫານຈາກການຕິດຕາມທຸລະກໍາ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຜ່ານທໍ່ທາງດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບອບໄດ້. ນະວັດຕະກໍານີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະດົມທຶນ. ​ໃນ​ວິວັດ​ການ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ​ເຊັ່ນ​ປີ 1988, ຜູ້​ສະໜັບສະໜູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ທະຫານ​ຕິດຕາມ​ທຸລະ​ກຳ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ລົງ​ໂທດ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ມຽນມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍ NUGPAY, ລະບອບ SAC ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການລະດົມທຶນທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜ່ານຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, NUG ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາບຸກຄົນທີ່ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນທົ່ວໂລກເປັນຜູ້ຄ້າຂາຍ NUGPAY ທີ່ລົງທະບຽນ. ເຖິງວ່າຈະມີການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ລະດົມທຶນແລະພວກກະບົດປະຕິວັດລົງທະບຽນສໍາລັບ NUGPAY, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາລະຫວ່າງສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ມີພໍ່ຄ້າລົງທະບຽນໄດ້ພິສູດວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄົນກາງທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະການຟອກເງິນ. ນອກຈາກນັ້ນ, NUGPAY ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິຊາການ, ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ DMMK (Digital Myanmar Kyat) ສໍາລັບການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ MMK (Myanmar Kyat) ກັບສະກຸນເງິນອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການແລກປ່ຽນສັບສົນ.


ໃນການຕອບໂຕ້, ລັດຖະບານ NUG ໄດ້ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທະນາຄານທາງເລືອກເພື່ອສ້າງລະບົບການລະດົມທຶນທີ່ໂປ່ງໃສກວ່າແລະສະຫະພັນສໍາລັບການປະຕິວັດລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງມຽນມາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງ ທະນາຄານ neobank ແຫ່ງທໍາອິດຂອງມຽນມາ , " ທະນາຄານພັດທະນາພາກຮຽນ spring ," ເຊິ່ງໄດ້ທົດແທນລະບົບທະນາຄານຫຼັກແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ blockchain. ​ໃນ​ຂະນະ​ນັ້ນ, ລັດຖະບານ​ທະຫານ​ມຽນມາ, ລະບອບ SAC, ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ລະບຽບ​ການ​ໃໝ່​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ບັນດາ​ທະນາຄານ​ທີ່​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນທະນາຄານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຖອນເງິນຂອງຕົນເອງໄດ້ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນແລະສະເຫນີພຽງແຕ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກຈັບ ໂດຍລະບອບ SAC ສໍາລັບເຫດຜົນຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ການຄອບຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເກືອບຜິດກົດຫມາຍ (ບໍ່ເປັນທາງການ). ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ສະທ້ອນ​ເຖິງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ “ ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ (FEC) ” ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ SPDC, ​ໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ແມ່ນ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ເຖິງ​ການ​ຈັບ​ກຸມ. ຄວາມເຈັບປວດທາງປະຫວັດສາດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນມຽນມາ.


ມຽນມາ​ມີ​ປະຫວັດ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ເງິນ​ກູ້​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນຄືນ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຄອບຄົວ​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ພາຍ​ໃຕ້​ລະບອບ BSPP ​ແລະ SPDC. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະເທດຍັງໄດ້ເຫັນການຍຸບຫຼືລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ, ລວມທັງທະນາຄານ Asia Wealth ແລະທະນາຄານ Myanmar May Flower Bank. ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1960, ທະ​ນາ​ຄານ​ທັງ​ຫມົດ​ໄດ້​ຖືກ​ສັນ​ຊາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ລະ​ບອບ BSPP. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຊຸມ​ປີ 1990, ລັດ​ຖະ​ບານ SPDC ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ສາ​ບາງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ສັນ​ຊາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ທະ​ຫານ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ລະບອບ USDP, ລັດຖະບານ NLD, ແລະລະບອບ SAC ພາຍຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະຫານ, ທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່, ເຖິງວ່າເປັນເຈົ້າຂອງເອກະຊົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ນໍາ BSPP, SPDC ແລະ USDP ຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ.


​ໃນ​ປີ 2024, ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທະຫານ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ, ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ SAC ຈະ​ຟື້ນ​ຟູ​ລະບົບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ລັດ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຍຸກ “​ແນວທາງ​ສັງຄົມ​ນິຍົມ​ຂອງ​ມຽນມາ” ​ເພື່ອ​ຊຸກຍູ້​ເສດຖະກິດ​ມຽນມາ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊົງຈໍາທີ່ເຈັບປວດສໍາລັບພົນລະເມືອງຫຼາຍຄົນທີ່, ຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອົດທົນຕໍ່ຄິວຍາວສໍາລັບສິ່ງຈໍາເປັນພື້ນຖານໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວຂອງລະບອບສັງຄົມນິຍົມກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນຄົນເພີ່ມຂຶ້ນພະຍາຍາມຖອນເງິນຝາກປະຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບທະນາຄານຂອງມຽນມາສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ. "ທະນາຄານພັດທະນາພາກຮຽນ spring", ເປັນທະນາຄານ neobank ປະຕິວັດທໍາອິດຂອງມຽນມາທີ່ໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ NUG ແລະນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍສໍາລັບການລະດົມທຶນ, ໄດ້ດຶງດູດບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ໃນຖານະເປັນແຮງຈູງໃຈ, ທະນາຄານໄດ້ສະເຫນີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສໍາລັບການປະຫຍັດ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດເງິນສະກຸນເງິນ crypto, ໂອກາດທີ່ຈະຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ virtually, ແລະໂອກາດທີ່ຈະຊື້ຄໍາໂດຍບໍ່ມີການຮັກສາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທາງ​ເລືອກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ປຽບ​ປະຊາຊົນ​ມຽນມາ, ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ການ​ເສື່ອມ​ລາຄາ​ຂອງ​ເງິນຕາ, ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ​ແລະ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜົນ​ສະທ້ອນ​ຈາກ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ລະບອບ SAC. ຍ້ອນປະຫວັດສາດຂອງເສດຖະກິດສະຫະກອນສັງຄົມນິຍົມຂອງລັດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນອັນເຄັ່ງຕຶງຂອງອະດີດຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຊົນຊັ້ນນາຍທຶນນິຍົມ, ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະຊົນຊັ້ນກາງໃນພະມ້າຈະຕົກໃຈເມື່ອລະບອບ SAC ປະຈຸບັນໄດ້ນຳເອົາຖ້ອຍຄຳທີ່ລະນຶກເຖິງຍຸກ BSPP ຄືນໃໝ່.


ເທກໂນໂລຍີ Blockchain ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະຕິວັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບລະບອບຜະເດັດການໃນປະເທດມຽນມາ. ຄຳຂວັນຫຼັກຂອງການປະຕິວັດລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງມຽນມາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ "ລັດທິລັດຖະບານກາງ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ", ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງເທກໂນໂລຍີ blockchain, ລວມທັງ "ການກະຈາຍອຳນາດ", "ເສດຖະກິດຕະຫຼາດເສລີ crypto-anarchy", "fediverse," ແລະ "ຄວາມໂປ່ງໃສ." ການປະຕິວັດນີ້ຄວນຈະຖືກຈົດຈໍາວ່າເປັນຫນຶ່ງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະອຸປະກອນໂດຍເທກໂນໂລຍີ blockchain, ຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຕ້ານກັບລະບອບການປົກຄອງ. ມັນໄດ້ສົ່ງເສີມຫຼັກການເຊັ່ນປະຊາທິປະໄຕ, ລັດທິລັດຖະບານກາງ, ແລະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.

Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Hein Htet Kyaw HackerNoon profile picture
Hein Htet Kyaw@heinhtetkyaw
Hein Htet Kyaw is a human rights activist and anti-censorship hacktivist from Myanmar.
Read my stories

ວາງປ້າຍ

purcat-imgweb3#web3#digital-revolution#blockchain-in-myanmar#myanmar-blockchain#web3-in-asia#blockchain-in-asia#blockchain-revolution#hackernoon-top-story

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ໃນ...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Article Thumbnail
The Branding Writing Contest: Winner Announcement!
by hackernooncontests
Jan 01, 1970
#branding
Article Thumbnail
Design Shifts at HackerNoon: Streamlined Top Nav, Quick Search and Settings Dashboard 🚀
by product
Jan 01, 1970
#product-management
Article Thumbnail
New Year, New Exciting Features: Mint Your Name, Watch Web 2.5 and Meet The Top Startups of The Year
by product
Jan 01, 1970
#product-management
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas

Categories

Trending Topics

blockchaincryptocurrencyhackernoon-top-storyprogrammingsoftware-developmenttechnologystartuphackernoon-booksBitcoinbooks