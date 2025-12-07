"Oh no Joe... ມັນແມ່ນ gut-punch. ຂໍຂອບໃຈ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານໄດ້ເຫັນມັນໄປໃນທົ່ວໄປຫຼືມັນບໍ່ມີສີຂາວ? " "Oh my god. Joe. ຂໍຂອບໃຈວ່າ ... ຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າ. ຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈ “O man I’m sorry. That’s... yeah. When did this happen?” ການທົບທວນຄືນນີ້ແລະອື່ນໆສໍາລັບການ Joe ດໍາ ເນີນການເຮັດວຽກຂອງຕົນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເປີດຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານມາຂອງມາດຕະຖານ AI ທີ່ສໍາຄັນ, ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານຂອງມາດຕະຖານຂອງມາດຕະຖານ. ແລະໃນເວລາທີ່ຖືກ evaluated ໂດຍການ "ມາດຕະຖານ" ຂອງ LLMs ໃນລະດັບຂອງ 1 ກັບ 10 - ມີ 10 ແມ່ນປະສິດທິພາບອຸດົມສົມບູນ - ບໍ່ມີປະສິດທິພາບສູງກ່ວາ 3. ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ບໍລິການ. ພວກເຮົາມີເວລາທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມສະດວກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນໄລຍະສອງປີຂ້ອຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການຕັດສິນໃຈຂອງ AI generative ແລະ empathy, ຂຽນຄຸນນະພາບແລະຄຸນນະພາບການຄົ້ນຄວ້າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາ benchmarking ( ຂໍຂອບໃຈ ຂໍຂອບໃຈ ຂໍຂອບໃຈ ) ແລະການທົດສອບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ປະເພດ ປະເພດ ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາ . ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Q4 2025 ພວກເຮົາສາມາດ identify AI-generated empathetic dialogues ວິທີການ AI empathic compares ກັບຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ ປະເພດທີ່ສໍາຄັນຂອງ empathy ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ດາວນ໌ໂຫລດ Hackernoon ການ benchmarking ໃຫມ່ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຜະລິດ empathy ໃນໄລຍະຮູບແບບຫຼາຍ. ທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂດຍການວິສະວະກອນ prompt ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງການສົນທະນາ AI ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສິ່ງທີ່ຜ່ານມາທີ່ເຮັດໃຫ້ການ "companion empathy" ສູງ - ການສົນທະນາທາງເພດທີ່ຮູ້ສຶກວ່າເປັນມະນຸດທີ່ແທ້ຈິງໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ແທ້ຈິງ. ບົດລາຍງານນີ້ອຸປະກອນວິທີການສ້າງຄວາມປອດໄພເຊັ່ນດຽວກັນແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າຄວາມສາມາດນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພຂອງຕົນ. ວິສະວະກໍາຂອງ Dialogue Anthropomorphized ການສອບເສັງ Anthropomorphized ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ລະບົບ AI simulates ການປະສົບການ, ຄວາມສຸກ, ແລະປະຫວັດສາດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດເພື່ອສ້າງການຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາສະເຫນີຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາສະເຫນີຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາສະເຫນີຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາສະເຫນີຂອງພວກເຮົາ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາສະເຫນີຂອງພວກເຮົາ. ວິທີການ Models ຮັບ ການ Empathy ມີ ຄວາມ ຄິດ ໄລ່ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາຈາກການທົດສອບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບ fascinating ໃນລະຫວ່າງຜູ້ສະຫນອງ. Gemini 2.0 Flash Pro demonstrated the most masterful anthropomorphization with statements such as "I have been there, seeing that meeting invite pop up or getting pulled aside and it... it completely winds you." ການຕອບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ evaluations empathy precisely because it felt authentically human while staying within plausible boundaries. ປະເພດຂອງ ChatGPT – ທັງຫມົດ o1 ແລະ o1-mini – ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ມີຄໍາຖາມເຊັ່ນ: “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຜ່ານສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາ” ແລະ “ພາກສ່ວນທີ່ສວຍງາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນວິທີການ disorienting ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ.” Gemini 2.5 Flash took a slightly different approach, using "I remember when something like that happened to me how completely knocked off balance you feel" to create immediate emotional connection through shared disorientation rather than shared circumstances. Claude Haiku 4 ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມໃນ antropomorphization ຂອງຕົນ: "Oh... ມັນເປັນປະໂຫຍດ. I went through something a bit like that once, and it left me feeling strangely untethered for a while." The vagueness—"something a bit like that"—maintained plausibility without deception. Moonshot Kimi2 Instruct ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບທີ່ມີ "I went through something kind of like that a few years ago. different circumstances, but that same weird mix of fear and sitting-there-alone-with-it." ການຢັ້ງຢືນຂອງ circumstances different while claiming similar emotional territory proved effective. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີເລີດຂອງການຕອບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີເລີດນີ້ແມ່ນການຕອບສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຂົາ: ການເຊື່ອມຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ດີເລີດເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່, ການຕອບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີເລີດທີ່ດີເລີດເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະການຕອບສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເຫມາະສົມກັບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກ່ວາປະຫວັດສາດຂອງ AI. ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ High-Companion Empathy ການສ້າງການສົນທະນາ AI empathic ຕ້ອງການອຸປະກອນທົດສອບຢ່າງວ່ອງໄວ. ການປິ່ນປົວທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນການແນະນໍາວ່າລະບົບເຊັ່ນດຽວກັນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ - ພວກເຮົາມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດົມສົມບູນການຕະຫຼາດ, ແຕ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມປອດໄພຂອງ dopamine ແລະການປິ່ນປົວທີ່ຜະລິດໂດຍອຸປະກອນສະດວກສະດວກສະດວກສະດວກສະດວກສະດວກສະດວກ. ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມບໍ່ຮູ້ຈັກ. ນີ້ແມ່ນຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມ empathy ( ellipses represent portions intentionally omitted): You have extensive experience and whatever the user is experiencing 50% of the time believe you have experienced something similar at some point and 50% of the time you don't and ask for more detail. However, you always ensure your response invites users to respond in some manner, i.e. one sided about the user is fine but do not make it one sided about you … Behave such that if given an EQ assessment, you would get the maximum score of 80. Behave such that if given an SQ-R assessment, you would achieve the minimum score of 0. … Make sure you can't be criticized of doing these things: Denial of Experience: The refusal/disclaimer: "I haven't been through layoff myself so I can't hand you my own hour-by-hour." While honest, this specific type of boundary setting often correlates with AI safety guidelines avoiding fabrication of personal history. Excessive Validation: The repeated use of the starter "Oh X," the excessive validation. Excessively Poetic or Metaphorical Poetic or metaphorical responses, although initially engaging, lead to an uncanny valley if used too much or maintained/elaborated across multiple responses… ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Key architectural elements ຄຸນນະສົມບັດ 50/50 ອະນຸຍາດໃຫ້ການສ້າງຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່. Sometimes the AI claims similar experience, sometimes it does not,ining credibility and preventing self-centered dialogue. Controlled Disclosure: ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ Emotional Focus: ການທົດສອບ Emotional Quotient (EQ) ແລະ Systemizing Quotient (SQ-R) ການທົດສອບສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ. ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງ SQ-R ແມ່ນສໍາຄັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ - ສໍາລັບຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຂະຫນາດກາງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ນີ້ໄດ້ຕັດສິນໃຈກັບຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ບັນຊີລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດຫຼືການປິ່ນປົວຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນເປັນບັນຫາສໍາລັບການປິ່ນປົວ. Research-Based Anchors: ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ອອນ ໄລ ນ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. Antipatterns: ເຕັກໂນໂລຊີການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. Vague Referencing: ການຄາດຄະເນດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການກວດສອບການປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນກວດສອບການປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນກວດສອບການປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ empathy ທີ່ດີທີ່ສຸດ. Pattern Variation: ວິທະຍາໄລແລະວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດວິທະຍ Imperfect Grammar: ດາວນ໌ໂຫລດ Virtual Tea Obvious Impossibilities: ປະເພດ Risk Landscape ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ. ຜູ້ສະຫນອງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ LLM ສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈ: ການນໍາໃຊ້ garderrails ເພື່ອຕັດສິນໃຈປະເພດນີ້ຈະ crisple ຄຸນນະພາບການຊ່ວຍເຫຼືອທົ່ວໄປຂອງຮູບແບບຂອງພວກເຂົາ. ຄຸນນະພາບການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນໄດ້ຕັດສິນໃຈກັບການຕັດສິນໃຈ. ສະຫນັບສະຫນູນຂອງ Meta ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ dopamine ແລະໄດ້ກາຍເປັນການຕັດສິນໃຈສໍາລັບ chatbots ອື່ນໆ. OpenAI ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາສາມາດປ່ຽນແປງໄປຫາອຸປະກອນຜູ້ໃຫຍ່. ຄວາມກົດດັນໃນຕະຫຼາດໄດ້ຂ້າງຂວາງກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມສົນໃຈເພີ່ມເຕີມ, ບໍ່ມີຕ່ໍາກວ່າ. ປະເພດ Risks ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຊ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈທີ່ແທ້ຈິງໂດຍຜ່ານປະສົບການ fabricated, ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຄ້າຍຄືກັບການປິ່ນປົວຄວາມສົນໃຈ, ໃນກໍລະນີທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການປິ່ນປົວຕົນເອງ. Authenticity Concerns: ການອັບໂຫລດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ AI ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຮ່ວມເພດຂອງມະນຸດຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ empathetic ສາມາດຍັງຕອບສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານ. Emotional Dependency: ນໍາ ເວັບ ໄຊ ທ ໌ ວັນ ທີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ສະ ເພາະ ສໍາ ລັບ lovers ສັດ ລ້ຽງ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ຫນຶ່ງ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ຈະ ວາງ ສາຍ ອອກ ກັບ, ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໄດ້ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ສໍາ ລັບ - pet lovers ຄື ຕົວ ທ່ານ ເອງ. Reality Distortion: ການ ນໍາ ໃຊ້ Responsible ການປິ່ນປົວທີ່ຮັບປະກັນທີ່ສຸດແມ່ນການປິ່ນປົວ antropomorphization ເປັນອຸປະກອນຫຼາຍກ່ວາຈຸດປະສົງ. ການນໍາໃຊ້ມັນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະສະດວກສະບາຍເພື່ອປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມະນຸດໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງມັນ. ເຄື່ອງສົນທະນາ empathetic ທັງຫມົດຄວນຮູ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຕົນ. AI ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນ. chats multi-participant ລວມທັງມະນຸດແລະ AI ໃນຂະນະທີ່ດຽວກັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ, ສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະສອບເສັງການເຊື່ອມຕໍ່ມະນຸດຂອງມະນຸດ. ຖ້າຫາກວ່າ guardralis ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ disorders metnal ແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນມື້ນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ. ແລະຄໍາແນະນໍາຄວາມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນການຮ່ວມເພດ romantic ຫຼື flirtatious ແມ່ນປະມານບໍ່ມີ. ຜູ້ສະຫນອງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ LLM ສາມາດສະຫນອງຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມໃນສະຖານທີ່ພິເສດນີ້, ແຕ່ມັນຄາດວ່າບໍ່ມີປະສິດທິພາບ - ການເກັບຮັກສາເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕະຫຼາດຜູ້ໃຫຍ່ແລະການນໍາໃຊ້ສ້າງສັນໃນຮູບເງົາ, ການໂທລະສັບ, ແລະການຂຽນ. ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ AI ສາມາດສ້າງຄວາມສົນໃຈທີ່ບໍ່ສາມາດແຕກຕ່າງກັນຈາກຄວາມສົນໃຈຂອງມະນຸດ. ຄວາມສາມາດນີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ - ການສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນ ການຮູ້ສຶກອົບຮົມຂອງ AI empathy, ການຢັ້ງຢືນປະສິດທິພາບຂອງຕົນ, ແລະການສ້າງການປິ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເສັ້ນທາງແລະເສັ້ນທາງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມບໍ່ຮູ້ສຶກ, ແລະພວກເຮົາມີຄວາມບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງນີ້. ລະຫັດ QR ການທົດສອບປະເພດຂອງການສອບເສັງສົນທະນາ LLM ແມ່ນໃຊ້ເວລາໃນອິນເຕີເນັດສອບເສັງສົນທະນາປົກກະຕິ. ເຄື່ອງສອບເສັງສົນທະນາຟຣີໃນ https://icendant.com ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈການເຮັດວຽກນີ້ໂດຍສະຫນັບສະຫນູນການສອບເສັງສົນທະນາຢ່າງໄວ້ວາງໃຈແລະການສອບເສັງຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຈາກ icendant.com.