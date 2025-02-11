ວິທີການ Blockchain ກາຍເປັນອາວຸດລັບຂອງມຽນມາຕໍ່ກັບລະບອບການປົກຄອງແບບ Totalitarian

ມຽນມາໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບອບຜະເດັດການດ້ວຍນະໂຍບາຍການຮ່ວມມືສັງຄົມນິຍົມຂອງລັດນັບແຕ່ຊຸມປີ 1960 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທະຫານຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງເສດຖະກິດ blockchain ໃນມຽນມາ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທໍາອິດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1962 ເປັນຕົ້ນມາ, ມຽນມາໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດສັງຄົມນິຍົມຂອງລັດໃນໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ "ເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມຂອງມຽນມາ" ໂດຍ "ພັກໂຄງການສັງຄົມນິຍົມມຽນມາ - BSPP". ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 1998, ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ປ່ຽນຊື່ຕົນເອງເປັນ "ສະພາສັນຕິພາບແລະການພັດທະນາຂອງລັດ - SPDC" ແລະເລີ່ມຕົ້ນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາເພື່ອຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດຈາກເສດຖະກິດສັງຄົມນິຍົມຂອງລັດຮ່ວມມືກັບເສດຖະກິດຕະຫຼາດ neoliberal. SPDC ໄດ້ຍຸບເລີກ ຫລັງຈາກ ກະກຽມ ລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ ໃຫ້ການ ຕ້ານ ອຳນາດ ຢ່າງສົມບູນ ອອກຈາກ ຣັຖບານ ໃນອານາຄົດ, ແລະ ຕັດສິນໃຈ ປົດຣະບອບ ຣັຖບານ ໃນປີ 2010, ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດ ນາຍພົນ ຂອງຕົນ ໃຫ້ ສ້າງຕັ້ງ ພັກ ການເມືອງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ພັກ ສາມັກຄີ ແລະ ພັດທະນາ ສະຫະ ປະຊາຊາດ – USDP”. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, USDP, ພັກຕົວແທນຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ, ແມ່ນພັກປົກຄອງຈົນເຖິງປີ 2015. ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1960 ເຖິງປີ 2025, ມຽນມາແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕທີ່ປົກຄອງໂດຍສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປີ 2015-2020 ເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານ NLD ຍັງບໍ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທະຫານໄດ້ຍຶດຄອງສະມາຊິກສະພາກ່ອນ 25% ແລະຄວບຄຸມບັນດາກະຊວງສຳຄັນທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ. ຫຼັງຈາກລັດຖະປະຫານປີ 2021, ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສະບັບຕົວເອງໃນນາມ “ສະພາບໍລິຫານລັດ – SAC” ແລະໄດ້ກ່າວຢ່າງເປັນທາງການໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບການຮ່ວມມືຂອງລັດ.
ຫຼັງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021, ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາໄດ້ດຳເນີນການ ປິດອິນເຕີເນັດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງສື່ສັງຄົມ . ບຸກຄົນຫຼາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ VPNs ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ທັງບໍ່ເສຍຄ່າແລະຈ່າຍ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້. ລະບອບ SAC ໄດ້ອອກກົດຫມາຍອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດໃຫມ່, ລົງໂທດທາງອາຍາການນໍາໃຊ້ VPNs ເພື່ອເຂົ້າເຖິງສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ຖືກບລັອກແລະສື່ມວນຊົນຫ້າມ, ລົງໂທດຈໍາຄຸກ. ທະຫານທະຫານແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການກວດກາທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງອຸປະກອນຂອງພົນລະເມືອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະແລະເຮືອນ, ເພື່ອກວດສອບການຕິດຕັ້ງ VPN. ໃນການຕອບສະຫນອງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການຂຽນໂປລແກລມ, ເຄືອຂ່າຍແລະການຄຸ້ມຄອງລະບົບໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ VPN ແບບເປີດ, ເຊັ່ນ Outline, ເພື່ອຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ VPN ແລະແຈກຢາຍພວກມັນພາຍໃນວົງການປະຕິວັດແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. Outline VPN ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນພອດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງເຊີບເວີເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະທົນທານຕໍ່ກັບໄຟວໍທີ່ກຳນົດໂດຍລະບອບ SAC ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ CPC ຂອງຈີນ. ບໍ່ດົນມານີ້, "NymVPN", VPN ທີ່ໃຊ້ blockchain ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແບບກະຈາຍ, ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກການທົດລອງໃຊ້ຟຣີ 30 ມື້ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2024, ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສ້າງບັນຊີຫຼາຍບັນຊີເພື່ອຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາ.
ລະບອບ SAC ໄດ້ຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະດົມທຶນສໍາລັບການປະຕິວັດ, ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກຮູບແບບຂອງການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ, ແລະຜູ້ທີ່ພຽງແຕ່ສະຫນັບສະຫນູນພະນັກງານ CDM (ພະນັກງານພາກລັດທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທະຫານ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ NUG (ລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດຂອງມຽນມາ), ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກ NLD, ນັກເຄື່ອນໄຫວປະຊາທິປະໄຕ, ແລະພັກການເມືອງຕ້ານ SAC ອື່ນໆ, ໄດ້ນໍາສະເຫນີ ແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນທີ່ໃຊ້ blockchain ທີ່ເອີ້ນວ່າ " NUGPAY ." NUGPAY ແມ່ນການປະຕິວັດເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານທະຫານຈາກການຕິດຕາມທຸລະກໍາ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຜ່ານທໍ່ທາງດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບອບໄດ້. ນະວັດຕະກໍານີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະດົມທຶນ. ໃນວິວັດການທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນປີ 1988, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ທະຫານຕິດຕາມທຸລະກຳທະນາຄານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະລົງໂທດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນມຽນມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍ NUGPAY, ລະບອບ SAC ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການລະດົມທຶນທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜ່ານຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, NUG ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາບຸກຄົນທີ່ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນທົ່ວໂລກເປັນຜູ້ຄ້າຂາຍ NUGPAY ທີ່ລົງທະບຽນ. ເຖິງວ່າຈະມີການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ລະດົມທຶນແລະພວກກະບົດປະຕິວັດລົງທະບຽນສໍາລັບ NUGPAY, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາລະຫວ່າງສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ມີພໍ່ຄ້າລົງທະບຽນໄດ້ພິສູດວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄົນກາງທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະການຟອກເງິນ. ນອກຈາກນັ້ນ, NUGPAY ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິຊາການ, ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ DMMK (Digital Myanmar Kyat) ສໍາລັບການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ MMK (Myanmar Kyat) ກັບສະກຸນເງິນອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການແລກປ່ຽນສັບສົນ.
ໃນການຕອບໂຕ້, ລັດຖະບານ NUG ໄດ້ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທະນາຄານທາງເລືອກເພື່ອສ້າງລະບົບການລະດົມທຶນທີ່ໂປ່ງໃສກວ່າແລະສະຫະພັນສໍາລັບການປະຕິວັດລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງມຽນມາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງ ທະນາຄານ neobank ແຫ່ງທໍາອິດຂອງມຽນມາ , " ທະນາຄານພັດທະນາພາກຮຽນ spring ," ເຊິ່ງໄດ້ທົດແທນລະບົບທະນາຄານຫຼັກແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ blockchain. ໃນຂະນະນັ້ນ, ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ, ລະບອບ SAC, ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງເພື່ອແນໃສ່ບັນດາທະນາຄານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນທະນາຄານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຖອນເງິນຂອງຕົນເອງໄດ້ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນແລະສະເຫນີພຽງແຕ່ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກຈັບ ໂດຍລະບອບ SAC ສໍາລັບເຫດຜົນຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ການຄອບຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເກືອບຜິດກົດຫມາຍ (ບໍ່ເປັນທາງການ). ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະທ້ອນເຖິງການນຳໃຊ້ “ ໃບຢັ້ງຢືນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FEC) ” ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍລັດຖະບານ SPDC, ໃນໄລຍະທີ່ການຄອບຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຊັ່ນເງິນໂດລາສະຫະລັດແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະຖືກລົງໂທດເຖິງການຈັບກຸມ. ຄວາມເຈັບປວດທາງປະຫວັດສາດນີ້ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນມຽນມາ.
ມຽນມາມີປະຫວັດການຍົກເລີກເງິນກູ້ຈຳນວນໜຶ່ງໂດຍບໍ່ມີການຈ່າຍເງິນຄືນ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວສູນເສຍຄວາມຮັ່ງມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຕົນໄດ້ຮັບຈາກການອອກແຮງງານພາຍໃຕ້ລະບອບ BSPP ແລະ SPDC. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະເທດຍັງໄດ້ເຫັນການຍຸບຫຼືລົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ, ລວມທັງທະນາຄານ Asia Wealth ແລະທະນາຄານ Myanmar May Flower Bank. ໃນຊຸມປີ 1960, ທະນາຄານທັງຫມົດໄດ້ຖືກສັນຊາດພາຍໃຕ້ລະບອບ BSPP. ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990, ລັດຖະບານ SPDC ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານເອກະຊົນໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງສາບາງທະນາຄານສັນຊາດພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງທະຫານ. ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ລະບອບ USDP, ລັດຖະບານ NLD, ແລະລະບອບ SAC ພາຍຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະຫານ, ທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່, ເຖິງວ່າເປັນເຈົ້າຂອງເອກະຊົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ນໍາ BSPP, SPDC ແລະ USDP ຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ.
ໃນປີ 2024, ຜູ້ນຳຂອງລັດຖະບານທະຫານໄດ້ປະກາດວ່າ, ອຳນາດການປົກຄອງ SAC ຈະຟື້ນຟູລະບົບການຮ່ວມມືຂອງລັດທີ່ໃຊ້ໃນຍຸກ “ແນວທາງສັງຄົມນິຍົມຂອງມຽນມາ” ເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດມຽນມາ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊົງຈໍາທີ່ເຈັບປວດສໍາລັບພົນລະເມືອງຫຼາຍຄົນທີ່, ຫຼືພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອົດທົນຕໍ່ຄິວຍາວສໍາລັບສິ່ງຈໍາເປັນພື້ນຖານໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວຂອງລະບອບສັງຄົມນິຍົມກາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນຄົນເພີ່ມຂຶ້ນພະຍາຍາມຖອນເງິນຝາກປະຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບທະນາຄານຂອງມຽນມາສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ. "ທະນາຄານພັດທະນາພາກຮຽນ spring", ເປັນທະນາຄານ neobank ປະຕິວັດທໍາອິດຂອງມຽນມາທີ່ໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ NUG ແລະນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍສໍາລັບການລະດົມທຶນ, ໄດ້ດຶງດູດບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ໃນຖານະເປັນແຮງຈູງໃຈ, ທະນາຄານໄດ້ສະເຫນີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສໍາລັບການປະຫຍັດ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດເງິນສະກຸນເງິນ crypto, ໂອກາດທີ່ຈະຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ virtually, ແລະໂອກາດທີ່ຈະຊື້ຄໍາໂດຍບໍ່ມີການຮັກສາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປຽບປະຊາຊົນມຽນມາ, ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງການເສື່ອມລາຄາຂອງເງິນຕາ, ໄພເງິນເຟີ້, ແລະໄພເງິນເຟີ້, ເຊິ່ງເປັນຜົນສະທ້ອນຈາກນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຂອງລະບອບ SAC. ຍ້ອນປະຫວັດສາດຂອງເສດຖະກິດສະຫະກອນສັງຄົມນິຍົມຂອງລັດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນອັນເຄັ່ງຕຶງຂອງອະດີດຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຊົນຊັ້ນນາຍທຶນນິຍົມ, ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະຊົນຊັ້ນກາງໃນພະມ້າຈະຕົກໃຈເມື່ອລະບອບ SAC ປະຈຸບັນໄດ້ນຳເອົາຖ້ອຍຄຳທີ່ລະນຶກເຖິງຍຸກ BSPP ຄືນໃໝ່.
ເທກໂນໂລຍີ Blockchain ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະຕິວັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບລະບອບຜະເດັດການໃນປະເທດມຽນມາ. ຄຳຂວັນຫຼັກຂອງການປະຕິວັດລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງມຽນມາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ "ລັດທິລັດຖະບານກາງ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ", ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງເທກໂນໂລຍີ blockchain, ລວມທັງ "ການກະຈາຍອຳນາດ", "ເສດຖະກິດຕະຫຼາດເສລີ crypto-anarchy", "fediverse," ແລະ "ຄວາມໂປ່ງໃສ." ການປະຕິວັດນີ້ຄວນຈະຖືກຈົດຈໍາວ່າເປັນຫນຶ່ງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະອຸປະກອນໂດຍເທກໂນໂລຍີ blockchain, ຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຕ້ານກັບລະບອບການປົກຄອງ. ມັນໄດ້ສົ່ງເສີມຫຼັກການເຊັ່ນປະຊາທິປະໄຕ, ລັດທິລັດຖະບານກາງ, ແລະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.