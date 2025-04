Teo ambanin'ny fitondrana tsy refesi-mandidy niaraka tamin'ny politikan'ny fiaraha-miasa sosialista fanjakana i Myanmar nanomboka tamin'ny taona 1960, niharan'ny biraon'ny miaramila. Mba hahatakarana ny fiantraikan'ny toekarena blockchain amin'i Myanmar, dia ilaina ny mahatakatra aloha ny fiovana ara-toekarena sy ara-politika ao amin'ny firenena.





Nanomboka tamin'ny 1962, teo ambanin'ny toekarena sosialista fiaraha-miasan'ny fanjakana i Myanmar teo ambanin'ny fandaharan'asa antsoina hoe “Lalan'ny Birmania mankany amin'ny Sosialisma” tarihin'ny “Antoko Programa Sosialista Burma – BSPP”. Taty aoriana, tamin'ny 1998, ny fitondrana miaramila dia nanova ny anarana hoe "Filankevitry ny Fandriampahalemana sy ny Fampandrosoana - SPDC" ary nanomboka ny sori-dalana hamindrana ny toekarena avy amin'ny toekarena sosialista fiaraha-miasa amin'ny fanjakana mankany amin'ny toekarena neoliberal. Ny SPDC dia nandrava ny tenany rehefa avy nanomana lalàm-panorenana izay nanome azy ireo vaksiny tonga lafatra avy amin'ireo governemanta ho avy, ary nanapa-kevitra ny hiala tamin'ny fitondrana miaramila tamin'ny 2010, ary nanendry ireo jeneraly miaramilany taloha hanangana antoko politika antsoina hoe “Union Solidarity and Development Party - USDP”. Nanomboka teo, ny USDP, antoko mpisolo toerana an'ny junta miaramila Myanmar, no antoko nitondra hatramin'ny taona 2015. Nanomboka tamin'ny taona 1960 ka hatramin'ny 2025, dia teo ambanin'ny governemanta demaokratika nofehezin'ny Ligy Nasionalin'ny Demaokrasia ihany i Myanmar izay nofidiana tamin'ny sitrapon'ny vahoaka ihany tao anatin'ny taona 2015-2020. Na ny governemanta NLD aza dia tsy demaokratika tanteraka, ny miaramila no nibodo ny 25%-n'ny solombavambahoaka, ary nifehy ireo ministera manan-danja indrindra toa ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena sy ny Minisiteran'ny Atitany. Taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2021, nanomboka niantso ny tenany ho "Filankevitry ny Fitantanana ny Fanjakana - SAC" ny fitondrana miaramila ary nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny hametraka indray ny rafitry ny fiaraha-miasam-panjakana.





Taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tamin'ny 1 Febroary 2021, nampihatra fahatapahan'ny aterineto manerana ny firenena ny junta miaramila ao Myanmar ary namerana ny fidirana amin'ny media sosialy . Olona maro no nampiasa VPN be dia be, na maimaim-poana na karama, mba hialana amin'ireo fameperana ireo. Namoaka lalàna vaovao momba ny heloka an-tserasera ny fitondran'ny SAC, manameloka ny fampiasana VPN mba hidirana amin'ny media sosialy voasakana sy ny fampahalalam-baovao voarara, sazy an-tranomaizina. Ny miaramila miaramila sy ny polisy dia nahazo alalana hanao fisafoana tampoka ny fitaovan'ny olom-pirenena, eny fa na dia any amin'ny toeram-bahoaka sy any an-trano aza, mba hijerena ny fametrahana VPN. Ho setrin'izany, ireo matihanina amin'ny IT manana fahaiza-manao amin'ny fandaharana, ny tambajotra ary ny fitantanana ny rafitra dia nampiasa ny teknolojia VPN open source, toy ny Outline, mba hananganana mpizara VPN sy hizara azy ireo ao anatin'ny faribolana revolisionera sy amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fahafahan'ny VPN manova ny seranan-tsambon'ny fifandraisana mandritra ny fametrahana ny server dia nahatonga azy ho azo ampifanarahana kokoa sy mahatohitra ny firewall napetraky ny fitondrana SAC miaraka amin'ny fanampian'ny governemanta CPC ao Shina. Vao haingana, "NymVPN", VPN miorina amin'ny blockchain izay manantitrantitra ny tsiambaratelon'ny fitsinjaram-pahefana, dia nanjary safidy malaza noho ny andrana maimaim-poana 30 andro nanomboka tamin'ny 2024, miaraka amin'ireo mpampiasa mamorona kaonty maro hanitarana ny fidirana.





Nogiazan'ny fitondran'ny SAC ny fananan'ireo olona voarohirohy tamin'ny fanangonam-bola ho an'ny revolisiona, ireo izay nandray anjara tamin'ny endrika fanoherana rehetra tamin'ny fitondrana miaramila, ary ireo izay manohana ireo mpiasan'ny CDM (mpiasam-panjakana tsy manaiky hiasa eo ambany fitondrana miaramila). Taorian'izay, ny governemanta vonjimaika NUG (National Unity Government of Myanmar), izay natsangan'ireo olom-boafidy, mpikambana NLD, mpikatroka demaokrasia, ary antoko politika hafa manohitra ny SAC, dia nampiditra sehatra fandoavam-bola mifototra amin'ny blockchain antsoina hoe " NUGPAY ." Ny NUGPAY dia revolisionera satria nanakana ny fitondrana miaramila tsy hanara-maso ny fifampiraharahana, satria tsy nandalo tamin'ny fantsona ara-bola azon'ny fitondrana izy ireo. Ity fanavaozana ity dia nampihena be ny loza ateraky ny fanangonam-bola. Tamin'ny revolisiona teo aloha, toy ny tamin'ny 1988, ireo mpanohana ny demokrasia any ivelany dia niatrika ny loza mety hitranga amin'ny fanaraha-maso ny raharaham-barotra amin'ny banky sy ny fanasaziana ny fianakaviany any Myanmar. Na izany aza, miaraka amin'ny NUGPAY, ny fitondran'ny SAC dia tsy nahalala ny hetsika fanangonam-bola natao tamin'ny alàlan'ny fampiharana. Fanampin'izany, ny NUG dia niara-niasa tamin'ireo olona mpomba ny demokrasia azo itokisana manerantany ho mpivarotra NUGPAY voasoratra anarana. Na dia teo aza ny famelana ireo mpanangom-bola sy ireo mpikomy revolisionera hisoratra anarana ho an'ny NUGPAY, ny fifanakalozam-bola amin'ny vola tsy misy mpivarotra voasoratra anarana dia hita fa sarotra, nitarika ho amin'ny toe-karena mpanelanelana izay mety hiteraka kolikoly sy famotsiam-bola. Fanampin'izay, nanana fetra ara-teknika ny NUGPAY, miantehitra fotsiny amin'ny DMMK (Digital Myanmar Kyat) amin'ny fifanakalozana eo amin'ny MMK (Myanmar Kyat) sy ny vola hafa, manasarotra ny fizotran'ny fifanakalozana.





Ho setrin'izany, nitady vahaolana hafa momba ny banky ny governemanta NUG mba hamoronana rafitra fanangonam-bola mangarahara kokoa sy federasiona ho an'ny Revolisiona Lohataona Myanmar. Izany dia nitarika ny fananganana ny neobank voalohany ao Myanmar , ny " Banky Fampandrosoana Lohataona ", izay nisolo ny rafitra banky fototra nentim-paharazana tamin'ny teknolojia blockchain. Nandritra izany fotoana izany, ny fitondrana miaramila Myanmar, ny SAC, dia nametraka fitsipika vaovao maro mikendry ny banky efa niorina. Ireo banky ireo ankehitriny dia tsy afaka mamela ny mpampiasa haka vola tsy voafetra amin'ny volany manokana ary manolotra zana-bola kely fotsiny. Fanampin'izany, maro ireo mpanakalo vola vahiny no nosamborin'ny fitondran'ny SAC noho ny antony samihafa, ka nahatonga ny fitazonana vola vahiny ho saika tsy ara-dalàna (tsy ofisialy). Izany dia taratry ny nampidiran’ny fitondrana SPDC ny “ Certificat de exchange (FEC) ” taloha, izay tsy ara-dalàna sy azo saziana amin’ny fisamborana ny fananana vola vahiny toy ny dolara amerikana. Mbola misy fiantraikany amin'ny vahoakan'i Myanmar ity trauma ara-tantara ity.





Manana tantara i Myanmar tamin'ny fanafoanana ny tahirim-bola sasany tsy misy tambiny, ka nahatonga tokantrano maro ho very harena be azony tamin'ny alalan'ny asa teo ambany fitondran'ny BSPP sy ny SPDC. Fanampin'izany, nanatri-maso ny fandravana na fatiantoka ireo banky malaza indrindra tsy misy vokany ny firenena, anisan'izany ny Banky Asia Wealth sy ny Banky Foiben'i Myanmar May. Nandritra ny taona 1960, ny banky rehetra dia naorina teo ambany fitondran'ny BSPP. Hatramin'ny taona 1990, ny fitondran'ny SPDC dia namela banky tsy miankina raha nitazona banky nasionaly teo ambany fifehezan'ny miaramila. Na eo ambanin'ny fitondran'ny USDP, ny governemanta NLD, ary ny SAC taorian'ny fanonganam-panjakana, ny ankamaroan'ny banky, na dia an'olon-tsotra aza, dia fehezin'ny fianakavian'ny mpitarika BSPP, SPDC ary USDP na ireo mpiara-miasa aminy.





Tamin'ny 2024, nanambara ny lehiben'ny junta miaramila fa hamerina amin'ny laoniny ny rafitra fiaraha-miasan'ny fanjakana ny fitantanan'ny SAC nandritra ny vanim-potoanan'ny "Lalan'ny Birmania mankany amin'ny Sosialisma" mba hampiroboroboana ny toekaren'i Myanmar. Niteraka fahatsiarovana mampalahelo ho an'ny olom-pirenena maro izay, na ny ray aman-dreniny, niaritra filaharana lava ho an'ny filana fototra izany, raha vao mainka nanan-karena ny fianakavian'ny birao sosialista. Vokatr'izany dia nitombo ny isan'ny olona nanandrana nanala ny tahirim-bolany, izay vao mainka nanakorontana ny rafitry ny banky ao Myanmar. Ny "Bank Fampandrosoana Lohataona", ny neobank revolisionera voalohany ao Myanmar mifandray akaiky amin'ny governemanta NUG ary ampiasaina indrindra amin'ny fanangonam-bola, dia nahasarika olona maro. Ho famporisihana, ny banky dia nanolotra ny tahan'ny zanabola avo lenta ho an'ny tahiry, ny fidirana amin'ny tsenan'ny vola crypto, ny fahafahana mividy vola vahiny amin'ny fomba virtoaly, ary ny fahafahana mividy volamena nefa tsy mitazona azy ireo ara-batana. Ireo safidy ireo dia nahazo tombony ho an'ny vahoakan'i Myanmar, nanome fiarovana amin'ny fihenan'ny vola, ny fisondrotry ny vidim-piainana ary ny stagflation, izay vokatry ny politika ara-toekarenan'ny fitondran'ny SAC. Raha jerena ny tantaran'ny toekaren'ny fiaraha-miasa sosialista fanjakana sy ny tetezamita mahatsikaiky nataon'ireo mpitarika sosialista teo aloha sy ny fianakaviany tao amin'ny saranga kapitalista crony, dia azo takarina fa sahiran-tsaina ny saranga mpiasa sy antonony ao Myanmar rehefa namerina ny kabary sosialista mampahatsiahy ny vanim-potoanan'ny BSPP ny fitondrana SAC ankehitriny.





Ny teknolojia Blockchain dia nandray anjara lehibe tamin'ny revolisiona mitohy manohitra ny fitondrana tsy refesi-mandidy ao Myanmar. Ny teny filamatra fototra amin'ny revolisiona Lohataona Myanmar, izay manantitrantitra ny "Federalisma & Demokrasia", dia mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny teknolojia blockchain, anisan'izany ny "fiparitahana", "toekarena tsena malalaka crypto-anarchy", "fediverse", ary "fangaraharana." Ity revolisiona ity dia tokony hotsaroana ho iray, omena hery sy fitaovana amin'ny teknolojia blockchain, ahafahan'ny vondron'olona samihafa manohitra ny fitondrana tsy refesi-mandidy. Nampiroborobo ny foto-kevitra toy ny demokrasia, federalisma ary ny fitsinjaram-pahefana.