Hur blockchain blev Myanmars hemliga vapen mot en totalitär regim

Myanmar har varit under totalitära regimer med statlig socialistisk kooperativ politik sedan 1960-talet, konsekvent utsatt för militär byråkrati. För att förstå effekten av blockchain-ekonomi på Myanmar är det viktigt att först förstå landets ekonomiska och politiska omvandling.





Sedan 1962 hade Myanmar varit under den statliga kooperativa socialistiska ekonomin under programmet kallat "Burmesisk väg till socialism" ledd av "Burma Socialist Program Party - BSPP". Senare, 1998, döpte militärjuntan om sig själva till "Statens freds- och utvecklingsråd – SPDC" och startade sin färdplan för att överföra ekonomin från statlig kooperativ socialistisk ekonomi till nyliberal marknadsekonomi. SPDC upplöste sig själv efter att ha förberett en konstitution som gav dem perfekt immunisering från de framtida regeringarna, och beslutade att avgå från militärregimen 2010, och utsåg sina före detta militärgeneraler att bilda ett politiskt parti som heter "Union Solidarity and Development Party - USDP". Sedan dess var USDP, Myanmars militärjuntans proxyparti, det styrande partiet fram till 2015. Sedan 1960-talet fram till 2025 var Myanmar endast under den demokratiska regeringen som styrdes av National League of Democracy som valdes av folkets vilja först under åren 2015-2020. Även NLD-regeringen var inte helt demokratisk, militären ockuperade 25 % av parlamentsledamöterna och kontrollerade de viktigaste ministerierna som försvarsministeriet och inrikesministeriet. Efter kuppen 2021 började militärjuntan att tala om sig själv som "State Administration Council - SAC" och officiellt förklarade sig att återinstallera det statliga kooperativa systemet.





Efter militärkuppen den 1 februari 2021 genomförde militärjuntan i Myanmar rikstäckande internetavbrott och begränsad tillgången till sociala medier . Många individer använde allmänt tillgängliga VPN, både gratis och betalda, för att kringgå dessa restriktioner. SAC-regimen antog en ny lag om cyberbrott, som kriminaliserar användningen av VPN för att komma åt blockerade sociala medier och förbjudna medier, straffbart med fängelse. Militära soldater och poliser fick tillstånd att utföra överraskande inspektioner av medborgarnas enheter, även på offentliga platser och i hem, för att kontrollera VPN-installationer. Som svar utnyttjade IT-proffs med expertis inom programmering, nätverk och systemadministration öppen källkod VPN-teknik, såsom Outline, för att sätta upp VPN-servrar och distribuera dem inom revolutionära kretsar och till allmänheten. Outline VPN:s förmåga att ändra anslutningsportar under serverinstallationen gjorde den mer anpassningsbar och motståndskraftig mot brandväggen som infördes av SAC-regimen med hjälp av Kinas CPC-regering. Nyligen blev "NymVPN", en blockchain-baserad VPN som betonar decentraliserad integritet, ett populärt val på grund av dess 30-dagars gratis provperiod sedan 2024, med användare som skapar flera konton för att utöka sin åtkomst.





SAC-regimen beslagtog egendomen till individer som var involverade i insamling av pengar till revolutionen, de som deltog i någon form av motstånd mot militärjuntan och de som bara stödde CDM-arbetarna (anställda i den offentliga sektorn som vägrar arbeta under juntan). Därefter introducerade NUG (National Unity Government of Myanmar) interimsregering, bildad av folkvalda, NLD-medlemmar, demokratiaktivister och andra anti-SAC politiska partier, en blockchain-baserad betalningsplattform som heter " NUGPAY ". NUGPAY var revolutionerande eftersom det hindrade militärjuntan från att spåra transaktioner, eftersom de inte passerade finansiella pipelines som var tillgängliga för regimen. Denna innovation minskade avsevärt riskerna i samband med insamling. Under tidigare revolutioner, som 1988, stod prodemokratiska anhängare utomlands inför risken att militären skulle spåra deras banktransaktioner och straffa deras familjer i Myanmar. Men med NUGPAY förblev SAC-regimen omedveten om insamlingsaktiviteter som genomfördes genom applikationen. Dessutom samarbetade NUG med pålitliga pro-demokratiska individer över hela världen som registrerade NUGPAY-handlare. Trots att insamlingar och revolutionära rebeller tilläts registrera sig för NUGPAY visade det sig att växla pengar mellan valutor utan registrerade handlare utmanande, vilket ledde till en mellanhandsekonomi med potential för korruption och penningtvätt. Dessutom hade NUGPAY tekniska begränsningar och förlitade sig enbart på DMMK (Digital Myanmar Kyat) för utbyte mellan MMK (Myanmar Kyat) och andra valutor, vilket komplicerade utbytesprocessen.





Som svar sökte NUG-regeringen alternativa banklösningar för att skapa ett mer transparent och federerat insamlingssystem för Myanmars vårrevolution. Detta ledde till inrättandet av Myanmars första neobank , " Vårutvecklingsbanken ", som ersatte det traditionella kärnbankssystemet med blockkedjeteknologi. Samtidigt implementerade Myanmars militärjunta, SAC-regimen, många nya regler som riktade sig till etablerade banker. Dessa banker kan nu inte tillåta användare att ta ut obegränsade mängder av sina egna pengar och erbjuder endast relativt låga räntor. Dessutom arresterades många valutaväxlare av SAC-regimen av olika anledningar, vilket i praktiken gjorde innehav av utländska valutor nästan olagligt (inofficiellt). Detta speglar det tidigare införandet av " valutacertifikatet (FEC) " av SPDC-regimen, under vilket innehav av utländska valutor som amerikanska dollar var olagligt och straffbart med arrestering. Detta historiska trauma fortsätter att påverka människorna i Myanmar.





Myanmar har en historia av att avskaffa vissa sedlar utan återbetalning, vilket får många hushåll att förlora betydande rikedomar som de hade tjänat genom arbete under både BSPP- och SPDC-regimerna. Dessutom har landet bevittnat upplösningen eller konkurs av sina mest populära banker utan konsekvenser, inklusive Asia Wealth Bank och Myanmar May Flower Bank. Under 1960-talet nationaliserades alla banker under BSPP-regimen. Sedan 1990-talet tillät SPDC:s regim privata banker samtidigt som de behöll några nationaliserade banker under militär kontroll. Även under USDP-regimen, NLD-regeringen och SAC-regimen efter kuppen kontrolleras de flesta banker, även om de är privatägda, till övervägande del av familjemedlemmar till BSPP-, SPDC- och USDP-ledare eller deras affärspartners.





År 2024 meddelade ledaren för militärjuntan att SAC-administrationen skulle återinföra det statliga kooperativa systemet som användes under den "burmesiska vägen till socialism"-eran för att stärka Myanmars ekonomi. Detta utlöste traumatiska minnen för många medborgare som, eller vars föräldrar, utstod långa köer för grundläggande förnödenheter medan den socialistiska byråkratins familjer blev rikare. Följaktligen försökte ett ökande antal människor att ta ut sina besparingar, vilket ytterligare destabiliserade Myanmars banksystem. "Vårutvecklingsbanken", Myanmars första revolutionära neobank nära förknippad med NUG-regeringen och främst använd för insamling, lockade många av dessa individer. Som ett incitament erbjöd banken höga räntor för sparande, tillgång till kryptovalutamarknaden, möjligheter att köpa utländska valutor virtuellt och chansen att köpa guld utan att behålla dem fysiskt. Dessa alternativ var fördelaktiga för befolkningen i Myanmar och gav skydd mot valutadepreciering, inflation och stagflation, som var konsekvenser av SAC-regimens ekonomiska politik. Med tanke på landets historia av statlig socialistisk kooperativ ekonomi och den ironiska övergången av tidigare socialistiska ledare och deras familjer till kumpankapitalistklassen är det förståeligt att arbetarna och medelklassen i Myanmar skulle få panik när den nuvarande SAC-regimen återinförde socialistisk retorik som påminner om BSPP-eran.





Blockchain-teknik har spelat en avgörande roll i den pågående revolutionen mot en totalitär regim i Myanmar. Kärnan i Myanmars vårrevolution, som betonar "Federalism & Democracy", överensstämmer naturligtvis med principerna för blockkedjeteknologi, inklusive "decentralisering", "krypto-anarki fri marknadsekonomi", "fediverse" och "transparens." Denna revolution bör komma ihåg som en, bemyndigad och utrustad med blockchain-teknologi, vilket gör det möjligt för en mångfaldig grupp individer att stå emot en auktoritär regim. Det främjade principer som demokrati, federalism och decentralisering.