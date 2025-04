Si Blockchain u bë arma sekrete e Myanmarit kundër një regjimi totalitar

Myanmari ka qenë nën regjime totalitare me politika shtetërore socialiste të bashkëpunimit që nga vitet 1960, duke i nënshtruar vazhdimisht burokracisë ushtarake. Për të kuptuar ndikimin e ekonomisë së blockchain në Mianmar, është thelbësore që së pari të kuptojmë transformimin ekonomik dhe politik të vendit.





Që nga viti 1962, Mianmari ishte nën ekonominë shtetërore kooperativiste socialiste nën programin e quajtur "Rruga Birmaneze drejt Socializmit" të udhëhequr nga "Partia e Programit Socialist të Birmanisë - BSPP". Më vonë, në vitin 1998, junta ushtarake u riemërtua si "Këshilli Shtetëror i Paqes dhe Zhvillimit - SPDC" dhe filloi udhërrëfyesin e tyre për kalimin e ekonomisë nga ekonomia shtetërore bashkëpunuese socialiste në ekonominë neoliberale të tregut. SPDC u shpërbë pasi përgatiti një kushtetutë që u dha atyre imunizimin e përsosur nga qeveritë e ardhshme, dhe vendosi të largohej nga regjimi ushtarak në vitin 2010 dhe emëroi ish-gjeneralët e tyre ushtarakë për të formuar një parti politike të quajtur "Bashkimi Partia e Solidaritetit dhe Zhvillimit - USDP". Që atëherë, USDP, partia përfaqësuese e juntës ushtarake të Mianmarit, ishte partia në pushtet deri në vitin 2015. Që nga vitet 1960 deri në vitin 2025, Mianmari ishte vetëm nën qeverinë demokratike të qeverisur nga Lidhja Kombëtare e Demokracisë e cila u zgjodh me vullnetin e popullit vetëm brenda viteve 2015-2020. Edhe qeveria e LLD-së nuk ishte plotësisht demokratike, ushtria preokuponte 25% të deputetëve dhe kontrollonte ministritë më të rëndësishme si Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Pas grushtit të shtetit të vitit 2021, junta ushtarake filloi t'i drejtohej vetes si "Këshilli i Administratës Shtetërore - SAC" dhe deklaroi zyrtarisht të riinstalonte sistemin e kooperativës shtetërore.





Pas grushtit të shtetit ushtarak më 1 shkurt 2021, junta ushtarake në Mianmar zbatoi ndërprerjet mbarëkombëtare të internetit dhe kufizoi aksesin në mediat sociale . Shumë individë iu drejtuan përdorimit të VPN-ve gjerësisht të disponueshme, falas dhe me pagesë, për të anashkaluar këto kufizime. Regjimi SAC miratoi një ligj të ri për krimin kibernetik, duke kriminalizuar përdorimin e VPN-ve për të hyrë në mediat sociale të bllokuara dhe mediat e ndaluara, të dënueshme me burgim. Ushtarët dhe oficerët e policisë u autorizuan të kryenin kontrolle të befasishme të pajisjeve të qytetarëve, madje edhe në vende publike dhe shtëpi, për të kontrolluar instalimet VPN. Si përgjigje, profesionistët e IT-së me ekspertizë në programim, rrjetëzim dhe administrim të sistemit përdorën teknologjitë VPN me burim të hapur, si Outline, për të vendosur serverë VPN dhe për t'i shpërndarë ato brenda qarqeve revolucionare dhe në popullatën e përgjithshme. Përvijoni aftësinë e VPN-së për të ndryshuar portat e lidhjes gjatë konfigurimit të serverit e bëri atë më të adaptueshëm dhe rezistent ndaj murit të zjarrit të vendosur nga regjimi SAC me ndihmën e qeverisë CPC të Kinës. Kohët e fundit, "NymVPN", një VPN e bazuar në blockchain që thekson privatësinë e decentralizuar, u bë një zgjedhje popullore për shkak të provës së saj falas 30-ditore që nga viti 2024, me përdoruesit që krijojnë llogari të shumta për të zgjeruar aksesin e tyre.





Regjimi SAC sekuestroi pronat e individëve të përfshirë në mbledhjen e fondeve për revolucionin, atyre që merrnin pjesë në çdo formë rezistence kundër juntës ushtarake dhe atyre që thjesht mbështesnin punëtorët e CDM (punonjësit e sektorit publik që refuzonin të punonin nën juntë). Më pas, qeveria e përkohshme NUG (Qeveria e Unitetit Kombëtar të Mianmarit), e formuar nga zyrtarë të zgjedhur, anëtarë të NLD, aktivistë të demokracisë dhe parti të tjera politike anti-SAC, prezantoi një platformë pagese të bazuar në blockchain të quajtur " NUGPAY ". NUGPAY ishte revolucionar sepse pengoi juntën ushtarake të gjurmonte transaksionet, pasi ato nuk kalonin nëpër tubacione financiare të aksesueshme për regjimin. Kjo risi uli ndjeshëm rreziqet që lidhen me mbledhjen e fondeve. Në revolucionet e mëparshme, si në vitin 1988, mbështetësit pro-demokracisë jashtë vendit u përballën me rrezikun që ushtria të gjurmonte transaksionet e tyre bankare dhe të ndëshkonte familjet e tyre në Mianmar. Megjithatë, me NUGPAY, regjimi i SAC mbeti i pavetëdijshëm për aktivitetet e mbledhjes së fondeve të kryera përmes aplikacionit. Për më tepër, NUG bashkëpunoi me individë të besueshëm pro-demokracisë në mbarë botën si tregtarë të regjistruar të NUGPAY. Pavarësisht lejimit të grumbulluesve të fondeve dhe rebelëve revolucionarë që të regjistroheshin për NUGPAY, shkëmbimi i parave midis monedhave pa tregtarë të regjistruar u tregua sfidues, duke çuar në një ekonomi ndërmjetësuese me potencial për korrupsion dhe pastrim parash. Për më tepër, NUGPAY kishte kufizime teknike, duke u mbështetur vetëm në DMMK (Digital Myanmar Kyat) për shkëmbimin midis MMK (Myanmar Kyat) dhe monedhave të tjera, duke e komplikuar procesin e shkëmbimit.





Si përgjigje, qeveria NUG kërkoi zgjidhje alternative bankare për të krijuar një sistem më transparent dhe të federuar për mbledhjen e fondeve për Revolucionin e Pranverës së Mianmarit. Kjo çoi në krijimin e neobankës së parë të Mianmarit , " Banka e Zhvillimit të Pranverës ", e cila zëvendësoi sistemin tradicional bankar bazë me teknologjinë blockchain. Njëkohësisht, junta ushtarake e Mianmarit, regjimi SAC, zbatoi një sërë rregulloresh të reja që synonin bankat e krijuara. Këto banka tani nuk janë në gjendje t'i lejojnë përdoruesit të tërheqin shuma të pakufizuara të parave të tyre dhe të ofrojnë vetëm norma interesi relativisht të ulëta. Gjithashtu, shumë këmbyes valutorësh u arrestuan nga regjimi i KSA për arsye të ndryshme, duke e bërë praktikisht posedimin e valutave të huaja pothuajse të paligjshme (jozyrtarisht). Kjo pasqyron prezantimin e kaluar të " çertifikatës së këmbimit valutor (FEC) " nga regjimi i SPDC, gjatë së cilës posedimi i monedhave të huaja si dollarë amerikanë ishte i paligjshëm dhe dënohej me arrestim. Kjo traumë historike vazhdon të ndikojë te njerëzit e Mianmarit.





Myanmari ka një histori të shfuqizimit të disa kartëmonedhave pa rimbursim, duke bërë që shumë familje të humbasin pasurinë e konsiderueshme që kishin fituar përmes punës si në regjimin BSPP ashtu edhe në SPDC. Për më tepër, vendi ka dëshmuar shpërbërjen ose falimentimin e bankave të tij më të njohura pa pasoja, duke përfshirë Asia Wealth Bank dhe Myanmar May Flower Bank. Gjatë viteve 1960, të gjitha bankat u shtetëzuan nën regjimin BSPP. Që nga vitet 1990, regjimi i SPDC lejoi bankat private duke mbajtur disa banka të shtetëzuara nën kontrollin ushtarak. Edhe nën regjimin e USDP-së, qeverisë së NLD-së dhe regjimit SAC pas grushtit të shtetit, shumica e bankave, megjithëse në pronësi private, kontrollohen kryesisht nga anëtarët e familjes së drejtuesve të BSPP, SPDC dhe USDP ose partnerët e tyre të biznesit.





Në vitin 2024, udhëheqësi i juntës ushtarake njoftoi se administrata e SAC do të rivendoste sistemin kooperativist shtetëror të përdorur gjatë epokës "Rruga Birmaneze drejt Socializmit" për të nxitur ekonominë e Mianmarit. Kjo shkaktoi kujtime traumatike për shumë qytetarë të cilët, ose prindërit e të cilëve, duruan radhë të gjata për nevojat bazë, ndërsa familjet e burokracisë socialiste u pasuruan. Rrjedhimisht, një numër në rritje i njerëzve u përpoqën të tërhiqnin kursimet e tyre, duke destabilizuar më tej sistemin bankar të Mianmarit. "Banka e Zhvillimit të Pranverës", neobanka e parë revolucionare e Mianmarit e lidhur ngushtë me qeverinë NUG dhe e përdorur kryesisht për mbledhjen e fondeve, tërhoqi shumë nga këta individë. Si një nxitje, banka ofroi norma të larta interesi për kursimet, akses në tregun e kriptomonedhave, mundësi për të blerë monedha të huaja në mënyrë virtuale dhe mundësinë për të blerë ar pa i mbajtur ato fizikisht. Këto opsione ishin të dobishme për popullin e Mianmarit, duke siguruar mbrojtje kundër zhvlerësimit të monedhës, inflacionit dhe stagflacionit, të cilat ishin pasoja të politikave ekonomike të regjimit SAC. Duke pasur parasysh historinë e vendit të ekonomisë shtetërore socialiste të kooperativës dhe tranzicionit ironik të ish-udhëheqësve socialistë dhe familjeve të tyre në klasën shoqëruese kapitaliste, është e kuptueshme që klasa punëtore dhe e mesme në Myanmar do të panikohej kur regjimi aktual i SAC të rifuste retorikën socialiste që të kujton epokën BSPP.





Teknologjia Blockchain ka luajtur një rol vendimtar në revolucionin e vazhdueshëm kundër një regjimi totalitar në Mianmar. Parullat kryesore të revolucionit të Pranverës së Mianmarit, duke theksuar "Federalizmi dhe Demokracia", natyrisht përputhen me parimet e teknologjisë blockchain, duke përfshirë "decentralizimin", "ekonominë e tregut të lirë kripto-anarki", "fediversitetin" dhe "transparencën". Ky revolucion duhet të mbahet mend si një i vetëm, i fuqizuar dhe pajisur nga teknologjia blockchain, duke i mundësuar një grupi të ndryshëm individësh t'i rezistojnë një regjimi autoritar. Ai promovoi parime të tilla si demokracia, federalizmi dhe decentralizimi.